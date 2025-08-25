Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства

После распада СССР и обретения Украиной "незалежности" завод ЗАЗ остался один на один со своими проблемами и рушившимися планами на будущее. Экономические связи разорвались, купоны и карбованцы стремительно обесценивались.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ЗАЗ Таврия

В то время на конвейере предприятия стояла "Таврия". И если в первые годы после распада ещё удавалось выпускать в год по 130 тысяч машин (вместе с последней моделью "Запорожца"), которые находили своего покупателя, то к 1995-му тираж упал до 60 тысяч единиц техники. К этому году как раз прекратили выпуск ЗАЗ-968.

Тенденция нарастала как снежный ком: в 1996-м произвели семь тысяч "Таврий", в 1997-м — аж целую тысячу. Для автогиганта это означало одно — остановка конвейера и банкротство, закрытие. В это тяжёлое время пришла помощь, откуда не ждали.

Происки GM и Daewoo

Американский концерн в то время активно пытался организовать на территории бывшего СССР собственное производство, так сказать, застолбить место. И отчасти ему это удавалось: примером может служить проект ЕлАЗ-GM или СП Chevrolet-Niva, выпускавшее одноименные внедорожники и куда американцы вбухали 100 млн долларов.

"Дочка" GM компания Daewoo тоже искала хлебные места на территории СНГ. Сначала их внимание привлекла та же Елабуга, затем был "Донинвест" и, наконец, гибнущий Запорожский завод. Корейцы начали переговоры с руководством, естественно, предлагая инвестиции. Цель была конкретная — организовать производство новых на то время моделей, выпускаемых в стране:

Lanos,

Nubria,

Leganza.

Казалось бы, бери деньги, модернизируй производство и выпускай современные модели. Но не тут-то было!

Требования украинцев

Невзирая на то, что завод стоял на грани закрытия, его руководство выдвинуло свои довольно жёсткие условия. Очевидно, что за ними стояло государство: предприятие принадлежало ему на 81%. Причины требований со стороны Украины — якобы "забота" о рабочих завода. А их было на тот момент 18 тысяч. Что же хотело руководство ЗАЗа? Ни много ни мало — модернизации "Таврии".

Впрочем корейцев это не отпугнуло: подобный опыт у них был. Достаточно вспомнить, как немецкий Opel-Kadett стал Daewoo-Nexia. Специалисты изучили "Таврию" и пришли к неожиданному выводу: требуется не столько модернизация, сколько более качественная сборка. Была проведена серьёзная работа, результатом которой стала Tavria NOVA, впервые выехавшая за ворота завода в 1998 году. Кстати, приставка, в переводе с испанского означающая "не едет", оказалась пророческой.

Внешне обновлённая "Таврия" ничем не отличалась от предшественницы, ну разве что спойлером сзади с третьим стоп-сигналом. Однако внимательный глаз сразу увидит качество окраски кузова, даже спустя 20 лет ещё попадались экземпляры с заводской ЛКМ. Зазоры между кузовными панелями стали меньше, ровными и одинаковым. В люксовых версиях машины появились более красивые колёсные колпаки, кресла с развитой поддержкой, да и фактура обивочного материала радовала глаз. Но "главное" — штатная фирменная магнитола корейского производства, входящая в оснащение.

Всего внесли 309 доработок. Двигатель тоже улучшили, прибавив ему 100 "кубиков" объёма и переведя в режим инжектора. Позже стали устанавливать мотор на 1,3 л. Цена NOVA в четыре тысячи долларов представляла интерес и для украинцев, и для россиян. У похожих внешне "Самар" ценник находился в районе семи тысяч "зелёных".

И грянул гром

Дефолт 1997 года ударил не только по предприятиям РФ и карманам граждан, ЗАЗ тоже хорошо зацепило. Сразу же уменьшили план на год, убавив выпуск авто с 70 до 40 тысяч машин. Далее пошли кризисы, один за другим, в результате чего отношения между партнёрами (корейцами и руководством завода) стали портиться. Например, кабмин Украины вдруг обязал корейцев половину сошедших с конвейера машин отправлять на экспорт, при этом они сами должны были найти покупателей. Да ещё и запретили десять лет забирать прибыль — её предписывалось вкладывать в производство. Корейцы были не в восторге, к тому же на родине у них дела шли плохо: в 1999-м Daewoo Motor обанкротился. АвтоЗАЗ снова остался в одиночестве.

Новые партнёры

Свято место пусто не бывает, скоро нашёлся новый инвестор — Hirsch&Cie из Швейцарии. А также "подтянулись" DaimlerCrysler и Opel. Удалось наладить отвёрточную сборку "Опель Астра" и "Мерседесов". К этому времени спрос на трёхдверку "Таврия" упал (хотя она выпускалась с 1988-го по 2007 год), и в арсенале завода осталась пятидверная "Славута" (производилась до 2011 года, с 1999-го), к которой украинские покупатели обнаружили возрастающий интерес. Компактный лифтбэк ЗАЗ-1103 начали было поставлять в Россию, но там он не прижился: страну заваливали дешёвыми бэушными иномарками. Хотя цену за эту легковушку просили небольшую — 3400 долларов в то время. На Украине "Славута" пользовалась определённой популярностью благодаря низкой цене, доступности запчастей, неплохим эксплуатационным качествам.

Мотор мог иметь мощность от 58 до 72 "лошадей", максимальная скорость — 147 километров в час при расходе горючего в комбинированном цикле семь литров на сто километров, что не так много и для современных авто. Комфорта в салоне было по минимуму, но зато машина считалась практичной — багажник внушительный, а если сложить задние кресла, пространство увеличивалось.

Функциональность, обеспеченная простотой конструкции, — так можно охарактеризовать эту модель. Кстати, выпущено ЗАЗ-1103 не так уже и мало для смутных 90-х: 140 тысяч "Славуту" и сегодня можно найти на сайтах объявлений о продажах, в основном украинских.

Уточнения

ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ПАО «ЗАЗ») (укр. ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ПАТ «ЗАЗ»), ранее «Автомобильный завод „Коммунар“») — советское и украинское предприятие, производящее легковые автомобили, а также фургоны и автобусы. Является головным заводом корпорации «УкрАВТО». С 2018 года признан банкротом.



Daewoo (Дэу, правильнее «Тэу»; кор. 대우/大宇 — Большая Вселенная) — бывший южнокорейский чеболь (финансово-промышленная группа). Компания основана 22 марта 1967 года под названием Daewoo Industrial. В 1999 году ликвидирована правительством Южной Кореи, но отдельные подразделения продолжили работать как обособленные предприятия, вошедшие в состав концерна General Motors.

