Не делайте глупости: опасные сигналы при покупке б/у автомобиля

Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной

Покупка автомобиля, пусть и б/у, — серьёзный момент в жизни человека, особенно если он давно мечтал о таком приобретении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Любители громких машин и психология

И нередко бывает так, что внешний вид блестящей машины, салон, просто затмевают разум. Хочется верить, что транспортное средство чудесным образом под "вашим руководством" проездит ещё не один год и будет "служить верой и правдой". Мозг отказывается воспринимать минусы, даже если о них рассказывает продавец. И только спустя некоторое время покупатель убеждается, что совершил глупость. Чтобы этого избежать, нужно выяснить о машине всё, что только возможно.

Двигатель

Если пробег перевалил за 200 тысяч километров, решение должно быть однозначным — отказ. За этот период большинство самых важных узлов в моторе приближаются к стадии критического износа. Также убедитесь, что отсутствуют подтёки масла. Их причиной могут быть сальники коленвала, и чтобы заменить копеечную деталь, нередко приходится снимать весь двигатель, что весьма затратно. Посторонних шумов и стуков при работе мотора быть не должно. Как и синего, чёрного дыма из трубы глушителя при резком нажатии на газ.

Отдельно стоит упомянуть двигатели с турбонаддувом. Многие автопроизводители, выпуская такие агрегаты, намеренно уменьшают их объём, чтобы повысить отдачу. Так оно и происходит, но приходится жертвовать ресурсом. Движок малообъёмный, а нагрузки на него большие. Если вам необходим мотор с турбонаддувом, присматривайтесь к тем, что имеют литраж, начиная от 1,4 и до 2,5 л. Двигатели с объемом 3 л и более предполагают уплату большего налога. Ещё один важный момент — расход масла. Тут лучше всего обратиться на СТО, чтобы проверить компрессию в цилиндрах. В противном случае придётся постоянно подливать масло, которое для этой марки авто может оказаться далеко недешёвой синтетикой.

Коробка

Что бы там ни писали о современной автоматической трансмиссии, факты — упрямая вещь. Статистика свидетельствует, что более надёжной является "механика". Особенно в плане приобретения подержанного автомобиля. Стоит помнить, что "автомат", вариатор или робот "ходят" без проблем 120-150 тысяч километров. Далее потребуется ремонт, хорошо, если это частичная замена некоторых деталей. Если "капиталка", то она обойдётся, как минимум, в треть стоимости самой коробки. К тому же это продлит ресурс агрегата на 20-30 тысяч километров пробега, редко больше. Так что если покупаете "легковушку" с "автоматом", вариатором или "роботом", обратитесь к специалисту и попросите его хотя бы проехать на машине, чтобы оценить на ходу работу КПП.

Кузов

Сначала стоит обратиться к сервисам онлайн, чтобы проверить авто на участие в ДТП. Услуга стоит недорого — обычно 300-400 рублей. Конечно, можно купить и машину, побывавшую в аварии, но при условии, если не были деформированы силовые элементы кузова: стойки, лонжероны и т. п., то есть геометрия корпуса не изменена. Не лишним будет вооружиться толщинометром. Он поможет понять, перекрашивалось транспортное средство или нет. Для авто европейского производства нормальная толщина ЛКП — от 110 до 130 мкм, японских — от 80 до 90 мкм, российского производства — от 60 до 120 мкм.

Электрика и "утопленники"

От последних стоит сразу отказаться. Если машина побывала в воде, то полностью просушить её невозможно: влага всё равно останется на электронных компонентах, выводя их из строя или вызывая постоянные глюки. Автомобиль-"утопленник" можно определить по затхлому, отдающему тиной, запаху в салоне.

Неисправность электрики можно определить по неработающим приводам (например, подъём стекол), мигающей оптике, плохо функционирующим мультимедиа и иным опциям.

Юридические тонкости

Часть проблем с законом, если они есть, тоже можно выяснить через соответствующие сервисы в интернете. Посмотрите число владельцев и сроки продажи машины. Если авто было в собственности более чем у пяти человек, причём они быстро его продавали (через несколько месяцев), от покупки лучше воздержаться.

Угнанные машины продают редко, чаще разбирают на запчасти. Но всё же бывает и так, что при попытке зарегистрировать автомобиль, находящийся в розыске, его отправляют на штрафстоянку. А вы лишаетесь и денег, и транспортного средства. Конечно, лучший вариант, когда продавец присутствует при регистрации.

Также обратите внимание на VIN: эти номера могут находиться аж в пяти местах. И если один из них не читается (например, под креслом водителя), на учёт авто не поставят.

В заключение можно добавить, что лучше всего покупать автомобили у знакомых, соседей, друзей. Здесь шансы быть обманутым минимальны. Если такой возможности нет, всё-таки отгоните авто на проверку в техцентр. Затраты будут небольшими и, возможно, сберегут ваши средства.