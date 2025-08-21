Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю

Долговечность двигателя зависит не только от непосредственно качества и характеристик моторного масла, соответствующих требованиям автопроизводителя, но и от его уровня.
На этот аспект многие водители не обращают внимания, но именно он в значительной степени определяет, как долго и безотказно прослужит силовой агрегат.
Но сколько именно масла нужно заливать? Ответ не всегда очевиден, ведь объем зависит от конкретного двигателя, модели автомобиля и даже особенностей эксплуатации. Вместе с экспертами производителя смазочных материалов Teboil разбираемся, как определить оптимальное количество жидкости и избежать типичных ошибок.
Моторное масло выполняет не только смазывающие функции, но и защищает компоненты двигателя от износа, отводит тепло и обеспечивает герметичность агрегата. Если смазывающей жидкости мало, трущиеся поверхности двигателя начинают работать "на сухую", что может привести к ускоренному износу и даже к клину.
Однако и перелив ничуть не лучше. Излишки масла создают дополнительное давление в системе, увеличивают нагрузку на сальники и уплотнители, что в конечном итоге может привести к утечке смазки.
Для контроля уровня смазки в обычных ДВС применяется специальный щуп с отметками MIN и MAX, и уровень масла должен находиться между ними. Низкий уровень масла также можно отследить через индикатор аварийного давления масла на панели приборов автомобиля. Вдобавок современные автомобили с бортовым компьютером позволяют узнать точный уровень смазывающей жидкости в системе, но главным ориентиром всё равно остаются показания щупа, если он предусмотрен конструкцией.
Каждый двигатель имеет свой расчётный объём масляной системы, и узнать его можно несколькими способами:
Как правило, для обычных легковых автомобилей объём моторной смазки составляет от 3,2 до 6 литров, а кроссоверы и внедорожники (особенно дизельные) могут быть куда "прожорливее" в этом плане и требовать свыше девяти литров масла. Вот несколько примеров...
|Марка и модель авто (объём двигателя)
|
Объём масляной системы (литров)
|LADA GRANTA (1,6)
|3,5 л
|Geely Emgrand X7 (1,8)
|4 л
|Citroen Berlingo (1,6)
|3,2 л
|Hyundai Solaris (1,4)
|3,3 л
|Kia Spectra (1,6)
|3,5 л
|Toyota Camry (2,0)
|4,4 л
|Skoda Octavia (1,6)
|4,2 л
|Honda Civic (1,8)
|3,7 л
|Opel Astra (1,4)
|4,2 л
|Mazda 6 (2,0)
|4,2 л
|Mitsubishi Pajero Sport (2,4, ДТ)
|8,4 л
|Toyota Land Cruiser 200 (4,5, ДТ)
|9,2 л
Принцип проверки и доливки масла универсален для большинства автомобилей. Пройдёмся по шагам...
Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
