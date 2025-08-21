Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю

Долговечность двигателя зависит не только от непосредственно качества и характеристик моторного масла, соответствующих требованиям автопроизводителя, но и от его уровня.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ щуп моторного масла

На этот аспект многие водители не обращают внимания, но именно он в значительной степени определяет, как долго и безотказно прослужит силовой агрегат.

Но сколько именно масла нужно заливать? Ответ не всегда очевиден, ведь объем зависит от конкретного двигателя, модели автомобиля и даже особенностей эксплуатации. Вместе с экспертами производителя смазочных материалов Teboil разбираемся, как определить оптимальное количество жидкости и избежать типичных ошибок.

Почему уровень так важен

Моторное масло выполняет не только смазывающие функции, но и защищает компоненты двигателя от износа, отводит тепло и обеспечивает герметичность агрегата. Если смазывающей жидкости мало, трущиеся поверхности двигателя начинают работать "на сухую", что может привести к ускоренному износу и даже к клину.

Однако и перелив ничуть не лучше. Излишки масла создают дополнительное давление в системе, увеличивают нагрузку на сальники и уплотнители, что в конечном итоге может привести к утечке смазки.

Как определить, сколько масла нужно заливать в двигатель

Для контроля уровня смазки в обычных ДВС применяется специальный щуп с отметками MIN и MAX, и уровень масла должен находиться между ними. Низкий уровень масла также можно отследить через индикатор аварийного давления масла на панели приборов автомобиля. Вдобавок современные автомобили с бортовым компьютером позволяют узнать точный уровень смазывающей жидкости в системе, но главным ориентиром всё равно остаются показания щупа, если он предусмотрен конструкцией.

Каждый двигатель имеет свой расчётный объём масляной системы, и узнать его можно несколькими способами:

в инструкции по эксплуатации автомобиля;

найти на сайте автопроизводителя техническую документацию для вашего автомобиля;

у официального дилера или в специализированном сервисе;

в открытых интернет-источниках. (Убедитесь, что данные относятся именно к двигателю вашего автомобиля и перепроверьте информацию.)

Как правило, для обычных легковых автомобилей объём моторной смазки составляет от 3,2 до 6 литров, а кроссоверы и внедорожники (особенно дизельные) могут быть куда "прожорливее" в этом плане и требовать свыше девяти литров масла. Вот несколько примеров...

Марка и модель авто (объём двигателя) Объём масляной системы (литров) LADA GRANTA (1,6) 3,5 л Geely Emgrand X7 (1,8) 4 л Citroen Berlingo (1,6) 3,2 л Hyundai Solaris (1,4) 3,3 л Kia Spectra (1,6) 3,5 л Toyota Camry (2,0) 4,4 л Skoda Octavia (1,6) 4,2 л Honda Civic (1,8) 3,7 л Opel Astra (1,4) 4,2 л Mazda 6 (2,0) 4,2 л Mitsubishi Pajero Sport (2,4, ДТ) 8,4 л Toyota Land Cruiser 200 (4,5, ДТ) 9,2 л

Как правильно заливать масло в двигатель?

Принцип проверки и доливки масла универсален для большинства автомобилей. Пройдёмся по шагам...

Установите автомобиль на ровной площадке. Дайте автомобилю постоять с заглушенным мотором не менее десяти минут, чтобы смазка стекла в поддон. Откройте капот и проверьте количество смазки с помощью щупа. Уровень должен находиться между значениями MIN и MAX. После этого протрите щуп чистой ветошью и повторите проверку. Если значение ниже минимального, необходимо долить жидкость. Важно делать это постепенно, небольшими порциями, чтобы не превысить уровень. Если перелива избежать не получилось, его необходимо устранить. Для этого слейте немного смазки из картера или откачайте её вакуумным насосом через заливную горловину. Запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры. После этого нужно ещё немного подождать, чтобы масло полностью стекло в поддон, и снова проверить его уровень с помощью щупа.

Полезные советы

При проверке масла на щупе обращайте внимание на консистенцию жидкости — она должна быть однородной, без примесей и грязи. В противном случае смазывающий материал лучше заменить. При самостоятельной замене масла рекомендуется изначально не доливать около 0,5 л жидкости до требуемого объёма, так как в системе остаётся до 10% старой смазки. После проверки уровня можно долить недостающее количество. Покупайте моторное масло с небольшим запасом, чтобы при необходимости была возможность долить жидкость. Как правило, достаточно канистры объемом 1 л. Проверяйте уровень смазки не реже, чем каждые 500 километров пробега. Постоянный контроль над состоянием автомобиля предотвращает непредвиденные затраты.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

