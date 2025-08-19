Шокирующие методы очистки стекол: что прячется в ваших кухонных шкафах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борьба с грязью на поверхностях автомобиля — занятие, хорошо знакомое каждому автовладельцу. Но особенное значение имеет очистка стекол: мельтешение перед глазами разводов или каких-то точек не только раздражает (особенно при длительных поездках), но может стать причиной ДТП.

Облака в лобовом стекле автомобиля
Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака в лобовом стекле автомобиля

Удаляется загрязнение разными способами: кто-то просто отдаёт автомобиль в мойку, другие делают это самостоятельно. Но возникает вопрос: чем очищать?

В автомагазинах сегодня можно найти огромное количество средств, помогающих справиться с этой проблемой. И многое из автохимии действительно помогает (но не всё!). Однако частое использование подобных средств нередко тормозит их стоимость. Но не только. Зачастую бывают ситуации, когда купить нужное средство просто негде — ехать придётся далеко. Вот тогда и выручают народные средства, кстати, эффективность которых нередко ничуть не хуже заводской химии в красивых флаконах.

Так чем же отмыть стекла, если вы, например, находитесь далеко от ближайшего автомагазина, а фабричных очистителей под рукой нет?

Аммиак (нашатырный спирт)

Подобное средство есть во многих домашних аптечках, стоит оно недорого, а для избавления от разводов и пятен хватит флакона. Сначала нужно подготовить раствор: просто развести нашатырный спирт в воде (лучше дистиллированной) в соотношении не более чем 1:5. Полученную смесь залейте в пластиковую бутылку, на которую нужно надеть разбрызгиватель. Если его нет — не беда, воспользуйтесь тряпкой из микрофибры или куском поролона.

Эффект увидите достаточно быстро, так как аммиак является сильнодействующим средством. Не зря же им приводят человека в себя после обморока! Раствор удаляет не только застарелые загрязнения, но и следы от наклеек. Например, от знака "шипы", который летом не нужен.

После протирки тряпкой, пройдитесь по стеклу бумажными полотенцами, салфетками, на крайний случай — газетой. Подобная операция не только поможет удалить загрязнения, но и не даст зимой образовываться на стекле инею.

Единственный минус от применения этого средства — резкий запах, который, впрочем, быстро улетучивается через короткое время.

Зубная паста с эффектом отбеливания

Пригодится, если на лобовом стекле видны следы от "дворников", пока ещё не превратившиеся в царапины. Нужно на потёртые места нанести немного пасты и отполировать с помощью ватного диска. То, что осталось, удалите влажной тряпкой.

Однако убрать царапины таким методом не удастся: в этом случае нужно воспользоваться полировочными средствами и дрелью (шуруповертом) с войлочным кругом. Не забудьте поменять "дворники", чтобы не усугублять проблему.

Моющие средства

Они особенно эффективны при удалении со стекла следов от мошек и иных насекомых. Подойдет любое средство для мытья посуды или окон. В первом случае химикат нужно разбавить водой в пропорции примерно 1:3. Стекло протирайте мягкой губкой. Шампунь тоже нужно разбавлять водой, иначе потом придётся долго смывать его остатки, которые могут проявиться в виде разводов.

При сильных загрязнениях от мошек смочите салфетку, приложите к проблемному месту и оставьте на ночь.

Столовый уксус и табак

В первом случае имеется в виду не концентрированное средство, а его раствор. Он поможет избавиться от следов жира на стекле. Натрите загрязнения уксусом, оставьте всё на шесть-семь минут и затем смойте чистой водой. Имейте в виду, что средство — довольно сильное, поэтому не допускайте его попадания на лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля.

Табак нужно насыпать на увлажнённую губку и подождать, чтобы он размок. Затем протрите стекло: средство хорошо удаляет жировые пятна. Останется только собрать остатки средства тряпкой, промыть стекло водой и отполировать бумажными полотенцами.

Самое простое

Это хозяйственное мыло, которое нужно настрогать в ведро с водой. Смочите полученным раствором обычную мочалку и пройдитесь по поверхности стекла. Смойте смесь чистой водой и протрите тряпкой из натуральной ткани.

Интересно, что некоторые профессиональные автомойщики уверены, что никаких особых средств для чистки стёкол не требуется. Достаточно пройтись по поверхности прорезиненной тряпкой, смоченной в воде, а затем отполировать вручную особой салфеткой, которая в любом автомагазине стоит в районе 100-200 рублей.

