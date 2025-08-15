Печальная история ГАЗ-18: как консервному заводу поручили строить космический корабль

Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах

Когда эйфория, связанная с победой в Великой Отечественной войне, закончилась, страна оказалась наедине со множеством проблем, которые нужно было незамедлительно решать. И одна из них — большое количество воинов-инвалидов, которым нужно было помочь адаптироваться к обычной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by ДЛ24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ГАЗ-18 – экспериментальный советский микроавтомобиль с автоматической коробкой передач, 1955 г.

До войны в СССР не было машин, предназначенных для инвалидов, поэтому задачу постройки подобных автомобилей пришлось решать впервые. И вдруг оказалось, что это совсем непросто. Техника должна быть недорогой, хорошо управляемой ручными рычагами и комфортной для людей с ограниченными возможностями.

"Привет от Гитлера"

Сначала долго не думали: на базе привезённого из Германии мотоцикла Wanderer 1 Sport соорудили трёхколесную конструкцию и отправили её в серию на Бронетанковый завод №8 в Киеве.

Мотоколяска К1В (потом С1Л) имела слабый двухтактный мотор и какое-то подобие открытого кузова. "Инвалидка", названная "Киевлянином", оказалась крайне капризной и в обслуживании, и в эксплуатации. А для сельской местности и вовсе была непригодной. Поэтому не удивительно, что ветераны подобное "чудо техники" приняли прохладно, даже дали обидное название — "Привет от Гитлера", намекая на её немецкое происхождение.

В 1955 году страна отмечала десятилетие Великой Победы. Как раз к этой дате группа ветеранов из Харькова написала письмо не куда-нибудь, а сразу в ЦК КПСС. В послании была просьба разработать нормальную мотоколяску для инвалидов. Удивительно, но обращением заинтересовался секретариат ЦК и оно попало туда, куда нужно. А затем — прямиком на Горьковский автозавод уже вместе с техническим заданием.

ГАЗовский микроавтомобиль

Несмотря на то, что цеха завода были загружены под завязку (готовился выпуск ГАЗ-21 "Волга"), на предприятии к просьбе ветеранов отнеслись серьёзно. И сначала соорудили макет: подобной чести в то время удостаивалась далеко не каждая модель авто.

Разработкой ГАЗ-18 занимался лично главный конструктор Николай Юшманов, в своё время приложивший руку к созданию правительственных лимузинов ГАЗ-12 и ГАЗ-13. В создании мотоколяски участвовал и ещё один известный человек — ветеран войны инвалид Борис Котельников: он создавал ГАЗ-69, а впоследствии получил должность главного конструктора ЗАЗа. У него болели ноги и поэтому он стал своеобразным "прототипом" будущих владельцев мотоколяски. Под Котельникова подгоняли двери и салон, добиваясь максимально удобной посадки. В результате к 1956 году был готов сначала один опытный экземпляр, а в 1957-м — второй.

О двигателе

При разработке сразу отмели неудачный опыт трёхколесных конструкций: фактически авто создавали с нуля. Газовцы решили построить пусть и микро, но полноценный автомобиль с цельнометаллической крышей и на четырёх колёсах.

Первая проблема появилась сразу… Где взять двигатель? Её решили оригинально — взяли мотор от "Москвича-402" и "распилили" его пополам, из четырёх- сделали двухцилиндровый. Получился агрегат объёмом 610 "кубиков", развивавший 18 "лошадей". Для сравнения, мотоколяска из Серпухова выдавала четыре лошадиные силы.

Моторчик ГАЗ-18 разместили в просторном моторном отсеке сзади, а чтобы облегчить доступ для обслуживания и ремонта, предусмотрели в салоне специальный люк.

Трансмиссия

Но самой большой удачей, а может быть, и достижением стала трёхскоростная коробка передач. В то время на заводе как раз занимались "автоматом" для ГАЗ-21. А почему бы и для инвалидов не сделать КПП без сцепления? На том и порешили: трансмиссию оборудовали гидротрансформатором и такой же муфтой.

Позже подобную конструкцию внедрили на представительский ГАЗ-12. Так что ГАЗ-18 можно с полным правом назвать первым легковым транспортным средством, оснащённым полуавтоматической трансмиссией.

Что получилось в итоге

Мотоколяской назвать эту технику просто язык не поворачивался: это был полноценный микролитражный автомобиль, пусть и двухместный, с маленьким багажником. Легковушка имела независимую подвесу, что гарантировало комфорт при езде, и даже "запаску". Такая машина подошла бы не только инвалидам, но и неизбалованным легковой техникой обычным советским гражданам.

Lloyd LS 600, выпущенный в 1956 году, с популярным в то время солнцезащитным козырьком над лобовым стеклом

Экстерьер выдержали в полном соответствии с модой 1950-х: внешне авто выглядело ничуть не хуже свои западных "собратьев", а то и лучше. Можно взглянуть на Lloyd 600 или Subaru 360 тех лет. Какая из трёх машин привлекательнее — большой вопрос!

Subaru 360

Производство: камень преткновения

Наконец, поднялся самый болезненный вопрос: "Где производить автомобиль?" Горьковский гигант отпадал сразу ввиду максимальной загруженности: даже производство своего ГАЗ-69 завод вынужден был передать в Ульяновск. Логично было бы отправить документацию в Серпухов, где уже налаживали выпуск новой мотоколяски С3А, впоследствии прозванной в народе "моргуновкой" из-за участия в киносъёмках в паре со знаменитым актёром. Предприятию даже передали один прототип для изучения.

Однако подмосковный завод был не в состоянии освоить выпуск ГАЗ-18: не хватало мощностей, оснащение было почти примитивным. Свои-то мотоколяски предприятие осваивало с трудом, а тут — целый автомобиль, да ещё и с полуавтоматической коробкой. Это всё равно, что консервному заводу поручить выпускать космические корабли. Так и закончилась история столь нужной стране машины.

А что с построенными экземплярами? Один отдали Борису Котельникову, который ездил на ГАЗ-18 несколько лет и, говорят, был очень доволен автомобилем. А второй прототип, переданный в Серпухов, отыскали, отреставрировали и отправили в музей ГАЗ, где он находится и по сей день.

ГАЗ-18 — советский двухместный автомобиль особо малого класса, работа по его созданию велась на Горьковском автомобильном заводе в 1955—1958 годах по поручению Министерства автомобильной промышленности СССР под руководством Николая Александровича Юшманова.

