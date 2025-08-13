Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Почему японцы до последнего цеплялись за зеркала на крыльях авто: ответ удивит

Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто
Авто

На современных автомобилях эти элементы, обеспечивающие безопасность движения, располагаются строго на дверях. Сегодня кажется, что иначе и нельзя. Однако так было далеко не всегда. И если на заре автомобилестроения зеркал не было вообще, то позже их стали крепить именно на крыльях. Почему так, стоит разобраться подробнее.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
1930-е годы

Когда к производителям пришло осознание того, что без зеркал заднего вида никак нельзя, возник вопрос, где их разместить. В то время вариант был только один — на крыльях. Другие версии просто не рассматривались, и тому были свои причины...

  1. Первые машины имели высокие и массивные капоты. Установка на них зеркал давала очень хороший обзор того, что происходит сзади.
  2. Большинство моделей авто в конструкции имели крылья, которые выделялись в отдельно стоящий кузовной элемент. Поэтому крепить на нём зеркала было очень удобно.
  3. Двери первых машин имели конструкцию, которая просто не позволяла установить зеркало, процесс в технологическом плане оказывался довольно сложным. Да и сама мысль о подобном размещении этого элемента безопасности где-то в ином месте, кроме крыльев, казалась неестественной.
  4. К концу 1930-х годов зеркала стали частью дизайна, моды. Представить себе роскошный лимузин без этих сверкающих кузовных элементов на крыльях было просто невозможно. Такие шикарные модели, как "Бентли", "Паккард", "Роллс-Ройс", просто блистали экстерьером и нередко представляли собой хромированные произведения искусства.

Хотя, стоит отметить: мода на крыльевые зеркала не была повсеместной, уже в то время ездило немало легковушек и грузовиков, где эти изделия устанавливались на дверях или их стойках. Примером может служить Cadillac Eldorado 60-х годов. С другой стороны, английские родстеры MG, производимые в тот же период, могли оснащаться зеркалами, установленными как на крыльях, так и на дверях.

Кстати, об СССР. Страну тоже не минула эта мода: зеркала располагались у капота на таких моделях, как "Волга", правительственные лимузины ЗиЛ, "Москвичи", а позже на Иж-2715, известном в народе как "каблучок".

Япония

Почему именно она? Эту страну стоит выделить, как наиболее "ярого" приверженца тенденции 30-х. В Стране восходящего солнца вплоть до 1983 года действовал регламент, согласно которому автопроизводители были обязаны размещать зеркала именно на крыльях.

Здесь была своя "национальная" причина. В стране существовал стандарт по ширине транспортного средства, что увязывалось с большим количеством узеньких улочек. При проезде по ним важен каждый сантиметр, а зеркала на двери увеличивали габариты авто. Поэтому позже Япония так долго и сложно переходила к общемировой практике.

Почему отказались от зеркал на крыльях

Одна из основных причин — требования по безопасности, которые стали ужесточаться к 70-м годам прошлого века. Торчащие кузовные элементы наносили пешеходам тяжёлые травмы при ДТП. Новые регламенты предписывали располагать зеркало ближе к глазам водителя, что, как считалось, делает обзор лучше.

Были и чисто технические моменты. Например, производителям не хотелось тратиться на организацию двух заводских линий: для выпуска зеркал на крылья и двери. Нужно было выбирать что-то одно.

К тому же деталь, торчащая на кузове, вызывала дополнительное аэродинамическое сопротивление. Современное расположение этих изделий позволяет объединить с ними весь кузов как бы в единое целое.

Ещё один момент заключался в удобстве: зеркало, размещённое на двери, можно быстро отрегулировать, протереть, не покидая салона и даже на ходу.

Не стоит забывать и технологический прогресс. Сегодня многие модели оснащаются складывающимися зеркалами: если их разместить на крыльях, процесс станет невозможным.

Любопытно, как переходили к новым стандартам в Японии. Там в 1970-е считалось, что зеркало, расположенное на двери, — признак того, что машина произведена в Европе. А такие автомобили ценились, их владельцы считались людьми с высоким социальным статусом. Проще говоря, иметь такой автомобиль было "круто"!

Кто как сдавался?

Японские производители, а именно "Ниссан" и "Тойота", упорно следовали традициям и производили автомобили с зеркалами на крыльях до 2000-х годов. А модель Toyota Century, предназначенная для императорской семьи, следовала устаревшей моде даже дольше.

"Бентли" с "Роллс-Ройсом" "сдались" раньше — к 1990-м. Немного позже перешла к принятым стандартам американская компания "Крайслер".

Но самым стойким оказался автопроизводитель из Италии: гиперкары Pagani щеголяли зеркалами на крыльях аж до 2020-х! Здесь уже налицо попытка как-то выделиться среди конкурентов и привлечь внимание покупателей, ценящих традиции.

"Переезд" зеркал с крыльев на двери — не дань моде, а свидетельство эволюции передовых идей в автомобилестроении. Каждый элемент современной машины должен соответствовать требованиям аэродинамики, безопасности, комфорта и эстетики.

Уточнения

Зе́ркало за́днего ви́да — зеркало, установленное на транспортном средстве и позволяющее водителю видеть происходящее сзади.

Автомобильный дизайн (англ. Automotive design, в СССР художественное конструирование автомобиля) — художественно-проектная деятельность по созданию оригинальной, функционально оправданной, устойчивой к влияниям времени формы автомобиля.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
