Советский хиппи-мобиль: почему ЗАЗ-970 так и не увидел свет — горькая правда раскрыта

ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах

В начале 1960-х в стране появился легендарный ЗАЗ-965 — "горбатая" микролитражка, быстро ставшая популярной в народе. Машину только-только поставили на конвейер, а Ю. Сорочкин, занимавший должность главного конструктора предприятия, сумел убедить своё руководство в необходимости разработки целого семейства автомобилей на базе ЗАЗ-965.

Фото: commons.wikimedia.org by Борис Мавлютов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запорожье. Завод ЗАЗ.

Несмотря на то, что поддержки проекта от совмина не было, энтузиасты-заводчане решили действовать самостоятельно. Как раз в это время в мире "Фольксваген Т-1", а также его "собрат" — микроавтобус Т2, выпущенные в ФРГ, произвели целый фурор. Машины стали настоящей иконой для "хиппи": на них адепты новомодного течения, а также музыканты кочевали от одного фестиваля к другому. Обе машины имели "родство" с советским "горбатым" по заднемоторной компоновке.

Три варианта ЗАЗ-970

Энтузиазма в то время было хоть отбавляй: новые проекты всевозможных ЗАЗов пекли как пирожки. Во всех моделях устанавливался один и тот же силовой агрегат — модифицированный мотор от следующего "ушастого" "Запорожца", мощностью 27 лошадиных сил и объёмом 0,9 литра. Подвеска тоже везде была однотипной: пружинная сзади и торсионная спереди.

Сначала появился незамысловатый бортовой грузовичок с деревянным кузовом. Дальше — больше! На заводе создали прототипы 970Б, 970В, 970Г.

Первый отличался цельнометаллическим кузовом, второй был грузопассажирским (фактически это микроавтобус), и третий оснащался платформой.

На этом энтузиасты не остановились. Помня, какие в то время были дороги, заводчане создали полноприводные версии этих машин, присвоив им индекс "971" с теми же буквами.

Микроавтобус

Версия ЗАЗ-970В вызывала особый интерес. В СССР просто не было аналогов этому автомобилю. Да, по дорогам страны разъезжали РАФы и ЕраЗы, но их населению продавать не разрешали. Предполагалось, что микроавтобус от ЗАЗ будут покупать дачники, которые наверняка приняли бы его с восторгом, ведь машину сделали универсальной. Рассчитана она на шесть пассажирских мест. Однако сиденья двух рядов складывались, образуя огромный багажник. При этом для удобства двери с обоих боков сделали распашными.

Грузоподъёмность составляла 350 килограммов, если в авто сидело четыре человека, то 175 килограммов. Просто идеальная машина для среднестатистического советского дачника.

Кстати, в салоне был и элемент комфорта — вентиляционный люк в крыше.

Пикапы

Модели 970Г и полноприводная 971Г оснащались открытыми платформами и предназначались для транспортировки груза массой до 400 килограммов. В кабине при этом могло находиться два человека, как правило, это водитель и экспедитор.

Интересно — у этих автомобилей по бокам предусматривались небольшие распашные дверцы. Это было удобно при погрузке/разгрузке товаров в стеснённых городских условиях. Поэтому не удивительно, что после успешных испытаний на полигонах Запорожья и доработок машиной заинтересовались руководители различных организаций, в том числе торговых и сельскохозяйственных.

Правда у машины был слабоватый мотор, разгонявший транспортное средство всего лишь до 70 километров в час. Но, например, для доставки товаров по городу этого вполне хватало. К тому же автомобиль расходовал 7,5 литра топлива на 100 километров, что по тем временам считалось совсем немного.

Некоторым опытным образцам ЗАЗ-970 повезло: они попали для дальнейших испытаний на несколько столичных предприятий. Оттуда руководство Запорожского завода получило самые наилучшие отзывы. Единственным смущавшим потенциальных заказчиков минусом оказался… двигатель, расположенный сзади. Однако, например, популярному в Европе Transporter T1 такая компоновка ничуть не мешала: продажи фургона росли из года в год.

Но на конвейере Запорожского завода уже стояла очередная, теперь "ушастая", модель ЗАЗ-966. Осилить производство одновременно двух новых автомобилей предприятие было не в состоянии. Разумеется, предпочтение было отдано легковой машине.

