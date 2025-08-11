ТЭС-3: 4 модуля на гусеничном ходу — как выглядела мобильная атомная электростанция СССР

Сегодня много говорят о мобильных атомных электростанциях. А ведь эта идея далеко не нова и была реализована в СССР еще в 60-е годы.
Самоходную конструкцию сложно назвать транспортным средством: больше подходит название "мобильный комплекс". Однако можно точно сказать, что по оригинальности и назначению таких "машин" в мире совсем немного: ведь речь идёт об атомной электростанции, созданной в далекие 1960-е.
Таковых в стране хватало: это неосвоенные земли Крайнего Севера, Сибири, где активно велась разведка полезных ископаемых. А также разбросанные по огромной территории СССР военные объекты. Везде требовалось мобильное электричество. Чтобы его получить, использовали дизельные генераторы. Но ввиду отдалённости объектов затраты на доставку горючего зачастую превышали его стоимость в разы. Тогда и появилась идея о мобильных атомных станциях.
Заказа "сверху" на строительство мобильной АЭС не было: разработки велись по инициативе среднего отдела министерства машиностроения, возглавляемого Е. Славским, который был известен, как сторонник активного развития ядерной энергетики в Советском Союзе. В 1955 году ленинградцы с Кировского завода вместе с коллегами из Ярославля (тепловозостроительное предприятие) представили пару проектов ТЭС-1 и ТЭС-2. Это мобильные комплексы, устанавливаемые на ж/д платформы. Но как быть с самыми глухими дорогами, где железных дорог нет? Тогда и возникла мысль поставить АЭС на гусеницы.
Первые чертежи такой АЭС были готовы к 1957 году. Ещё пара лет ушла на изготовление ядерного реактора и соответствующего оборудования. В 1960-м установку, названную ТЭС-3, поставили на самоходное шасси, в основе которого — танк Т-10 (длину немного увеличили). Габариты мобильного комплекса "подогнали" под железнодорожную платформу. Прибыв на место назначения, дальше АЭС двигалась уже своим ходом, зачастую и по бездорожью.
Всего четыре элемента системы.
Все четыре "вагона" в рабочем положении соединялись электрическими кабелями, трубопроводами. Безопасность обеспечивалась через трёхуровневую систему. О свинцовом стакане и борной кислоте мы писали выше. А основная защита заключалась в банальном рытье траншей, куда и загоняли все четыре модуля на шасси. Для надёжности насыпь ещё укрывали железобетонными плитами.
Они проходили в Обнинске, в Физико-энергетическом институте. Проверки самоходной атомной станции дали положительные результаты. При этом в автономном режиме система была способна выдавать энергию на протяжении 250 суток. Этого вполне хватило бы на одну зимовку. После этого ядерный реактор станции можно перезаправить и отправить на другой объект.
Интересно, что после окончания испытаний ТЭС-3 находилась в рабочем режиме вплоть до 1965 года, пока не понадобилась перезарядка реактора. В 1967-м военные заявили об отказе принять в эксплуатацию мобильную АЭС. Гражданские ведомства тоже интереса к проекту не проявили. Результатом стала консервация станции в 1969-м. Однако в 1980-м о ней вспомнили и модуль с паровой турбиной уехал на Камчатку, где им пользовалась одна из геолого-разведочных экспедиций. На сегодня есть инициатива передать сухопутный атомоход выставочному комплексу в Москве, в 19-й павильон, посвящённый ядерной энергии.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.