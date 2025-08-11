Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

ТЭС-3: 4 модуля на гусеничном ходу — как выглядела мобильная атомная электростанция СССР

От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
5:12
Авто

Сегодня много говорят о мобильных атомных электростанциях. А ведь эта идея далеко не нова и была реализована в СССР еще в 60-е годы.

Павильон Атомная энергия (бывший РСФСР)
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павильон Атомная энергия (бывший РСФСР)

Самоходную конструкцию сложно назвать транспортным средством: больше подходит название "мобильный комплекс". Однако можно точно сказать, что по оригинальности и назначению таких "машин" в мире совсем немного: ведь речь идёт об атомной электростанции, созданной в далекие 1960-е.

Труднодоступные районы

Таковых в стране хватало: это неосвоенные земли Крайнего Севера, Сибири, где активно велась разведка полезных ископаемых. А также разбросанные по огромной территории СССР военные объекты. Везде требовалось мобильное электричество. Чтобы его получить, использовали дизельные генераторы. Но ввиду отдалённости объектов затраты на доставку горючего зачастую превышали его стоимость в разы. Тогда и появилась идея о мобильных атомных станциях.

Старт проекта

Заказа "сверху" на строительство мобильной АЭС не было: разработки велись по инициативе среднего отдела министерства машиностроения, возглавляемого Е. Славским, который был известен, как сторонник активного развития ядерной энергетики в Советском Союзе. В 1955 году ленинградцы с Кировского завода вместе с коллегами из Ярославля (тепловозостроительное предприятие) представили пару проектов ТЭС-1 и ТЭС-2. Это мобильные комплексы, устанавливаемые на ж/д платформы. Но как быть с самыми глухими дорогами, где железных дорог нет? Тогда и возникла мысль поставить АЭС на гусеницы.

Первые чертежи такой АЭС были готовы к 1957 году. Ещё пара лет ушла на изготовление ядерного реактора и соответствующего оборудования. В 1960-м установку, названную ТЭС-3, поставили на самоходное шасси, в основе которого — танк Т-10 (длину немного увеличили). Габариты мобильного комплекса "подогнали" под железнодорожную платформу. Прибыв на место назначения, дальше АЭС двигалась уже своим ходом, зачастую и по бездорожью.

Что входило в комплекс ТЭС-3

Всего четыре элемента системы.

  1. Первый использовали для размещения реактора, который поместили в свинцовую оболочку, напоминавшую стакан. А его расположили в баке, залитом борной кислотой, которую при переездах сливали.
  2. Во втором модуле находился парогенератор с насосами и иное нужное для осуществления ядерных процессов оборудование.
  3. Третья секция включала в себя агрегат, вырабатывающий электроэнергию за счёт поступавшего пара. Получаемая мощность составляла полтора мегаватта. Для её получения требовалось всего 14 г урана-235 в сутки. Этой энергии хватит, например, для питания примерно 1500 домовладений, десятка административных зданий или крупного гипермаркета.
  4. И в четвёртом модуле располагались пульты управления и вспомогательный (для аварийных случаев) дизель-генератор с аккумуляторами.

Функционирование системы и защита от радиации

Все четыре "вагона" в рабочем положении соединялись электрическими кабелями, трубопроводами. Безопасность обеспечивалась через трёхуровневую систему. О свинцовом стакане и борной кислоте мы писали выше. А основная защита заключалась в банальном рытье траншей, куда и загоняли все четыре модуля на шасси. Для надёжности насыпь ещё укрывали железобетонными плитами.

Испытания

Они проходили в Обнинске, в Физико-энергетическом институте. Проверки самоходной атомной станции дали положительные результаты. При этом в автономном режиме система была способна выдавать энергию на протяжении 250 суток. Этого вполне хватило бы на одну зимовку. После этого ядерный реактор станции можно перезаправить и отправить на другой объект.

Дальнейшая судьба мини-АЭС

Интересно, что после окончания испытаний ТЭС-3 находилась в рабочем режиме вплоть до 1965 года, пока не понадобилась перезарядка реактора. В 1967-м военные заявили об отказе принять в эксплуатацию мобильную АЭС. Гражданские ведомства тоже интереса к проекту не проявили. Результатом стала консервация станции в 1969-м. Однако в 1980-м о ней вспомнили и модуль с паровой турбиной уехал на Камчатку, где им пользовалась одна из геолого-разведочных экспедиций. На сегодня есть инициатива передать сухопутный атомоход выставочному комплексу в Москве, в 19-й павильон, посвящённый ядерной энергии.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы ссср история энергетика
