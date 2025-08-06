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Сергей Милешкин

Иж-13 Старт: дерзкий советский эксперимент, опередивший время, — почему проект провалился

Иж-13 Старт: советские инженеры создали автомобиль будущего, оставшийся в истории
Авто

В середине 1960-х СССР гудел как одна большая стройка. На этой волне решили создать пару автомобильных заводов. Один в Тольятти, другой в Ижевске. Строительство первого курировали итальянцы, предложившие в качестве базовой модели свой Fiat-124. А вот с предприятием в Удмуртии всё обстояло немного сложнее.

Иж-13 Старт
Фото: flickr.com by Артем Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иж-13 Старт

По сути, завод являлся филиалом АЗЛК, но на практике его контролировало министерство обороны, считалось, что основная продукция должна быть военной. Тем не менее поддержку при строительстве предприятия оказывали французы. Как раз фирма Renault в 1965 году продемонстрировала миру переднеприводной Reno-16, доказав, что такая конструкция — перспективное дело. Очевидно, что это как-то повлияло на умы ижевских конструкторов.

Старт проекта

В то время на заводе сформировалось сильное КБ, куда входило много молодёжи с амбициозными проектами. Ей не терпелось претворить в жизнь свои перспективные, как казалось, идеи. Но наверху сидело начальство в погонах, которое гражданские проекты считало третьестепенным делом. И всё же удалось уговорить Сергея Зверева, главу "оборонки" СССР, который и дал "зелёный свет" на создание опытного образца.

Автомобиль построили в 1971-м (полноразмерный макет), но свидетельство о регистрации модели было получено только осенью следующего года. К его концу Иж-13 (он получил собственное имя "Старт") выехал за ворота предприятия.

Чем интересна конструкция авто

Молодые конструкторы поставили конкретную цель — доказать, что возможно создание переднеприводного автомобиля на базе серийного "Москвича-412" с задними ведущими колёсами. Максимальная унификация позволяла хорошо сэкономить и с минимальными затратами поставить на поток новую модель.

Из интересных технических решений стоит выделить отсутствие лицензионных тогда ШРУСов. Чтобы заставить вращаться передние колёса, применили карданные шарниры, разработанные на элементной базе М-412. При этом манёвренность (радиус поворота) ничуть не пострадала: она была такой же, как у "Москвича". Что ещё интересного? Карбюратор "Солекс" находился в горизонтальном положении, опоры ДВС и глушитель доработали. Переднюю подвеску сделали пружинной, заднюю — торсионной. Причём её жёсткость можно было настраивать. Довольно передовое техническое решение.

Дизайн

Экстерьер получился полностью оригинальным: видно, что какие-либо заимствования отсутствуют напрочь. Были и здесь новшества: например, впервые в истории автомобилестроения СССР применили полностью штампованные двери (раньше оконную рамку создавали отдельно). Из фонарей сформировали оптические блоки, а наружные ручки утопили в кузов. Если на машину повесить логотип "Фиата" или "Рено", никто не усомнился бы в западном происхождении техники. Правда салон, выполненный чисто в советском стиле, выглядел скучновато. Зато на заднем сиденье трое взрослых человек чувствовали себя более комфортно, чем в том же "Москвиче-412".

Дальнейшие похождения "Иж-13"

Видимо, число в названии модели тоже сыграло свою роковую роль (шутка!). Однако машина не интересовала ни заводское военное руководство, ни совет министров страны. Испытывать опытный образец пришлось самим заводчанам: денег на тестовые заезды и другие проверки никто выделять не собирался. "Старт" показал себя вполне достойно: он ни в чём не уступал "Москвичу-412": динамика разгона и расход топлива были практически такими же. "Максималка" доходила до 165 километров в час, с такой скоростью не ездила ни одна легковушка СССР.

Но все тщетно, даже Зверев, возглавлявший "оборонку", не смог протолкнуть своего "протеже". Ответ у всех вышестоящих одинаков: занимайтесь лучше военной продукцией, а для легковушек есть ВАЗ и АЗЛК.

Новая попытка и финал

Ижевцы не сдавались и в 1970-е продемонстрировали более современный по дизайну вариант "Старта" — "Иж-19". Но машина вышла не очень удачной, особенно в плане экстерьера. В итоге и её забраковали. Такое положение дел надолго отбило охоту у заводчан заниматься разработкой переднеприводных моделей. Первая серийная машина такого типа появилась только в 1990-х: "Ода" — "Иж-2126". А "Иж-13 "Старт" и "Иж-19" отправились в музей, расположенный в столице Удмуртии, где и находятся по сей день.

Уточнения

ИЖ-13 «Старт» — концептуальный переднеприводной автомобиль с кузовом «хетчбэк», разработанный и построенный на Ижевском машиностроительном заводе на рубеже 1960-1970-х годов.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы авто автопром удмуртия
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