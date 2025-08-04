Странная судьба ЗиЛ-4102: машина, которая была лучше всех, так и не вышла в народ

ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени

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Передовой по техническим решениям автомобиль, предназначенный для советской элиты, хотели сделать общедоступным и пустить в свободную продажу. Однако тогдашний глава государства решил по-своему. Какие были особенности у машины, которая так и стала серийной?

Фото: flickr.com by denizen24, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимузин ЗИЛ-114 (СССР), на базе которого был разработан ЗиЛ-4102

Начало

Разработки стартовали в 1982 году, когда действующий правительственный лимузин ЗиЛ-115 морально уже не дотягивал до своих западных "одноклассников". Машина создавалась на базе ЗиЛ-114, который эксплуатировался аж с 1967 года. К 80-м изменились не только технические требования к автомобилям, но и мода ушла далеко вперёд. Cadillac, Lincoln 70-х с их рубленым экстерьером уже не удовлетворяли современным запросам. Чтобы подробнее изучить новые тенденции, за границей купили Rolls-Royce Silver Spirit. Часть его черт проглядываются в ЗиЛ-4102, который всё-таки копией "Роллс-Ройса" назвать нельзя. В экстерьере советского лимузина причудливо переплелись "намёки" на самые разные машины того времени: например, что-то есть от Maserati Quattroporte, японской Toyota Century и иных авто.

К моменту старта проекта машина выглядела достаточно современно. Однако, когда все было готово к производству, а это уже 1988 год, ЗиЛ-4102, увы, опять отстал от моды.

Конструктивные особенности и новшества

Изначально машина задумывалась в кузове классического седана. Может, поэтому зиловцы решили отказаться от рамы, без которой было тогда нельзя представить тяжёлую правительственную машину. Однако "ноль второй" стал автомобилем с несущим кузовом. А чтобы уменьшить массу, часть его элементов, включая даже крышу, выполнили из стеклопластика. Ради веса даже от хромированных бамперов отказались!

Ходовые качества

Новой модели достался двигатель от предшественника — восьмицилиндровая "восьмёрка" в 7,7 л, выдававшая 315 "лошадей" и работавшая в паре с 3-ступенчатой АКПП. Но, учитывая, что 4102 прошёл "курсы похудения", он был способен ехать быстрее любой машины такого же класса, выпущенной ранее.

До "сотки" автомобиль разгонялся за 10,5 секунды (показатель лучше на две-три секунды, чем у ЗиЛ-115). Наивысшая скорость — 200 километров в час, что довольно неплохо для техники весом более трёх тонн. Расход горючего, правда, был великоват — от 20 литров на сто километров, что, разумеется, мало кого волновало. В машине такого ранга, как это принято в мире, многие узлы дублировались. Это пара аккумуляторов, двухконтурные тормоза, две системы кондиционирования.

Технический прогресс в машине

Развлекательный центр, сегодня называемый "мультимедиа", в то время выглядел довольно "продвинуто". В магнитоле оказалось много функций, которые нельзя было найти в бытовой аппаратуре. Это автореверс, многоступенчатые настройки звука и т. д. Но главная "фишка" — бортовой компьютер, специально изготовленный в ФРГ, вещавший женским голосом. Он сообщал о плохо закрытой двери и иных мелочах.

Перспективы

В разработанной модели заводчане видели целое семейство машин. Среди них — карета скорой помощи для высших чиновников, кабриолет для парадов, авто с перегородкой, чтобы отделить водителя от пассажиров, и даже ландо. Всё это прямо-таки напоминает нынешнюю серию "аурусов". Главный расчёт строился на том, что в будущем авто будет не только правительственным лимузином. Его станут предоставлять отличившимся гражданам — космонавтам, деятелям науки и искусства…

Финал

На заводе изготовили пару образцов, которые острословы тут же нарекли "Мишкой" и "Райкой", по именам тогдашнего генсека и его жены, что, скорее всего, дошло до главы государства. Может, поэтому, когда лимузин в 1988-м показали Михаилу Горбачёву, он явно не обрадовался.

Но дело было не только в "кличках". Новое производство требовало немалых денег, которые должно было выделить государство. Но казна в то время была пуста, экономика СССР разваливалась на глазах. Не удивительно, что генсек ужаснулся, когда увидел требуемую сумму.

На сегодня сохранился только бежевый экземпляр ЗиЛ-4102. Второй, чёрного цвета, ещё в 90-е разобрали и отправили в утиль.

Уточнения

ЗИЛ-4102 — планировавшийся автомобиль высшего и представительского класса с кузовом типа седан Завода имени Лихачёва. Предполагался в качестве плановой замены кузову поколения ЗИЛ-114 и конкретно модели ЗИЛ-41045 (1983). Является пятым по счёту кузовом (поколением) легкового автомобиля данного класса.



Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.

