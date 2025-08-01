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Сергей Милешкин

Почему выдвижные фары исчезли из автопрома: неожиданные причины

Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома
5:34
Авто

В боевиках 80-х нередко можно было видеть сцены, когда герой прыгает в машину, включает зажигание и в этот момент из кузова поднимаются фары. Под рев мотора машина исчезает в темноте. Выглядело это очень круто, и стать обладателем такого автомобиля мечтали миллионы. Но в какой-то период технику с такой оптикой вдруг выпускать перестали. Что случилось?

Тюнингованный Mitsubishi GTO (Z15A) передний
Фото: commons.m.wikimedia.org by Токумейгакариноаосима, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюнингованный Mitsubishi GTO (Z15A) передний

Исторический экскурс

В 30-е годы прошлого века умы автоконструкторов были заняты аэродинамикой: инженеры пытались сделать всё, чтобы кузов "легковушки" был как можно более обтекаемым. Каждый прибавленный к "максималке" километр в час являлся достижением. Поэтому и обратили внимание на фары, которые тогда устанавливались на крыльях и упрямо торчали, вызывая излишнее сопротивление встречным потокам воздуха.

Первое авто с выдвижной оптикой появилось в 1930-м, это был Cord L-29. На нем применили простейший механизм складывания фар. Однако эксперимент прошёл незамеченным. Но инженеры компании были уверены в правильности концепции и духом не падали. Поэтому следующая модель Cord 810, выпущенная в 1936 году, вызвала настоящий фурор. На презентации публика буквально облипала автомобиль: её мозг взрывался, когда из плоского места появлялись фары. Это была какая-то фантастика, привет из будущего!

Преимущества конструкции выдвижных фар

Самым главным плюсом считалось улучшение аэродинамических качеств транспортного средства. Особенно важно это было для спортивных машин, в которых каждый кузовной элемент влиял на скорость.

Второе достоинство — улучшение видимости дороги в тёмное время суток: световой пучок бил, куда надо, делая поездку безопаснее как для водителя и его пассажиров, так и для пешеходов.

И ещё один немаловажный момент — эстетика. Выдвижная оптика придавала авто футуристическую внешность, выделяя его из общего потока.

Какие приводы использовались

Складывались фары в капот или бампер: одни поворачивались (Porsche 928), другие торчали, как перископы. Чтобы оптика эффектно появлялась из "ниоткуда", применялись несколько технических решений:

  1.  Наиболее примитивное — ручной механизм. Он использовался на первых моделях и представлял собой рукоятки, спрятанные под панелью приборов. Их приходилось крутить, что было не очень-то удобно.
  2. Второй вариант — использование разрежения. Этот способ активно применяли американские автопроизводители в 1960–1980-х годах. Система работала от впускного коллектора, где создавался вакуум. Но оказалась ненадёжной: малейшая утечка и всё — машина слепла. А при заглушенном движке система вообще не работала.
  3. Третий вариант оказался самым лучшим — электрический привод с редуктором. С такой механикой на некоторых моделях фары выскакивали быстрее, чем какой-нибудь любопытный успевал сказать "Вау!".

Из наиболее популярных моделей 70-80-х можно отметить американский Corvette C4, японскую Honda NSX и Toyota AE86. Каждая из этих машин была культовой для своего времени.

"Вымирание" выдвижных фар

Раньше во главу угла автомобильные инженеры ставили аэродинамические качества машины, её скоростные характеристики, всё остальное отодвигалось на второй план. Однако к 1990-м ситуация изменилась: вдруг вспомнили о безопасности не только водителя и пассажиров, но и пешеходов. Жёсткие по конструкции выдвижные фары имели острые углы и при ДТП могли серьёзно поранить человека. Сегодня пройти краш-тест с такими устройствами почти что нереально.

Вторая причина — появление новейших технологий. Светодиоды и лазеры в оптике современных авто не требуют применения каких-либо механизмов. Кстати, поднимающиеся фары ещё и увеличивают стоимость машин. К тому же движущие детали снижают надёжность всей конструкции. Выдвижной механизм может замерзнуть зимой, заржаветь при высокой влажности. Ещё один интересный момент — все та же аэродинамика. В закрытом положении фары её улучшают, а в открытом? На высокой скорости выдвинутая оптика делает из мчащегося автомобиля парашют, тормозящий движение.

И добили уже старомодную конструкцию появившиеся в 2000-х новые стандарты сертификации. Выдвижные фары никак не соответствовали регламентам по углу освещения, высоте, скорости подъёма. Проще и дешевле установить обычную оптику.

Что же в итоге

Массовый выпуск автомобилей с выдвижными фарами прекратился. Однако некоторые производители нет-нет, да и представят на рынке эксклюзивный экземпляр, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Примером могут служить некоторые модели спорткаров Porsche, McLaren.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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