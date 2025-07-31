Плавучие дома: встречайте уникальные кемпботы, меняющие представление о путешествиях

Кемпботы: 15 кв. м превращают жизнь на воде в настоящее удовольствие

Речь идёт о развитии в России нового направления транспортного строительства — разработке и создании мобильных плавучих самоходных домов. В мире их называют хаусботами или кемпботами.

Фото: Официальный сайт производителя by Компания Варуна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаусбот К1000

Одним из первопроходцев в этом направлении стала компания из Мурома "Варуна". Её главный продукт в текущем году — как раз плавучий дом Campboat. Стоит подробнее разобраться, что это такое.

О конструкции и удобствах

По сути, мы видим автономное плавучее жилье, способное самостоятельно передвигаться по водоёмам. Общая площадь дома — 15 квадратных метров (высота потолков — 2,5 метра).

В начальную комплектацию (а она может быть расширена) входит обеденный стол с диванами, которые можно оперативно переоборудовать в четыре спальных места. Есть кухня с холодильником, раковиной и плитой, а также санузел, включающий душевую кабину. Отходы жизнедеятельности не выбрасываются наружу, а накапливаются в специальных баках для дальнейшей утилизации. Заказчик может изменить планировку по своему усмотрению.

Технические подробности

Передвижение по воде осуществляется с помощью обычных подвесных лодочных двигателей, развивающих по 10 "лошадей" (можно установить и более мощные). Это гарантирует крейсерскую скорость до 15 километров в час. Плавучий дом спокойно выдерживает волны высотой не более полуметра. Во время стоянки питание электрооборудования производится посредством солнечных батарей, размещённых на крыше. Для подстраховки имеется дизельный генератор. В хаусботе предусмотрено отопление: им можно пользоваться, например, в межсезонье.

В основе конструкции — алюминий, из которого изготовлены рама и корпус. Кто-то, может, спросить: "А как же популярные ныне композиты?" Их отсутствие производитель объясняет низкой ремонтопригодностью и плохим сопротивлением ледовым нагрузкам.

После постройки плавучего средства предстоит долгая и серьёзная процедура — оформление сертификатов и иной документации. Каждый Campboat проверяется отдельно на соответствие требованиям безопасности.

"Кемпбот" в юридическом плане

Официально это "маломерное судно", причём из-за наличия пары поплавков с жёсткой рамой оно классифицируется как катамаран. Поэтому его необходимо зарегистрировать в ГИМС. Это даёт возможность плавучему дому передвигаться по закрытым водоёмам. Для управления маломерным судном потребуется соответствующее удостоверение.

Конструкция весит 2,5 тонны. тем не менее она приспособлена для транспортировки с помощью обычного легкового автомобиля, но предпочтительнее использовать кроссовер помощнее. Прицеп оснащён тормозами, которые при частых переездах рекомендуется регулярно проверять. Ещё одно требование — у водителя должны быть права с категорией BE. Кстати, никому не возбраняется использовать "Кемпбот" для проживания на суше. Так что его можно с полным правом назвать универсальным жилищем.

Новые горизонты

В плане развития компания не стоит на месте и предлагает всё более совершенные конструкции плавучих домов. Один из последних вариантов — модель K1000, представляющая собой маломерное судно с гибридным двигателем. На хаусботе установлена пара моторов, выдающих по 10 кВт электроэнергии. Их питание осуществляется от аккумуляторов ёмкостью 60 кВт*ч. Зарядка батарей производится от солнечных панелей общей мощностью 6,5 кВт или дизельного генератора. Пустое судно весит 9,5 т, его грузоподъёмность — до 4 т.

Запас хода

При максимально возможном быстром передвижении энергии аккумуляторов хватит на три часа. Однако при крейсерской скорости запас хода возрастёт до пяти часов, а если она ниже пяти километров в час, то при ярком солнце можно бесконечно долго не заботиться о зарядке батарей. Ну а если пасмурно, всегда выручит дизельный генератор. Дом на воде рассчитан на десять гостей, но спальные места есть только для шестерых. Из помещений на борту — общий зал, пара кают, санузел с ванной и даже сауна.

Цена

В этом году стоимость "Кемпбота" в базовом варианте стартует от 7,5 млн рублей. Судно со всевозможными опциями оценивается уже в 12 млн рублей.

Уточнения

Плавучий дом или хаусбо́т (англ. houseboat) — судно либо плавучий объект, спроектированные для использования в качестве жилого дома.

