Как проверяют моторные масла: секреты лабораторий и полевых испытаний

Отбор образцов в динамике: как тестируют моторные масла в реальных условиях

Чтобы смазочные материалы защищали двигатели даже при самых серьёзных нагрузках, в том числе в городских условиях эксплуатации, их необходимо не только разработать на основе лучших рецептур, но и досконально протестировать. Каким образом крупные производители проверяют масла и почему это важно знать автовладельцам — разбираемся в этом материале.

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Проверка в лаборатории

Разработка новых продуктов — это сложный процесс, который включает смешение базовых масел, присадок и других компонентов для получения материала с оптимальными свойствами для работы в двигателях, трансмиссиях и других узлах.

Но дальше — не легче: теперь масло необходимо протестировать в лабораторных условиях. С помощью десятков единиц специализированного оборудования и сотен методик проведения исследований производители проводят серии испытаний. В их числе —

серьёзные нагрузки,

низкие и высокие температуры с резкими перепадами,

взаимодействие с металлами

и другие факторы, характерные для эксплуатации техники.

По завершении тестов определяется ряд параметров каждого конкретного образца, среди которых показатели

зольности,

коррозийности,

вязкости

и стабильности.

Если результаты соответствуют стандартам качества, продукт уходит в производство и попадает на полки магазинов и в каталоги маркетплейсов. Впрочем это вовсе не означает, что испытания готового масла на этом прекращаются.

Идём в поле

Несмотря на высокую эффективность лабораторных испытаний, которые доказывают надёжность и стойкость смазочных материалов, они не показывают одно — работу в реальных условиях. То есть именно в тех агрегатах, где они будут применяться.

Именно для этого крупные производители проводят ресурсные испытания своих продуктов на той технике, в которой их будут использовать потребители. Если масло предназначено для гидравлического оборудования, его будут проверять на базе горнодобывающих предприятий с их экскаваторами, буровыми установками и дробилками. Моторные масла, в свою очередь, проходят испытания на грузовом транспорте и легковых авто, которые каждый день подвергаются серьёзным нагрузкам.

"Мы тестируем наши моторные масла в экстремальных условиях городской эксплуатации, где нагрузка на масло даже в легковом автомобиле вполне сопоставима с таковой за полярным кругом. На это влияют короткие циклы работы двигателя, движение в режиме "старт-стоп", холодные зимы и жаркий летний сезон, а также резкие перепады температур. В ходе тестов и после их завершения мы регулярно отбираем образцы масла для лабораторных анализов. Это помогает раскрыть ключевые преимущества наших продуктов", — рассказали эксперты Teboil, производителя премиальных смазочных материалов.

Где тестируют моторные масла?

Испытания масел для легковых автомобилей быстрее и эффективнее всего проводятся на базе транспортных компаний, таксопарков и сервисов краткосрочной аренды. Машины на таких предприятиях испытывают серьёзные нагрузки каждый день по нескольку часов кряду и проезжают по 15 тысяч километров всего за несколько месяцев, что предъявляет дополнительные требования к смазочным материалам. Такой плотный график помогает оперативно получить результаты тестов, проводимых в самых тяжёлых условиях.

"Взять пробы перед запуском ресурсных испытаний и после них недостаточно: необходимо отследить состояние моторного масла в динамике и внимательно следить за ним на протяжении всего теста. Для этого пробы материала отбираются по прохождении контрольных временных точек и по достижении определённых пробегов, после чего их анализируют в лаборатории по десяткам показателей", — рассказали в Teboil.

В чём выгода для потребителя?

Прохождение обязательных лабораторных испытаний — это знак качества, который указывает на соответствие государственным и международным стандартам и спецификациям, а также допускам автопроизводителей. Успешное прохождение ресурсных испытаний, в свою очередь, наглядно показывает, что масла эффективно работают в реальных условиях эксплуатации и именно на тех автомобилях, на которых ездят люди. Соответственно, полевые тесты становятся дополнительным аргументом в пользу прошедших их масел.

Производители рассказывают о ресурсных испытаниях своих продуктов на официальных сайтах, чтобы автовладельцам было проще подобрать моторное масло, максимально соответствующее условиям эксплуатации автомобиля и характеристикам его силового агрегата.