Проверка авто перед поездкой: 5 ключевых моментов для спокойствия в пути

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Фото: commons.wikimedia.org by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина

Путешествие на автомобиле по российским просторам — это увлекательный способ познакомиться с малоизведанными местами нашей необъятной родины и останавливаться там, где захочется.

Однако в отличие от коротких поездок, дальние маршруты требуют особой подготовки: огромные расстояния, переменчивый климат и разное качество дорог — всё это может преподнести свои сюрпризы, к которым следует подготовиться.

Эксперты Teboil рассказали Pravda.Ru, как правильно подготовить себя и автомобиль так, чтобы дальняя поездка оставила после себя только приятные воспоминания.

Проверить авто

Начинать подготовку следует с тщательной проверки технического состояния автомобиля. Особое внимание следует уделить шинам: порезы, износ проектора и низкое давление осложнят путешествие, поэтому перед выездом стоит убедиться, что все в норме, и взять с собой компрессор. Это устройство поможет оперативно подкачать колёса при утечке воздуха или резком похолодании, когда давление в шинах падает. При этом важно учесть, что в летнюю жару давление также следует проверять и по необходимости сбрасывать до нормативных: это позволит уменьшить износ шин и риск аквапланирования.

Не менее важен выбор моторного масла. Оно должно не только соответствовать спецификациям производителя, но и подходить для конкретных условий эксплуатации. Для автомобилей, часто работающих в режиме "старт-стоп" или подвергающихся экстремальным нагрузкам, эксперты Teboil рекомендуют использовать высококачественные масла, которые обеспечивают надежную защиту двигателя в любых условиях за счет высококачественных компонентов и передовых технологий производства.

Обязательно проверьте все остальные критически важные узлы автомобиля: тормоза, подвеску, КПП. В идеале — пройдите ТО и будьте уверены, что машина без проблем довезет вас до конечной точки маршрута и обратно.

Как быть с топливом?

При планировании маршрута учитывайте возможное отсутствие АЗС на отдельных участках. Оптимальное решение — положите хотя бы одну 20 л канистру в багажник, заправьте ее и залейте полный бак на проверенной станции перед выездом. Такая стратегия избавит вас от непредвиденных остановок и поможет сэкономить время на оживленных участках трасс, где часто образуются очереди на подъездах к АЗС.

Проверьте себя

Если у вас нет опыта длительных поездок, начните с маршрутов протяжённостью 100, 200 или максимум 300 км (туда-обратно). "Пробные" выезды помогут оценить вашу готовность к многочасовым перегонам, а дискомфорт и усталость при длительном сидении станут сигналом к изменению посадки, увеличению количества остановок или даже к корректировке маршрута.

Что еще взять с собой?

Помимо стандартного набора документов соберите автомобильные инструменты (телескопический баллонный ключ, домкрат, набор отвёрток), ремкомплект для шин и запаску, канистру с моторным маслом объемом хотя бы 1л, аптечку с базовыми медикаментами и, конечно, запас воды и нескоропортящихся продуктов.

Для ночевок на природе дополнительно потребуются герметичные контейнеры, газовая горелка и портативные зарядные устройства. Некоторые автомобили оснащены розетками на 220В, которые очень пригодятся на природе. Однако стоит учитывать, что от них нельзя запитывать мощные приборы (например, электрочайники), а пользоваться ими следует при включенном двигателе во избежание разрядки аккумулятора. Если планируете ночевать в отелях — забронируйте жильё заранее, особенно если конечная точка маршрута — популярный курорт.

Потенциальные сложности в пути

Основная опасность — усталость водителя. Делайте остановки каждые 2-3 часа для разминки, соблюдайте питьевой режим и чередуйтесь за рулём при возможности. При первых признаках сонливости лучше сделать короткий перерыв хотя бы на 15 минут.

Будьте готовы к резкой смене погоды: снижайте скорость при ухудшении видимости, увеличивайте дистанцию и откажитесь от обгонов в экстремальных условиях. Особую осторожность проявляйте на грунтовых дорогах и старом асфальте — в дождь сцепление с покрытием резко ухудшается.

Проблемы с навигацией, которые могут возникнуть в глухих отдаленных местностях, решаются заранее загруженными офлайн-картами и бумажным атласом в качестве резерва.

Заключение

Любое автомобильное путешествие требует полной проверки технического состояния машины, правильного подбора расходных материалов, грамотного планирования топливных остановок, комплектации необходимого снаряжения, учёта возможных рисков в пути.

Главное — сохраняйте разумный темп движения, делайте регулярные остановки и получайте удовольствие от самого процесса путешествия. Тогда даже непредвиденные ситуации станут частью вашего увлекательного приключения.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

