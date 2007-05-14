Психолог Уолкер: в женском парике ездить по городу на велосипеде безопаснее, чем в шлеме

Женский парик делает езду на велосипеде в городе гораздо безопаснее, чем защитный шлем. К такому неожиданному выводу пришел британский психолог. Для своего исследования ему пришлось оснастить своего двухколесного "коня" ультразвуковыми датчиками и поколесить по Лондону как в шлеме, так и без него.

Иэн Уолкер (Ian Walker), психолог из университета Бата (University of Bath), — сам заядлый велосипедист, и начать исследование его побудили "коллеги по цеху", чьих жалоб на водителей психолог наслушался вдоволь.

Во время своего эксперимента доктор одновременно побывал в роли и исследователя, и "подопытного кролика".

Так, экспериментатор "вступил во взаимодействие" с 2300 транспортными средствами, причём "контакты" с грузовиком и автобусом едва не закончились плачевно. Однако Уолкеру, который-таки добрался до финиша своего исследования целым и невредимым, удалось обнародовать полученные в ходе опытов результаты.

Учёный выяснил, что если велосипедист едет в шлеме, автомобилисты держатся рядом с ним в среднем на 8,5 сантиметра ближе. Когда же неутомимый Уолкер вместо шлема надевал женский парик с длинными волосами, водители давали ему на 5,6 см больше пространства для манёвра, сообщают Kolesa.ru.

Психолог говорит, что дополнительная защита, обеспечиваемая шлемом, "уравновешивается", то есть появляются и другие, дополнительные риски, связанные с тем, как прочие участники движения ведут себя с велосипедистами. А по поводу парика Уолкер не оригинален — думает, что мужчины просто считают женщин менее способными водителями, поэтому и уступают им дорогу от греха подальше.

По словам Уолкера, он ни в коем случае не хочет никого вдохновлять на велосипедные прогулки с непокрытой головой, и не будет давать никаких определённых рекомендаций другим велосипедистам, но считает, что люди должны быть знакомы с результатами его эксперимента.

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