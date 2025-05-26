Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару

Лето — самое коварное время для кузова. Жара, пыль, ультрафиолет, мошки, смола, реагенты с мойки — всё это постепенно разрушает лак, “садит” блеск и вызывает микротрещины.

Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Honda Ridgeline

Даже если машина выглядит чистой, покрытие может активно портиться — просто от времени, солнца и плохого ухода. А о том, как сохранить ЛКП авто в хорошем состоянии летом, не тратя тысячи на детейлинг, в беседе с обозревателем Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании “РОЛЬФ” Юлия Трушкова.

Итак, Юлия, давайте всё по порядку.

Давайте по пунктам. Итак, пункт №1. Не мойте машину под прямым солнцем

Это одна из самых распространенных ошибок. Когда кузов раскален, вода и автошампунь испаряются слишком быстро:

Остаются разводы и “пятна”

Царапины от микрофибры становятся заметнее

Повышается риск образования “паутинки” (микротрещин лака).

Правильно:

Мойте только в тени, утром или вечером. Температура кузова должна быть не выше 30–35°C.

2. Не оставляйте загрязнения надолго

Смола, следы от насекомых, птичий помет — это кислотная среда, которая “прожигает” лак:

Если оставить на солнце — пятно буквально въедается

Потом не отмывается, остаются матовые участки

Совет:

Имейте в машине бутылку с водой + микрофибру. Увидели — сразу смойте или хотя бы протрите влажной тряпкой.

3. Регулярно мойте кузов — но правильно

Летом кажется, что “пыль — не грязь”, и можно не мыть часто. Но на сухом кузове:

Пыль и песок царапают лак

Под солнцем образуются микротрещины

Микроцарапины усиливаются от движения воздуха

Мойку желательно делать раз в 7–10 дней, а между — можно просто обдувать кузов бесконтактно (если есть возможность).

4. Используйте защитные составы: воск, полироль, керамику

Необязательно ехать на детейлинг. Даже простые составы:

Создают плёнку, которая отражает ультрафиолетовые лучи

Уменьшают прилипание пыли

Делают поверхность менее подверженной выгоранию

Что можно использовать:

Быстрый жидкий воск после мойки

Сплэш-детейлер в спрее

Если хочется надёжно — нанесите керамику один раз на сезон

5. Паркуйтесь с умом

Если постоянно ставить машину под солнце:

Капот и крыша первыми теряют глянец

Потихоньку начинает выцветать краска

Лак “устает”, и через пару сезонов появляется матовость

Лучшее решение — тень + экран на лобовое + шторки, или хотя бы тент при долгой стоянке.

6. Следите за трещинами и сколами

Летом от жары мелкие сколы быстро превращаются в:

Трещины

Отслаивание лака

Коррозию на кромках сколов

Если видите скол — замажьте карандашом, подкрасьте лаком, заклейте плёнкой. Это мелочь, но она продлит жизнь краске.

7. Не натирайте сухой тряпкой

Даже микрофибра, если протирать пыльный кузов, работает как наждачка. Так появляются:

“Паутиночки”

Матовость

Потеря глубины цвета

Всегда протирайте только по влажной поверхности. Или используй мягкий безводный очиститель.

Летняя жара — это один из главных врагов лакокрасочного покрытия. Но при правильном уходе:

ЛКП не выцветает

Машина сохраняет блеск

Царапины и потускнение появляются гораздо позже.

Следуя этим правилам, вы сможете сохранить привлекательный внешний вид автомобиля и защитить его кузов от повреждений в жаркую погоду.