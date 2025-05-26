Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару

Лето — самое коварное время для кузова. Жара, пыль, ультрафиолет, мошки, смола, реагенты с мойки — всё это постепенно разрушает лак, “садит” блеск и вызывает микротрещины.
Даже если машина выглядит чистой, покрытие может активно портиться — просто от времени, солнца и плохого ухода. А о том, как сохранить ЛКП авто в хорошем состоянии летом, не тратя тысячи на детейлинг, в беседе с обозревателем Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании “РОЛЬФ” Юлия Трушкова.
Итак, Юлия, давайте всё по порядку.
Давайте по пунктам. Итак, пункт №1. Не мойте машину под прямым солнцем
Это одна из самых распространенных ошибок. Когда кузов раскален, вода и автошампунь испаряются слишком быстро:
Правильно:
Мойте только в тени, утром или вечером. Температура кузова должна быть не выше 30–35°C.
2. Не оставляйте загрязнения надолго
Смола, следы от насекомых, птичий помет — это кислотная среда, которая “прожигает” лак:
Совет:
Имейте в машине бутылку с водой + микрофибру. Увидели — сразу смойте или хотя бы протрите влажной тряпкой.
3. Регулярно мойте кузов — но правильно
Летом кажется, что “пыль — не грязь”, и можно не мыть часто. Но на сухом кузове:
Мойку желательно делать раз в 7–10 дней, а между — можно просто обдувать кузов бесконтактно (если есть возможность).
4. Используйте защитные составы: воск, полироль, керамику
Необязательно ехать на детейлинг. Даже простые составы:
Что можно использовать:
5. Паркуйтесь с умом
Если постоянно ставить машину под солнце:
Лучшее решение — тень + экран на лобовое + шторки, или хотя бы тент при долгой стоянке.
6. Следите за трещинами и сколами
Летом от жары мелкие сколы быстро превращаются в:
Если видите скол — замажьте карандашом, подкрасьте лаком, заклейте плёнкой. Это мелочь, но она продлит жизнь краске.
7. Не натирайте сухой тряпкой
Даже микрофибра, если протирать пыльный кузов, работает как наждачка. Так появляются:
Всегда протирайте только по влажной поверхности. Или используй мягкий безводный очиститель.
Летняя жара — это один из главных врагов лакокрасочного покрытия. Но при правильном уходе:
Следуя этим правилам, вы сможете сохранить привлекательный внешний вид автомобиля и защитить его кузов от повреждений в жаркую погоду.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.