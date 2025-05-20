Как правильно оформить ДТП, чтобы не потерять страховку

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Правильное оформление ДТП — важный шаг, который напрямую влияет на возможность получения страховой выплаты.

Фото: Flickr by Shuets Udono, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония

А о том, как же правильно оформить автооаварию, чтобы не потерять страховку, в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru рассказал директор департамента финансовых услуг компании "РОЛЬФ” Ольга Бойкова.

Итак, Ольга, расскажите всё по пунктам.

Первое, что необходимо сделать сразу после столкновения, — сохранять спокойствие и взять под контроль эмоции. Паника или конфликтная ситуация могут привести к ошибкам, которые осложнят взаимодействие со страховой компанией. Остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки на безопасном расстоянии (не менее 15 метров в населённом пункте и 30 метров за его пределами). Это не только обезопасит участников ДТП, но и продемонстрирует ваше соблюдение правил дорожного движения.

После обеспечения безопасности проверьте, есть ли пострадавшие. Если люди получили травмы, немедленно вызовите скорую помощь и полицию. В таких случаях оформление ДТП без сотрудников ГИБДД невозможно, даже если повреждения кажутся незначительными. Когда жизни и здоровью участников ничего не угрожает, можно переходить к фиксации обстоятельств аварии. Сфотографируйте или снимите на видео место происхождения: положение автомобилей, следы торможения, дорожную разметку, знаки, повреждения транспортных средств и окружающие объекты (столбы, ограждения). Чем детальнее будут материалы, тем проще будет восстановить картину ДТП для страховой компании. После этого сразу же позвоните в свою страховую компанию, чтобы сообщить о ДТП, и вызовите ГИБДД.

Обменяйтесь контактами и данными с другими участниками аварии. Запишите ФИО, номера водительских удостоверений, страховые полисы, марки и госномера автомобилей. Если есть свидетели, возьмите их контактные данные — их показания могут стать решающими в спорных ситуациях. Важно не признавать свою вину даже если вы считаете себя ответственным за происшествие — окончательное решение остаётся за страховой компанией или судом. Любые устные договорённости, например, "разобраться без оформления", крайне рискованны: второй участник может позже обратиться в страховую, и вы лишитесь выплаты из-за отсутствия официальных документов

Если в ДТП участвуют два транспортных средства, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, то обратиться вы можете как в свою страховую компанию, так и в ту, с которой договор у второй стороны.

Кроме того, если ущерб совсем незначительный, не превышает 50 000 рублей, то можно ограничиться европротоколом. В этом случае важно строго следовать инструкциям: совместно заполнить бланк, указав схему аварии, подписать его у второго участника и в течение 2 рабочих дней подать документы в свою страховую компанию. Помните: европротокол не применяется, если в аварии есть пострадавшие, а также при разногласиях между водителями относительно обстоятельств ДТП.

После оформления всех документов как можно скорее уведомите страховую компанию о происшествии. Пропуск сроков подачи заявления (обычно до 2-5 рабочих дней, в зависимости от условий полиса) может стать причиной отказа в выплате. Предоставьте полный пакет документов: заявление, извещение о ДТП, фотографии, копию протокола (если составлялся), справку из ГИБДД и другие запрашиваемые бумаги. Избегайте исправлений и неточностей в заполненных формах.

Грамотное оформление ДТП требует внимательности и знания процедур, но именно эти действия защитят ваши интересы. Даже в стрессовой ситуации постарайтесь действовать последовательно: фиксируйте детали, соблюдайте сроки и формальности. Это не только упростит взаимодействие со страховой компанией, но и поможет избежать финансовых потерь или юридических проблем в будущем.

Помните, если случилось ДТП, необходимо всегда вызывать сотрудников ГИБДД и сразу же оставлять заявку в страховую компанию. В случае, если есть пострадавшие, незамедлительно вызвать скорую помощь и фиксировать все свои действия.