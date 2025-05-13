Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике

4:28
Авто

Карбюратор — это устройство, которое смешивает топливо с воздухом в двигателе внутреннего сгорания.

Лодочный мотор зажигание и карбюратор холостые обороты
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лодочный мотор зажигание и карбюратор холостые обороты

Хотя современные автомобили чаще оснащены инжекторными системами впрыска топлива, карбюраторы до сих пор используются в некоторых двигателях, особенно в старых автомобилях, мотоциклах и малой технике. Принцип его работы основан на простых законах физики, которые изучаются в школьном курсе.

Закон Бернулли: основа смешивания

В основе работы карбюратора лежит закон Бернулли, который гласит, что с увеличением скорости потока жидкости или газа давление в нем падает. В карбюраторе этот принцип реализуется следующим образом:

  1. Диффузор: воздух, поступающий в двигатель, проходит через сужающуюся трубку, называемую диффузором.
  2. Увеличение скорости: в узкой части диффузора скорость воздушного потока резко возрастает.
  3. Падение давления: согласно закону Бернулли, увеличение скорости воздуха приводит к снижению давления в этой области.
  4. Топливный жиклер: в самой узкой части диффузора расположен топливный жиклер — калиброванное отверстие, через которое поступает бензин из поплавковой камеры.
  5. Распыление топлива: из-за разницы давлений (атмосферное давление в поплавковой камере выше, чем пониженное давление в диффузоре) бензин засасывается в воздушный поток и распыляется на мелкие капли, образуя топливно-воздушную смесь.

Поплавковая камера: поддержание уровня топлива

Для обеспечения постоянной подачи топлива в жиклер используется поплавковая камера. Ее работа основана на законе Архимеда:

  1. Поплавок: в камере находится поплавок, соединенный с игольчатым клапаном, который регулирует поступление бензина.
  2. Уровень топлива: по мере заполнения камеры топливом поплавок поднимается.
  3. Закрытие клапана: когда уровень топлива достигает оптимального значения, поплавок перекрывает игольчатым клапаном подачу бензина.
  4. Поддержание баланса: при снижении уровня топлива поплавок опускается, открывая клапан и обеспечивая поступление новой порции бензина. Таким образом, в поплавковой камере поддерживается постоянный уровень топлива, необходимый для стабильной работы двигателя.
 

Дроссельная заслонка: регулировка мощности

Количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя, регулируется дроссельной заслонкой. Ее работа основана на изменении площади проходного сечения воздушного канала:

  1. Положение заслонки: дроссельная заслонка представляет собой поворотную пластину, расположенную за диффузором. Ее положение регулируется педалью газа.
  2. Изменение потока: при нажатии на педаль газа заслонка открывается, увеличивая проходное сечение и позволяя большему количеству топливно-воздушной смеси поступать в двигатель, что приводит к увеличению мощности.
  3. Холостой ход: в положении холостого хода дроссельная заслонка почти полностью закрыта, обеспечивая минимальное поступление смеси, необходимое для работы двигателя на низких оборотах.

Воздушная заслонка: обогащение смеси при пуске

При холодном пуске двигателя бензин испаряется хуже, поэтому для облегчения запуска требуется более богатая топливно-воздушная смесь (с большим содержанием бензина).

Эту функцию выполняет воздушная заслонка:

  1. Расположение: воздушная заслонка находится перед диффузором и регулирует поступление воздуха в карбюратор.
  2. Обогащение смеси: при закрытии воздушной заслонки количество поступающего воздуха уменьшается, а количество поступающего топлива остается прежним, что приводит к обогащению смеси.
  3. Прогрев двигателя: после прогрева двигателя воздушная заслонка постепенно открывается, обеспечивая оптимальное соотношение топлива и воздуха для нормальной работы.

Таким образом, карбюратор представляет собой устройство, в работе которого наглядно проявляются основные законы школьной физики, такие как закон Бернулли, закон Архимеда и принципы изменения давления и площади проходного сечения. Понимание этих принципов позволяет лучше разобраться в работе двигателя внутреннего сгорания.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости Все >
Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало
Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план
Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое
Вот почему ваши томаты не краснеют и покрываются пятнами — виноват не сорт
Это упражнение улучшает грамотность лучше любых гаджетов
Опасная ошибка при угрозе лобового столкновения: многие водители поступают наоборот
Каракалы: скрытые чемпионы среди кошачьих охотников
Слёзы — это не мило: как обычное поведение кошки может оказаться симптомом
Ваши волосы потихоньку умирают — вот как их спасти, пока не поздно
Цены рухнут! Картошка, лук и яйца — список продуктов, которые скоро будут стоить копейки
Сейчас читают
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию
Новости спорта
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию Аудио 
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план? Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Домашний вкус детства: густой борщ, как варили бабушки
Второй уехал, а ты остался: что грозит при ДТП во дворе
Сложности с визами во Францию: как майские праздники стали преградой для путешествий
Любил, кормил, растил — а теперь нельзя: содержание некоторых животных оказалось незаконным
Без Путина не подпишут: США назвали главное условие мира на Украине
Новое давление на Россию: MH17 возвращается в повестку
Грузовик с душой: ностальгия по ЗИЛ-130
Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой
Русская теннесистка вырывается в четверть финал в Риме
Эта привычка из детства может стоить здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.