Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей

"Москвичи" — это одна из самых узнаваемых марок советского автопрома. Эти автомобили служили верой и правдой на протяжении десятилетий, а их популярность не угасала даже с развитием новых моделей и зарубежных автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич 2137

Разнообразие моделей "Москвичей" охватывает период с 1946 года и до начала 2000-х, и каждый автомобиль был по-своему уникален.

Но какие из них были самыми надёжными? Давайте вспомним все основные модели и сравним их надёжность.

1. Москвич-400 (1946-1954)

Первый "Москвич" был создан на базе немецкого автомобиля Opel Kadett, и это была одна из первых попыток наладить массовое производство автомобилей в СССР. Москвич-400 был простым и экономичным, что сделало его очень популярным в те годы.

Двигатель: 1,1 литра, 27 л. с.

Преимущества: Хорошая проходимость, невысокая стоимость обслуживания, доступность запчастей.

Недостатки: Устаревшая конструкция, слабая динамика, а также проблемы с коррозией кузова.

Надёжность: В целом, Москвич-400 был достаточно надёжным для своего времени, но из-за морального устаревания конструктивных решений не стал долгосрочной моделью.

2. Москвич-408 (1964-1976)

Москвич-408 — это одна из самых популярных моделей в истории завода, которая пользовалась спросом и за пределами СССР. Эта модель стала символом перехода к более современным конструкциям.

Двигатель: 1,3 литра, 50 л. с.

Преимущества: Удобный для своего времени интерьер, надёжная подвеска, хорошая управляемость, доступность запчастей.

Недостатки: Проблемы с коррозией, недостаточная мощность для более динамичной езды.

Надёжность: Москвич-408 был одной из самых надёжных моделей своего времени благодаря хорошей конструкции и простоте обслуживания. Однако с возрастом машина страдала от ржавчины и требовала регулярного ухода.

3. Москвич-412 (1967-1982)

Москвич-412 был модернизированной версией 408-го с более мощным двигателем и улучшенной подвеской. Это был один из наиболее успешных автомобилей своего времени, который сочетал в себе модернизацию и хорошую надёжность.

Двигатель: 1,5 литра, 75 л. с.

Преимущества: Повышенная мощность двигателя, улучшенная динамика, надёжная трансмиссия, хорошая управляемость, более комфортабельный интерьер.

Недостатки: Как и у многих моделей того времени, с возрастом начинались проблемы с кузовом, а также устаревшие решения в области безопасности.

Надёжность: Москвич-412 был одним из самых надёжных "Москвичей". На протяжении многих лет эта модель оставалась в эксплуатации и стала довольно популярной как в СССР, так и в других странах.

4. Москвич-2140 (1976-1988)

Москвич-2140 был продолжением 412-го, но с существенными доработками в плане внешнего вида и комфорта. Эта модель была ориентирована на массового потребителя, а также на экспорт.

Двигатель: 1,5 литра, 75-80 л. с.

Преимущества: Удобная для семейных поездок, высокая проходимость, хорошее качество сборки для того времени.

Недостатки: Коррозия, устаревшая подвеска, недостаточная динамика.

Надёжность: Москвич-2140 был достаточно надёжен, однако страдал от тех же проблем с коррозией, что и другие советские автомобили, а также требовал регулярного обслуживания.

5. Москвич-2141 (1986-2001)

Москвич-2141 был настоящим шагом вперёд для советского автопрома, с современным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Этот автомобиль был одним из последних в истории "Москвичей" и был ориентирован на массового покупателя.

Двигатель: 1,6 литра, 75-80 л. с.

Преимущества: Удобный и просторный салон, улучшенная подвеска, более высокая динамика и современные решения по части электрики и управления.

Недостатки: Сложности с качеством сборки в поздние годы производства, проблемы с электроникой, высокая стоимость ремонта.

Надёжность: Москвич-2141 был достаточно надёжным автомобилем для своего времени, но поздние модели страдали от нерегулярного качества сборки и дешёвых комплектующих, что влияло на общую надёжность.

6. Москвич-2335 (1992-2001)

Москвич-2335, известный также как "Москвич-Фургон", был коммерческим автомобилем, который часто использовался для перевозки грузов и в качестве такси.

Двигатель: 1,7 литра, 90 л. с.

Преимущества: Прочные и простые в обслуживании компоненты, большие грузовые возможности, хорошая проходимость.

Недостатки: Избыточная простота конструкций, отсутствие комфорта для водителя и пассажиров.

Надёжность: Очень надёжный для коммерческого использования, благодаря своей простоте в обслуживании и долговечности.

Вывод

Из всех моделей "Москвичей" наиболее надёжными были Москвич-412 и Москвич-2140. Эти автомобили сочетали в себе долговечность, достаточно мощный двигатель для своего времени и хорошее качество сборки. Хотя все "Москвичи" страдали от проблем с коррозией, модели 412 и 2140 заслуженно получили звание самых надёжных благодаря хорошей репутации на протяжении десятилетий.

С другой стороны, Москвич-400 и Москвич-408 имели свои проблемы с устаревшей конструкцией, но также остаются культовыми автомобилями среди автолюбителей, благодаря своей простоте и долговечности.

Независимо от модели, все "Москвичи" оставили свой след в истории советского автопрома и стали важной частью жизни для миллионов людей.