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Дмитрий Плотников

Советские грузовики на экспорт: чем удивлялся третий мир

3:06
Авто

Автомобилестроение в Советском Союзе всегда было на должной высоте.

зил-131
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Сигачёв, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зил-131

В послевоенные десятилетия СССР активно продавал свою автомобильную технику в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Советские грузовики стали одними из главных экспортных товаров — не только из-за цены, но и из-за своей неубиваемой прочности. Для многих государств так называемого "третьего мира" ЗИЛы, КамАЗы и ГАЗы стали техническим откровением.

Простота — залог успеха

Советские грузовые автомобили удивляли своей конструкцией: никакой избыточной электроники, минимум сложных деталей. Там, где европейские или американские машины требовали специального обслуживания, ЗИЛ-130 мог ремонтироваться буквально под деревом с помощью молотка и пары ключей. Это особенно ценилось в странах с недостаточно развитой сервисной инфраструктурой.

География поставок

ЗИЛы и МАЗы колесили по пустыням Алжира, саваннам Мозамбика, горам Вьетнама и сельским дорогам Кубы. Многие машины шли по линии технической помощи, в рамках контрактов СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) или как бартерная оплата за сырьё. Советская техника попадала даже туда, где до неё работали в основном ослы и повозки.

"КамАЗ — значит крепкий"

Надо сказать, что, например, КамАЗы производили особое впечатление: грузоподъёмные, мощные, с высокой проходимостью. Эти машины стали популярны не только в военных поставках, но и в строительных и транспортных проектах. В странах Ближнего Востока КамАЗ получил прозвище "русский верблюд" за способность проходить по пескам и горам.

 

Многоликий ГАЗ-66

Легендарная "шишига" — ГАЗ-66 с полным приводом активно поставлялась в джунгли и горные районы. Проходимость ГАЗ-66, простота конструкции и высокая ремонтопригодность сделали его любимцем армий и сельхозорганизаций. Кстати, в некоторых странах он до сих пор на ходу — через 40-50 лет службы.

Шок и уважение

Многие иностранцы, особенно в странах с жарким климатом, сначала недоумевали: как эти угловатые, шумные машины могут работать? Но после первых месяцев эксплуатации становилось ясно: "советский грузовик" — это про надёжность и труд.

Уход с арен

С распадом Союза и переходом к рыночной экономике объёмы поставок резко сократились. Появились конкуренты из Китая и Индии, техника устарела морально и технически. Но до сих пор по улицам Ханоя, Гаваны или Дамаска можно встретить советские машины, тянущие прицеп или перевозящие дрова.

Наследие

Советские грузовики оставили след не только в истории автопрома, но и в инфраструктуре десятков стран. Там, где не было дорог, они их буквально сами прокладывали.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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