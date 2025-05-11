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Дмитрий Плотников

Как всё начиналось: такси как элитный советский транспорт

4:23
Авто

В Советском Союзе такси было не просто удобным способом передвижения, а настоящей частью городской культуры.

ГАЗ-24-01 Волга
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-24-01 Волга

Несмотря на определённые ограничения и особенности того времени, поездки на такси были чем-то особенно значимым. А те самые машины с жёлтым флажком стали настоящим символом того времени, который, возможно, для многих является частью ностальгии по СССР.

Немного истории

До середины 1950-х годов такси в СССР были далеко не массовыми. Для большинства советских граждан это было скорее исключение, чем правило. В основном поездки на такси использовали только руководители, партийные чиновники или люди с высокой должностью. Такси было достаточно дорогим удовольствием и его не мог себе позволить каждый.

Тем не менее, с развитием инфраструктуры и ростом городов такси стало более доступным. В Москве, Ленинграде, Киеве и других крупных городах появились первые автомобили, украшенные жёлтым флажком(!), который служил сигналом о том, что это такси.

Жёлтый флажок: символ советского такси

Эти флажки, которые висели на переднем крыле машины, сразу же привлекали внимание. Если флажок был поднят, это означало, что такси было свободно и готово к работе. Если флажок был опущен, значит, машина уже в пути или занята.

Этот флажок был своего рода знаком для горожан, особенно в часы пик или в выходные дни, когда найти свободное такси было настоящим искусством. Помните тот момент, когда вы стояли на углу, пытаясь поймать машину? Это было настоящим соревнованием.

Как поймать такси в советское время

Так как частные автомобили в СССР были не так распространены, а общественный транспорт не всегда подходил, такси было для многих альтернативой. Однако поймать машину на улице было не так-то просто. В то время такси не было доступно по вызову через телефон, как это есть сегодня. Был только один способ — поймать машину на улице.

Люди часто стояли в специально отведённых местах, таких как автобусные остановки или у крупных магазинов, ожидая, что повезёт. Ведь в часы пик и с утра, когда люди ехали на работу, такси было настоящей редкостью. Всё же стоило повезти, и таксист останавливался, чтобы взять пассажира.

 

Поездка на такси: не просто средство передвижения

Пока что многие такси в Советском Союзе имели старые автомобили, такие как "Москвичи", "Волги" и "ЗАЗы", поездка на такси была делом немного "элитарным". В те времена таксисты были горды своей работой, и их машины были важной частью горожанской жизни. Многим пассажирам поездка в такси казалась чем-то особенным. Ведь это не просто была поездка из точки А в точку Б, а возможность немного почувствовать себя "в центре внимания".

Таксисты часто имели свои особенности: кто-то был добродушным и разговорчивым, а кто-то предпочитал молчать, пока не подъедешь к месту назначения. В любом случае, поездка в такси была маленьким приключением.

Такси по телефону: эпоха перемен

С течением времени такси становилось доступнее, и в некоторых крупных городах начали работать службы такси с возможностью вызвать машину по телефону. Хотя такая возможность появилась позже, в 70-80-х годах, и ещё не везде, её появление стало значительным шагом вперёд.

Однако и в это время "по звонку" такси было не таким простым процессом. Заказывали машину не так часто, как это происходит сегодня, потому что услуги стоили дороже, и не каждый мог себе позволить эту роскошь.

Итог

Такси с жёлтым флажком в СССР — это не просто символ транспортной системы того времени. Это часть нашей истории, которая вызывает ностальгию у многих.

Помните ли вы, как стояли на углу, надеясь поймать машину? Как радостно было попасть в такси и поехать с ветерком? Это было не просто средство передвижения — это была атмосфера, которая воссоздавалась каждым звуком мотора и движением руля.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы ссср такси россия автомобиль
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