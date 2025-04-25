Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек?

4:10
Авто

Давайте откроем портал в особый гаражный пласт — проведём битву "малого калибра"!

ВАЗ-1111 «Ока»
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-1111 «Ока»

Советские малолитражки "Ока" против "Таврии" — это не просто спор, это автомобильный дзен, где выживание, смекалка и сарказм идут рука об руку. Здесь уже речь не про мощь или комфорт. Здесь про "дёшево, злишься, но ездишь".

Это битва двух машин, которые одновременно всех раздражали и спасали, которые не рвались в герои, но всё равно были там, где надо. Поехали!

"Ока": микрокар с характером газонокосилки

ВАЗ-1111 "Ока", она же "таблетка", "вёдро на колёсах", "инвалидка без статуса" и еще ряд обидно-любовных названий. Родилась она в конце 80-х — в эпоху дефицита, очередей и вечного "надо что-то маленькое, чтобы ездило".

Снаружи — три метра пластика и жести, внутри — пару нервных окончаний водителя.

За что её любили

  • Дёшево. Очень дёшево. Это была первая и часто единственная реальная возможность купить новую машину, особенно в 90-х.
  • Экономичность. 4 литра на сотню. Как скутер.
  • Компактность. Паркуется в любом кусте. Места на дороге не занимает — только настроение.
  • Простота. Починил на обочине ключом и молитвой.
  • Идеальна для города. Протиснется в любой пробке.

За что ненавидели

  • Безопасность? Какая безопасность? Встречный ветер — уже угроза.
  • Салон — как будка для собаки. Но не для овчарки, а для таксы.
  • Печка — символ отчаяния. Греет только воздух, который уже тёплый.
  • Шум — как внутри бензопилы.
  • На трассе — страшно. Скорость за 90 воспринималась как суицидальная.

Таврия: попытка сделать "почти иномарку"

ЗАЗ-1102 "Таврия" — гордость украинского автопрома, первый шаг Запорожского завода в сторону "европейского формата". Уже не горбатый "Запор", а почти хэтчбек! Смотрелась вполне прилично — особенно если не включать зажигание.

 

За что её любили

  • Багажник — есть. Можно увезти больше, но рисковать не стоит.
  • Комфорт выше, чем у "Оки". Хоть немного, но был.
  • Пятидверная версия — "Таврии" — почти универсал!
  • Ходовая — мягче, чем у "Оки".
  • Сиденья — как в настоящей машине, а не табуретки.

За что ненавидели

  • Качество сборки — как будто её собирали дети в темноте.
  • Коррозия — заводская функция. Гниёт, даже если не ездишь.
  • Шум, вибрации, всё болтается.
  • Двигатель ЗАЗ — шумный, слабый, обидчивый.
  • Печка жила своей жизнью.

Что говорили в гараже

  • "Да на Оке я на 300 рублей в месяц ездил! А ты со своей "Таврией" как с "Опелем" — всё время в ремонте!"
  • "Ока — это не машина, это сушилка для нервов!"
  • "Зато у меня в Таврию влезает мешок картошки. А у тебя — только пакет и жена, и то по очереди!"
  • "Я на Оке проехал 50 тысяч — и ни одного капремонта!"
  • "А я на Таврии заехал в Крым, и только один раз заглох!"
  • "Да ваши обе машины в гору не едут, спорим?".

Кто победил?

Тут всё зависит от угла зрения и запаса терпения:

"Ока" — выбор минималистов, дачников, пенсионеров, студентов и таксистов-самоубийц. Это автомобиль, где некуда развалиться, но всегда есть шанс доехать. Как говорится: "Если ты едешь на Оке — значит, у тебя больше смелости, чем у байкера без шлема".

"Таврия" — выбор тех, кто хотел немного больше, чем просто "двигаться". Хотелось и вид иметь, и багажник, и намёк на комфорт. Хотелось, но… получилась "Таврия".

"Ока" — это палатка, "Таврия" — это шалаш. Обе штуки спасут от дождя, но уют — исключительно по желанию и с фантазией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы ссср автомобиль
Новости Все >
Санкции не помеха: Россия планирует добывать рекордные 11,5 миллионов баррелей в сутки
Искусственный интеллект в такси: как нововведения изменят отрасль
Уникальный мост в Греции: когда чудо техники встречается с поэзией движения
Черепаха стала мамой в 100 лет: редкое чудо природы
Граница Вселенной существует? Ответ разрушает привычное мышление
Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта
Трамп бросит Украину: Америка выступила с сенсационным заявлением
Ярко, красиво и… губительно: цветы, которые вредят грядкам
На пути к Сумам: ВС РФ уничтожают командные центры ВСУ
Брачные войны: Алсу и Ян Абрамов завершили спор о разделе имущества мировым соглашением
Сейчас читают
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Последние материалы
Граница Вселенной существует? Ответ разрушает привычное мышление
Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта
Трамп бросит Украину: Америка выступила с сенсационным заявлением
Ярко, красиво и… губительно: цветы, которые вредят грядкам
На пути к Сумам: ВС РФ уничтожают командные центры ВСУ
Брачные войны: Алсу и Ян Абрамов завершили спор о разделе имущества мировым соглашением
Деми Мур перестала изнурять себя диетами: в молодости я мучила свое тело, теперь я добрее
Симпатии к России: что стоит за визитом Уиткоффа в РФ
Как сдерживать уровень сахара в крови с помощью правильного питания: 7 продуктов, которые действительно работают
Роналду приближается к отметке в 1000 голов, но серия матчей заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.