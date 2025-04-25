Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек?

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Давайте откроем портал в особый гаражный пласт — проведём битву "малого калибра"!

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-1111 «Ока»

Советские малолитражки "Ока" против "Таврии" — это не просто спор, это автомобильный дзен, где выживание, смекалка и сарказм идут рука об руку. Здесь уже речь не про мощь или комфорт. Здесь про "дёшево, злишься, но ездишь".

Это битва двух машин, которые одновременно всех раздражали и спасали, которые не рвались в герои, но всё равно были там, где надо. Поехали!

"Ока": микрокар с характером газонокосилки

ВАЗ-1111 "Ока", она же "таблетка", "вёдро на колёсах", "инвалидка без статуса" и еще ряд обидно-любовных названий. Родилась она в конце 80-х — в эпоху дефицита, очередей и вечного "надо что-то маленькое, чтобы ездило".

Снаружи — три метра пластика и жести, внутри — пару нервных окончаний водителя.

За что её любили

Дёшево. Очень дёшево. Это была первая и часто единственная реальная возможность купить новую машину, особенно в 90-х.

Экономичность. 4 литра на сотню. Как скутер.

Компактность. Паркуется в любом кусте. Места на дороге не занимает — только настроение.

Простота. Починил на обочине ключом и молитвой.

Идеальна для города. Протиснется в любой пробке.

За что ненавидели

Безопасность? Какая безопасность? Встречный ветер — уже угроза.

Салон — как будка для собаки. Но не для овчарки, а для таксы.

Печка — символ отчаяния. Греет только воздух, который уже тёплый.

Шум — как внутри бензопилы.

На трассе — страшно. Скорость за 90 воспринималась как суицидальная.

Таврия: попытка сделать "почти иномарку"

ЗАЗ-1102 "Таврия" — гордость украинского автопрома, первый шаг Запорожского завода в сторону "европейского формата". Уже не горбатый "Запор", а почти хэтчбек! Смотрелась вполне прилично — особенно если не включать зажигание.

За что её любили

Багажник — есть. Можно увезти больше, но рисковать не стоит.

Комфорт выше, чем у "Оки". Хоть немного, но был.

Пятидверная версия — "Таврии" — почти универсал!

Ходовая — мягче, чем у "Оки".

Сиденья — как в настоящей машине, а не табуретки.

За что ненавидели

Качество сборки — как будто её собирали дети в темноте.

Коррозия — заводская функция. Гниёт, даже если не ездишь.

Шум, вибрации, всё болтается.

Двигатель ЗАЗ — шумный, слабый, обидчивый.

Печка жила своей жизнью.

Что говорили в гараже

"Да на Оке я на 300 рублей в месяц ездил! А ты со своей "Таврией" как с "Опелем" — всё время в ремонте!"

"Ока — это не машина, это сушилка для нервов!"

"Зато у меня в Таврию влезает мешок картошки. А у тебя — только пакет и жена, и то по очереди!"

"Я на Оке проехал 50 тысяч — и ни одного капремонта!"

"А я на Таврии заехал в Крым, и только один раз заглох!"

"Да ваши обе машины в гору не едут, спорим?".

Кто победил?

Тут всё зависит от угла зрения и запаса терпения:

"Ока" — выбор минималистов, дачников, пенсионеров, студентов и таксистов-самоубийц. Это автомобиль, где некуда развалиться, но всегда есть шанс доехать. Как говорится: "Если ты едешь на Оке — значит, у тебя больше смелости, чем у байкера без шлема".

"Таврия" — выбор тех, кто хотел немного больше, чем просто "двигаться". Хотелось и вид иметь, и багажник, и намёк на комфорт. Хотелось, но… получилась "Таврия".

"Ока" — это палатка, "Таврия" — это шалаш. Обе штуки спасут от дождя, но уют — исключительно по желанию и с фантазией.