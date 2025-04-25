Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят

5:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вам нужен кроссовер не ради драйва, а ради стиля и комфорта — Nissan Rogue 2025 года вас не разочарует. Несмотря на «бунтарское» название, этот автомобиль больше подойдёт тем, кто предпочитает спокойную и удобную езду.

Фото: commons.wikimedia by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кроссовер Nissan Rogue

Просторный салон с отделкой полуанилиновой кожей и стёганой обивкой — настоящая находка для ценителей премиального интерьера. Цифровая начинка тоже не подкачала: 8-дюймовый сенсорный экран, встроенные сервисы Google, Wi-Fi, Apple CarPlay и Android Auto делают поездки максимально технологичными.

Объём пассажирского салона 2,86 куб. м, грузового — 0,906 куб. м. 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, бесступенчатая коробка передач, передний привод. Расход топлива 7,13 л/100 км при переднем приводе, 7,59 л/100 км при полном приводе. Может буксировать груз до 680 кг, дорожный просвет 20,83 см.

Honda CR-V остаётся надёжной классикой. Просторный салон, большой багажник и сбалансированное соотношение функций делают её универсальным выбором. Тяговая способность, расход топлива и оснащение делают CR-V подходящей как для города, так и для выездов на природу.

Классический дизайн, просторный салон, грузовой отсек 1,104 куб.м. 7- или 9-дюймовый сенсорный экран, порты USB-A и USB-C, Apple CarPlay и Android Auto. 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, бесступенчатая коробка передач, передний или полный привод. Расход топлива 30 л/100 км при переднем приводе, 28 л/100 км при полном приводе. Максимальная тяговая способность 680 кг, дорожный просвет 20 см при переднем приводе, 21 см при полном приводе.

Hyundai Tucson подкупает простором и современными технологиями. Салон легко трансформируется, а 12,3-дюймовый сенсорный дисплей — один из самых крупных в сегменте. Отличный выбор для тех, кому важна адаптивность.

Грузовой отсек 1000 кубических сантиметров, увеличивается до 2500 кубических сантиметров. Apple CarPlay и Android Auto, два порта USB-С. 2,5-литровый двигатель, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, передний или полный привод. Расход топлива 8,4 л/100 км при переднем приводе, 9,05 л/100 км при полном приводе. Максимальная тяговая способность 907 кг, дорожный просвет 18 см при переднем приводе, 21 см при полном приводе.

Mazda CX-50 — автомобиль для тех, кто наслаждается процессом вождения. Два двигателя, высокий дорожный просвет и впечатляющая тяговая способность до 1 588 кг — всё для динамики и уверенности. Интерьер стильный, несмотря на громоздкую мультимедиа-систему.

Изысканный дизайн экстерьера и интерьера, 10,3-дюймовый дисплей информационно-мультимедийной системы. Кабина 2,76 куб.м, грузовой отсек 0,88 куб.м., дорожный просвет 21,84 см. Два 2,5-литровых двигателя, полный привод, шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Расход топлива 8,5 л/100 км без турбонаддува, 9,41 л/100 км с турбонаддувом.

Toyota RAV4 сочетает в себе комфорт, надёжность и внедорожные качества. Вместительный салон, отличная электроника и разнообразие комплектаций делают её по-настоящему универсальной.

Полный привод, 2,5-литровый двигатель, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кабина 2,80 куб.м., грузовой отсек 1,08 куб.м., дорожный просвет 21,34 см. 8- или 10,5-дюймовый сенсорный дисплей информационно-мультимедийной системы, Apple CarPlay и Android Auto. Расход топлива 9-8,7 л/100 км при переднем приводе, 9,8-8,7 л/100 км при полном приводе.

Volkswagen Tiguan выделяется консервативным дизайном, но предлагает третий ряд сидений — редкость в этом сегменте. Мультимедиа минималистична, но функциональна, а тяговая способность и двигатель с турбонаддувом обеспечивают достойные показатели.

Грузовой отсек 0,34 куб.м. 6,5- или 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-мультимедийной системы, Apple CarPlay и Android Auto. 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, передний привод.

Уточнения

Nissan Rogue — компактный кроссовер компании Nissan для североамериканского рынка, дебютировавший в январе 2007 года.

