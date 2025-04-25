Автоэксперт: слухи о возвращении KIA — это фейк

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Слухи о возвращении автобрендов давно будоражат умы российских водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV6

Недавно в СМИ просочилась информация, что Kia первым из ушедших брендов собирается вернуться в РФ.

А не является ли данная инфа преждевременной? Икогда реально может получиться возвращение не только этого южнокорейского производителя, но и остальных?

На эти и другие вопросы в беседе с обозревателем Pravda.Ru ответил директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ” Николай Иванов.

Честно и прямо: слухи о возвращении — это фейк. Ни с юридической, ни с операционной точки зрения никаких реальных процессов сейчас не происходит. Более того, даже если решение будет принято, на восстановление дистрибуции, логистики, сервисной сети потребуется минимум 2-3 года.

Важно понимать: если бренды и вернутся, то ценовой реальности 2022 года уже не будет. Стоимость автомобилей будет сопоставима с ценами на параллельный импорт, а в ряде случаев — даже выше. Потому что поменялась структура затрат, налогообложение, курс, логистика. Ожидания по поводу "возврата Camry за 2 млн рублей" — это иллюзия, которую стоит отпустить. Мы находимся в новой экономической и ценовой модели, и это необходимо учитывать.

Автомобили будут дорожать вне зависимости от того, вернутся на рынок прежние бренды или нет. Что касается последних информационных поводов — в частности, обсуждений о скором возвращении KIA и публикаций с якобы утверждёнными планами продаж — они не имеют под собой реальной основы.

А увеличится ли реально доля этих брендов, в случае возвращения? Какая будет цена?

Конечно, их доля начнёт расти — за счёт лояльной клиентской базы и узнаваемости. Но цены будут, как минимум, на уровне текущих. Из преимуществ для нас — официальное дилерство, полная поддержка со стороны бренда: гарантия, обслуживание и т. д. Для нас — это партнёрская работа, где мы, в том числе, делим риски, и вместе ведём бизнес.

Китайские бренды занимают порядка 60 процентов рынка в РФ. Такая доля сохранится, если вернутся европейцы, корейцы и японцы?

Если европейские, японские и корейские бренды действительно вернутся на рынок, доля китайских автопроизводителей, безусловно, скорректируется. Однако ожидать их стремительного вытеснения было бы ошибкой. За последние несколько лет китайские бренды продемонстрировали стабильность поставок, разнообразие продуктовой линейки, серьёзный прогресс в технологичности и дизайне.

Сформированная потребительская база и накопленный уровень доверия позволяют говорить о том, что даже при усилении конкуренции они смогут сохранить долю в диапазоне 30-35 процентов рынка.

А когда же стоит покупать машину, если есть желание поменять (или купить первую)? Ждать ли чего-то?

Если говорить откровенно — покупать стоит сейчас. Мы находимся в точке, где склады у дилеров заполнены, спрос сжат, и на рынке есть хорошие предложения и реальные скидки. Поэтому если вы задумываетесь о покупке, особенно с учётом кредитных условий и стоимости владения, сейчас — оптимальный момент.

А что особенного предлагают дилеры в РФ в данном сегменте?

Участники рынка стремятся адаптироваться к новой структуре спроса и выстраивают собственные подходы к работе в сегменте параллельного импорта. Но эффективная система возможна только при наличии инфраструктуры и устойчивых процессов — и здесь не все справляются.

В "РОЛЬФ" мы сделали ставку на системный подход. Одним из его элементов стала цифровая платформа, с помощью которой автопартнёры могут напрямую предлагать нам новые авто на выкуп. Платформа позволяет в несколько кликов разместить предложение о продаже нового автомобиля, а наша команда анализирует заявки и принимает решение о выкупе.

Мы воспринимаем этот проект как часть более широкой экосистемы, которую выстраиваем в последние годы. Это не просто внутреннее решение — это инфраструктура, способная масштабироваться и адаптироваться под изменения рынка.