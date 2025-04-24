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Дмитрий Плотников

Бандитские тачки 90-х: Mercedes, Волга и Toyota Mark II

4:08
Авто

Бандитские автомобили (они же "тачки") 90-х — это отдельная глава в истории автомобилестроения и культуры того времени.

Mercedes-Benz W140 S-Class
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes-Benz W140 S-Class

В России и других странах постсоветского пространства автомобили 90-х годов стали не только символом богатства и статуса, но и ассоциировались с криминальными группировками. Рассмотрим три модели, которые стали легендами тех лет.

1. Mercedes-Benz (W124 и W140)

Mercedes-Benz W124 и W140 были одними из самых популярных автомобилей у криминальных авторитетов в 90-е годы. Эти автомобили олицетворяли статус и роскошь, а для многих людей они стали символом успешности и силы. Мерседесы того времени были известны своей надежностью, комфортом и мощными моторами. 

W124 (1984–1997) был среднего класса и отличался элегантностью, а также высокими характеристиками безопасности. Этот автомобиль можно было увидеть в руках как у представителей "новых русских", так и у криминальных лидеров.

W140 (1991–1998) стал более крупным и роскошным. Этот седан был настоящей машиной мечты, обладавшей лучшими технологиями и множеством опций.

2. "Волга" (Газ-24 и Газ-3102)

ГАЗ-24 "Волга" и более поздняя модель ГАЗ-3102 были одними из самых популярных автомобилей в Советском Союзе и в постсоветской России. Эти машины пользовались популярностью у представителей "низшего" и среднего класса, но в 90-е годы стали символом определенного стиля и статуса в криминальных кругах.

ГАЗ-24 был задуман как семейный автомобиль среднего класса, но благодаря своему солидному внешнему виду и хорошей проходимости, его часто использовали в качестве "бандитской тачки". В те годы это была идеальная машина для скрытых передвижений и для того, чтобы привлечь внимание, не будучи слишком вызывающим.

ГАЗ-3102, более поздняя модель, была улучшенной версией "Волги". Она стала более мощной, а в целом — более комфортной и современно выглядящей для своего времени.

 

3. Toyota Mark II

Toyota Mark II (особенно в кузовах GX81, GX90 и JZX100) пользовалась популярностью у молодежи и людей, связанных с криминальными кругами, в 90-е годы. Эти японские автомобили отличались хорошей динамикой, комфортом и, что самое главное, неплохими техническими характеристиками для своего времени.

Mark II был доступен в различных версиях: от экономичных моделей до спортивных с турбированными двигателями. В частности, JZX100 с турбированным 1JZ-GTE и задним приводом стал идеальным выбором для тех, кто хотел выделиться и одновременно иметь машину с хорошими ездовыми качествами. Установленные на Mark II мощные двигатели и бескомпромиссное качество сборки привлекали как "профессионалов", так и тех, кто хотел быть в тренде.

Почему именно эти автомобили?

В 90-е годы многие автомобили становились не просто транспортными средствами, но и важной частью имиджа. Именно в эти годы автомобили, такие как Mercedes, "Волга" и Toyota Mark II, стали неотъемлемой частью "криминальной культуры". Они служили символом власти, силы и финансового успеха и, конечно, были популярны среди людей, стремившихся к подобному статусу.

Каждая из этих машин имела свою ауру — от элегантности Mercedes до жесткости и массивности "Волги" и агрессивной привлекательности Toyota Mark II.

Бандитские тачки 90-х
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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