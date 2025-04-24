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Дмитрий Плотников

Советские автобусы и маршрутки: от ЛАЗ до Пазика

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Советские автобусы и маршрутки — это неотъемлемая часть городской транспортной инфраструктуры в СССР.

ЛАЗ-4202
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЛАЗ-4202

Эти машины связаны с многими воспоминаниями людей, переживших то время, и до сих пор остаются символами прошлого для старшего поколения. От крупных городов до маленьких деревень — автобусы и маршрутки были основными средствами передвижения для миллионов людей.

Давайте подробнее разберемся, какие именно автобусы и маршрутки были популярны в СССР.

1. ЛАЗ (Львовский автобусный завод)

ЛАЗ — это один из крупнейших производителей автобусов в Советском Союзе, который поставлял свою продукцию как для крупных городов, так и для сельских районов. ЛАЗы были известны своей надежностью и просторностью.

ЛАЗ-695 — один из самых знаменитых автобусов, выпускавшихся с 1950-х годов. Он был основным городским автобусом в крупных городах и поселках. Простой, но удобный для своего времени, ЛАЗ-695 пользовался большим спросом. Он был оснащён дизельным двигателем и способен был перевозить большое количество пассажиров, что делало его отличным выбором для массовых перевозок.

ЛАЗ-4202 — более современная модель, разработанная в 1970-х годах, которая пришла на смену ЛАЗ-695. Этот автобус был менее шумным и более комфортабельным, но все равно сохранил многие черты, характерные для советских автобусов.

В целом, ЛАЗы были простыми, но долговечными и достаточно комфортными для своего времени.

2. ПАЗ (Павловский автобусный завод)

ПАЗ — это один из самых известных производителей малых и средних по размерам автобусов в Советском Союзе. Эти автобусы часто использовались как для междугородных, так и для городских маршрутов.

ПАЗ-651 — один из самых популярных автобусов в Советском Союзе. Он был выпущен в 1960-х годах и был широко распространен по всей территории СССР. Этот автобус был довольно компактным и маневренным, что позволяло ему работать в условиях плотного городского трафика.

ПАЗ-3205 — еще одна известная модель, которая стала символом советского пассажирского транспорта 80-х и 90-х годов. Этот автобус был удобен для городских маршрутов и имел сравнительно низкий уровень шума и вибрации. Он использовался в большинстве городов и активно применялся на междугородных маршрутах.

ПАЗики были хороши своей универсальностью, надежностью и дешевизной в обслуживании, что сделало их популярными не только в городах, но и в сельской местности.

 

Икарус (Венгрия)

Несмотря на то что Икарус был венгерским брендом, его автобусы активно использовались в СССР. В 60-х и 70-х годах, в рамках международного сотрудничества, СССР закупал автобусы этого производителя для городских и междугородных перевозок.

Икарус 260 — один из самых известных и массовых автобусов, использовавшихся в советское время. Эти автобусы отличались современным дизайном и были оснащены большими окнами, что обеспечивало хорошую видимость для пассажиров. Икарус 260 был широко распространен как в крупных городах, так и в меньших населенных пунктах.

Икарус 280 — спаренный автобус, который использовался на маршрутах с высокой нагрузкой, таких как междугородные и туристические рейсы. Эти автобусы отличались высоким комфортом и вместительностью.

Икарусы в СССР ассоциировались с более дальними и длинными маршрутами, зачастую были частью более престижного городского транспорта.

Газель и маршрутки

В конце 80-х — начале 90-х годов с переходом на рыночную экономику в Советском Союзе начали активно развиваться маршрутные такси, или маршрутки. Для этих целей идеально подходили компактные грузопассажирские автомобили, такие как Газель.

Газель (выпускается с 1990-х годов) стала не только популярным коммерческим транспортом, но и настоящим символом переходного времени в постсоветской России. Газели использовались для организации частных маршрутных перевозок по городам и в межгороде.

Вывод

Автобусы и маршрутки советской эпохи от ЛАЗа до ПАЗа занимают важное место в транспортной истории страны. Эти машины были не только практичными и удобными для своего времени, но и стали символами жизни в СССР, отражая дух той эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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