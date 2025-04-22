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Дмитрий Плотников

Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию

3:43
Авто

Советский "Москвич" — это не просто машина, а символ целой эпохи. Он стоял в гаражах инженеров, школьных учителей и офицеров, его собирали вручную, о нём мечтали, к нему прилагался гараж и очередь на несколько лет.

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Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Но мало кто помнит, что в 70-х и 80-х "Москвичи" экспортировали в десятки стран — от Финляндии до Франции. И там он был вовсе не посмешищем, а достойным конкурентом в своём классе.

История успеха: как появился "Москвич"

Завод АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского комсомола) начал выпуск "Москвичей" в 1947 году на базе довоенной модели Opel Kadett. Машина быстро стала массовой и любимой — компактной, надёжной, ремонтопригодной.

Позже самыми известными стали модели:

  • Москвич-408 — строгий, "квадратный" дизайн, любим инженерами и врачами,
  • Москвич-412 — мощнее и быстрее, с двигателем УЗАМ,
  • Москвич-2140 — эволюция 412-го, с "европейским" интерьером,
  • Москвич-2141 ("Святогор") — переднеприводной, напоминавший европейские хэтчбеки 80-х.
 

Экспортная звезда СССР

СССР активно продавал "Москвичи" за рубеж. Машины шли в:

  • Великобританию,
  • Францию,
  • Финляндию,
  • Грецию,
  • Египет,
  • Бельгию,
  • Кубу,
  •  и даже Канаду.

Во Франции, например, "Москвич-412" продавался под маркой "Moscvitch Elite 1300", и даже получил сертификат безопасности Европейского экономического сообщества. В Великобритании его продавали в сети автосалонов и хвалили за проходимость и простой двигатель.

Почему его любили за границей

  • Дешевизна: "Москвич" стоил в 1.5-2 раза дешевле аналогов,
  • Простота: ремонт можно было сделать в гараже с минимальным набором инструментов,
  • Выносливость: не боялся плохих дорог и холода,
  • Просторный салон: особенно хвалили универсалы.

Интересно, что во Франции "Москвичи" конкурировали с Renault 12, а в Финляндии их использовали даже как такси в маленьких городах.

В СССР: дефицит и мечта

Парадоксально, но при экспорте сотен тысяч машин, внутри страны "Москвичи" были в дефиците. Чтобы получить его:

  • нужно было стоять в очереди (иногда 5-7 лет),
  • либо покупать через профсоюз или лотерею,
  • либо переплатить "из-под прилавка" у перекупщиков.

Цена на Москвич-412 в 1970-х: около 5 500-6 000 рублей
Для сравнения: зарплата инженера — 120-150 рублей в месяц.

Закат легенды

С распадом СССР и открытием рынка "Москвичи" быстро проиграли конкуренцию подержанным иномаркам. Завод АЗЛК остановился в 2001 году, а марка стала частью истории. Но ностальгия осталась: до сих пор по улицам ездят ухоженные 412-е, а на автофорумах идёт активная жизнь реставраторов.

Вывод

"Москвич" — это машина с душой. Простая, честная, выносливая. Он был не гламурным символом роскоши, а трудягой на каждый день, который мог и до дачи довезти, и на юг прокатить, и даже по французским дорогам не стыдно было пустить. И за это его любили. В СССР — как мечту, за границей — как надёжного друга.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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