Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию

Советский "Москвич" — это не просто машина, а символ целой эпохи. Он стоял в гаражах инженеров, школьных учителей и офицеров, его собирали вручную, о нём мечтали, к нему прилагался гараж и очередь на несколько лет.
Но мало кто помнит, что в 70-х и 80-х "Москвичи" экспортировали в десятки стран — от Финляндии до Франции. И там он был вовсе не посмешищем, а достойным конкурентом в своём классе.
Завод АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского комсомола) начал выпуск "Москвичей" в 1947 году на базе довоенной модели Opel Kadett. Машина быстро стала массовой и любимой — компактной, надёжной, ремонтопригодной.
Позже самыми известными стали модели:
СССР активно продавал "Москвичи" за рубеж. Машины шли в:
Во Франции, например, "Москвич-412" продавался под маркой "Moscvitch Elite 1300", и даже получил сертификат безопасности Европейского экономического сообщества. В Великобритании его продавали в сети автосалонов и хвалили за проходимость и простой двигатель.
Интересно, что во Франции "Москвичи" конкурировали с Renault 12, а в Финляндии их использовали даже как такси в маленьких городах.
Парадоксально, но при экспорте сотен тысяч машин, внутри страны "Москвичи" были в дефиците. Чтобы получить его:
Цена на Москвич-412 в 1970-х: около 5 500-6 000 рублей
Для сравнения: зарплата инженера — 120-150 рублей в месяц.
С распадом СССР и открытием рынка "Москвичи" быстро проиграли конкуренцию подержанным иномаркам. Завод АЗЛК остановился в 2001 году, а марка стала частью истории. Но ностальгия осталась: до сих пор по улицам ездят ухоженные 412-е, а на автофорумах идёт активная жизнь реставраторов.
"Москвич" — это машина с душой. Простая, честная, выносливая. Он был не гламурным символом роскоши, а трудягой на каждый день, который мог и до дачи довезти, и на юг прокатить, и даже по французским дорогам не стыдно было пустить. И за это его любили. В СССР — как мечту, за границей — как надёжного друга.
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