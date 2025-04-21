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Дмитрий Плотников

ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет!

4:11
Авто

Сегодня отличный повод вспомнить один из самых знаковых автомобилей СССР!

Ваз 2101
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2101

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый серийный автомобиль ВАЗ-2101, который народ быстро прозвал просто — "Копейка". Этот день вошёл в историю как рождение самого любимого автомобиля Советского Союза. Итак, первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, который был создан на базе итальянского FIAT, признанного "Автомобилем года" в Европе в 1967 году, покинули цех.

А в этом году "Копейке" исполняется 55 лет, и это отличный повод вспомнить, за что её так ценили, как она повлияла на страну и почему до сих пор вызывает улыбку у автоэнтузиастов.

Откуда взялась "Копейка"?

  • ВАЗ-2101 создавался на базе Fiat 124, но был серьёзно переработан под советские реалии:
  • Укрепили кузов, усилили подвеску — чтобы выдерживать плохие дороги
  • Упростили конструкцию, заменили детали на более надёжные
  • Итальянские технологии + советская практичность = ВАЗ-2101.

Уникальная конструкция советской "копейки" включала около 800 изменений по сравнению с оригинальным FIAT-124. Автомобиль отличался характерными круглыми фарами и угловатыми "клыками" на бампере, ставшими визитной карточкой модели.

Почему её полюбили?

  • Надёжность — ломалась редко и легко ремонтировалась "на коленке"
  • Простота — идеально подходила для обучения вождению
  • Доступность (условная) — один из самых массовых автомобилей СССР
  • Дизайн — лаконичный, но стильный, особенно по меркам 70-х
  • Багажник плюс багажник на крыше — всё влезало: от картошки до чемоданов.

Экономическое значение

Высокая стоимость для советского времени — 5500 рублей при средней зарплате в 150 рублей — делала автомобиль недоступным для большинства граждан. При этом себестоимость "копейки" составляла около 1500 рублей, что позволило заводу полностью окупиться и начать приносить прибыль уже через 5 лет после запуска производства.

Немного цифр

  • Выпускалась: с 1970 по 1988 год
  • Всего выпущено: почти 5 миллионов экземпляров
  • Максимальная скорость: 140 км/ч
  • Расход топлива: ~8 л/100 км
  • Разгон до 100 км/ч — около 20 секунд (но никто не жаловался).

Экспортный успех

Международная популярность модели была впечатляющей — уже в 1971 году начались поставки за рубеж. Экспорт составлял 20-30 процентов от общего объёма производства. Автомобиль поставлялся в страны соцлагеря, Западной Европы и даже Латинской Америки, где выпускались специальные версии с правым рулем под брендом "Лада".

Народный символ

"Копейка" стала первым автомобилем в семье для миллионов советских граждан.

На ней ездили:

  • Молодожёны в свадебные поездки
  • Студенты — в самодельные автопутешествия
  • Дачники — с ковриками и ведрами в багажнике
  • Инженеры, врачи, рабочие — мечтая когда-нибудь пересесть на "шестёрку".

Наследие модели продолжает жить — в день 55-летия "копейки" АвтоВАЗ анонсировал запуск новой модели "Лада Искра", которая призвана заменить устаревшую "Гранту". Это подчеркивает преемственность традиций отечественного автопрома и его развитие в современных реалиях.

Вывод

ВАЗ-2101 — это не просто машина. Это часть истории страны, эпоха, символ мечты, которая наконец стала реальностью. И пусть сегодня "Копейку" можно увидеть разве что на ретро-выставках или в гараже у коллекционера, она навсегда останется первой любовью советского автолюбителя. С Днём рождения, легенда!

Копейке 55 лет: что скрыли тогда?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы ссср италия автоваз
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