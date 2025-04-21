ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет!

Сегодня отличный повод вспомнить один из самых знаковых автомобилей СССР!
19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый серийный автомобиль ВАЗ-2101, который народ быстро прозвал просто — "Копейка". Этот день вошёл в историю как рождение самого любимого автомобиля Советского Союза. Итак, первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, который был создан на базе итальянского FIAT, признанного "Автомобилем года" в Европе в 1967 году, покинули цех.
А в этом году "Копейке" исполняется 55 лет, и это отличный повод вспомнить, за что её так ценили, как она повлияла на страну и почему до сих пор вызывает улыбку у автоэнтузиастов.
Уникальная конструкция советской "копейки" включала около 800 изменений по сравнению с оригинальным FIAT-124. Автомобиль отличался характерными круглыми фарами и угловатыми "клыками" на бампере, ставшими визитной карточкой модели.
Высокая стоимость для советского времени — 5500 рублей при средней зарплате в 150 рублей — делала автомобиль недоступным для большинства граждан. При этом себестоимость "копейки" составляла около 1500 рублей, что позволило заводу полностью окупиться и начать приносить прибыль уже через 5 лет после запуска производства.
Немного цифр
Международная популярность модели была впечатляющей — уже в 1971 году начались поставки за рубеж. Экспорт составлял 20-30 процентов от общего объёма производства. Автомобиль поставлялся в страны соцлагеря, Западной Европы и даже Латинской Америки, где выпускались специальные версии с правым рулем под брендом "Лада".
"Копейка" стала первым автомобилем в семье для миллионов советских граждан.
На ней ездили:
Наследие модели продолжает жить — в день 55-летия "копейки" АвтоВАЗ анонсировал запуск новой модели "Лада Искра", которая призвана заменить устаревшую "Гранту". Это подчеркивает преемственность традиций отечественного автопрома и его развитие в современных реалиях.
ВАЗ-2101 — это не просто машина. Это часть истории страны, эпоха, символ мечты, которая наконец стала реальностью. И пусть сегодня "Копейку" можно увидеть разве что на ретро-выставках или в гараже у коллекционера, она навсегда останется первой любовью советского автолюбителя. С Днём рождения, легенда!
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