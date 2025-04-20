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Дмитрий Плотников

УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох

4:40
Авто

Это брутальный уровень гаражных дебатов — УАЗ против ВАЗ-2121 "Нива"!

УАЗ 469 МЧС, Котлас 1
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
УАЗ 469 МЧС, Котлас 1

Здесь уже не спорят о комфорте или внешнем виде. Тут речь идёт о силе, проходимости, суровости и настоящем мужском характере. Споры шли в болотах, на рыбалке, в лесу, на охоте и, конечно же, в гаражах, где пахло не только бензином, но и настоящим тестостероном.

Так что давайте разберёмся, "ху есть кто" в этом оффроуд-баттле.

УАЗ: легенда бездорожья, проверенный временем монстр

Если бы автомобили снимались в военных фильмах, УАЗ обязательно играл бы роль ветерана — с боевыми шрамами, но с гордо поднятой решёткой радиатора. Особенно популярен был УАЗ-469, позже переименованный в УАЗ Хантер. Это был автомобиль, который не едет — он идёт, и не по дороге, а вопреки ей.

Что любили

  • Проходимость — запредельная. Он ехал по болоту, по снегу, по грязи, по полю, по лесу — где угодно.
  • Армейский характер. Надёжный, как АК-47. Простой, как гвоздь.
  • Простота конструкции. Всё откручивалось, снималось, чинилось в полевых условиях. Один мужик шутил: "Если в тебе нет ни одной капли бензина, масла и крови после ремонта УАЗа — значит, ты ничего не делал".
  • Рама. Настоящая, жёсткая. Не кузов, а танковая броня.
  • Грузоподъёмность. Влезала лодка, собака, тёща, ружьё, два мешка картошки и холодильник сверху.

Что ненавидели

  • Комфорт отсутствует по умолчанию. В салоне всё гремит, вибрирует, печка греет как свечка.
  • Кушает бензин, как трактор. А по трассе идёт с ветерком — только если ветер сзади.
  • Не для асфальта. На скорости свыше 90 км/ч превращается в летающую табуретку.

Нива: городской волк в овечьей шкуре

А вот "Нива" (ВАЗ-2121) — это уже гибрид. Кроссовер до появления слова "кроссовер". Она хотела быть всем и сразу: и в лес, и в магазин, и на трассу, и на охоту, и к ЗАГСу.

 

Вышла в 1977 году и стала настоящей сенсацией: полноприводная, компактная, манёвренная — и при этом вполне комфортная.

Что любили

  • Полноприводный монстр в теле легковушки. Ставишь грязевую резину — и Нива едет, как большая.
  • Маленькая, юркая. Пролезет там, где УАЗ уже врезался в дерево.
  • Комфортная для 70-х-80-х. Печка есть, сиденья мягкие, не гремит, рулится.
  • Незаменима в деревне и в городе. Можно ехать на охоту, а потом — на свадьбу.
  • Экспортировалась в Европу. Французы, японцы, немцы её реально уважали.

Что ненавидели

  • Кузов — без рамы, ломался, гнил, особенно в наших климатах.
  • Маленький салон. Всё, что влезло в УАЗ — в Ниву уже не влезает.
  • Надо постоянно следить за агрегатами. Раздатка, коробка, крестовины — не прощают небрежности.
  • Не дотягивает до УАЗа в болоте. Хороша, но не танк.

Что говорили в гараже

  • "УАЗ — это зверь. Он не проедет — он протолкает!"
  • "А на Ниве я за грибами ездил — в лес как на велосипедике!"
  • "Ты на своей Ниве сядешь в луже, а я тебя УАЗом вытяну!"
  • "Зато я после рыбалки не глохну по дороге домой от холода — у меня печка работает!"
  • "В Ниве хоть не гремит каждая гайка, как у тебя!"
  • "Зато я в багажник УАЗа могу запихнуть твою Ниву целиком!"

И спор мог идти до утра.

Кто победил?

Зависит от того, кто ты по жизни.

Если ты — охотник, военный, выживальщик, если тебе надо проехать через болото, вброд через реку, затащить два мешка цемента на борт и не бояться гвоздя в колесе — УАЗ твой выбор навсегда.

Если ты — дачник, грибник, деревенский житель, которому важно и по снегу, и по трассе, и чтобы жена не возненавидела каждую поездку — "Нива" твоё всё. Она — как швейцарский нож: может всё понемногу.

УАЗ — про это топор. Нива — это про многофункциональный нож. И без того, и без другого — в СССР было бы невозможно выбраться из сугроба.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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