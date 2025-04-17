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Дмитрий Плотников

Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня?

3:31
Авто

Сегодня в России нет советских автозаводов, которые бы продолжали выпускать грузовики и легковушки на уровне мировых лидеров в автомобильной промышленности.

Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»

Однако некоторые российские автозаводы, в том числе бывшие советские, продолжают выпускать автомобили, которые используются как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

И пусть это не лидеры мирового автопрома, но и аутсайдерами их назвать нельзя. Это надёжная добротная техника.

Кто есть whо

1. АвтоВАЗ (Тольятти)

АвтоВАЗ, который был основан в 1966 году, является крупнейшим российским автозаводом. Во времена Советского Союза он стал известен благодаря моделям ВАЗ, например, ВАЗ-2101 ("Жигули". она же "копейка"). Сегодня АвтоВАЗ выпускает автомобили под брендом Lada, которые пользуются популярностью в России и других странах СНГ, а также экспортируются в несколько европейских стран.

В последние годы Lada активно работает над улучшением качества своих автомобилей и разработкой новых моделей, таких как Lada Vesta, Lada XRay и обновлённые версии Lada Granta. Автомобили Lada не достигли уровня мировых лидеров, как, например, немецкие или японские бренды, но всё же являются конкурентоспособными в своём сегменте на российском рынке и некоторых иностранных рынках.

2. Группа ГАЗ (Горьковский автозавод)

Группа ГАЗ была основана в 1932 году и с тех пор выпускает автомобили, автобусы и грузовики. Сегодня ГАЗ продолжает выпускать автомобили для широкого круга пользователей, включая коммерческие автомобили, такие как ГАЗель и Волга.

ГАЗ также производит ГАЗель NEXT, один из самых популярных коммерческих автомобилей в России. Хотя ГАЗ не выпускает автомобили, конкурирующие с мировыми лидерами в сегменте легковых автомобилей, он остаётся важным игроком на рынке коммерческого транспорта и некоторых других нишевых сегментах.

3. КамАЗ

КамАЗ — это крупнейший российский производитель тяжёлых грузовиков, основанный в 1969 году. Он известен на мировом рынке тяжёлых автомобилей и участвовал (и постоянно побеждал!) в таких престижных соревнованиях, как Дакар.

 

Несмотря на то, что КамАЗ не выпускает легковые автомобили, его тяжёлые грузовики, в частности для строительства и перевозок, по-прежнему востребованы не только в России, но и за рубежом.

4. УАЗ (Ульяновский автозавод)

УАЗ выпускает автомобили, которые нашли свою нишу на российском и некоторых международных рынках, например УАЗ "Патриот" — внедорожник, который активно используется в России, а также в ряде стран Восточной Европы и Азии. УАЗ продолжает разрабатывать автомобили, которые могут конкурировать с мировыми аналогами в сегменте внедорожников.

Вывод

Хотя советские автозаводы, такие как АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ, продолжают свою деятельность, сегодня они не выпускают автомобили, которые можно бы было назвать мировыми лидерами по качеству и технологичности.

Однако они занимают важные ниши на российском рынке и в некоторых странах СНГ, а также стараются внедрять новые технологии и улучшать качество своей продукции.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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