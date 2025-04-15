Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей

Рождение и усовершенствование легендарного ВАЗа — это не просто история автомобилей, а зеркало целой эпохи, от первых "копеек" до современных кроссоверов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваз 2101

Давайте прокатимся по главным этапам, которые прошёл знаменитый завод АвтоВАЗ, от советской мечты до новых попыток стать конкурентом мировым брендам.

1. Рождение "копейки" (ВАЗ-2101) — 1970 год

Именно с неё всё началось. Созданный на базе итальянской машины Fiat 124, ВАЗ-2101 стал национальным символом автомобилизации СССР.

Особенности:

Надёжная подвеска под советские дороги,

Упрощённая конструкция,

Доступность (относительная) для народа.

Кузов был усилен, а двигатель адаптирован под низкосортный бензин. Получилась машина, которую чинят в поле, как автомат Калашникова.

2. ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и вся "классика"

ВАЗ-2106 (1976) — "шестёрка":

Комфортнее, богаче отделка, хром, "люксовая" панель приборов.

ВАЗ-2107 (1982) — "семёрка":

Последняя из "классиков". Модель с "мерседесовской" решёткой и усиленным капотом.

Эти машины были мечтой таксистов, дачников, гопников и женихов — в зависимости от комплектации и региона.

3. Нива (ВАЗ-2121) — 1977 год

Первая в мире массовая полноприводная легковушка. Советский ответ "Джипу": компактная, проходимая, простая.

До сих пор продаётся и едет по тем местам, куда другие не сунутся.

4. Самара и передний привод — 1984-2000-е

ВАЗ-2108, 2109, 21099 — эпоха перемен.

Передний привод, новый дизайн, более современный салон.

Это был заявка на модернизацию:

Легендарная "восьмёрка" (купе),

"девятка" — народный спорткар 90-х,

"девяносто девятая" — с элементами бизнес-класса по меркам СНГ.

5. LADA 110, 111, 112 — 1995-2007

Поколение LADA "десяток" — попытка выйти на уровень иностранных конкурентов:

Аэродинамичный кузов,

Более современный салон,

Инжекторные двигатели.

Но качество сборки, как часто бывало, не поспевало за амбициями.

6. "Приора", "Калина", "Гранта" — 2007-2018

Это уже переходный период:

Улучшены безопасность и интерьер,

Заводы начали работать с иностранными компонентами,

Гранта стала бестселлером и пошла в такси и госслужбы.

7. LADA Vesta и X-Ray — 2015+

Vesta стала первым шагом к новому имиджу:

Современный дизайн от Стива Маттина (экс-Volvo и Mercedes),

Электроусилитель руля, мультимедиа, роботизированная коробка.

X-Ray — кросс-хэтч, но не взлетел по продажам, хоть и был смелым экспериментом.

8. LADA Niva Travel, Vesta NG, Granta FL — 2021-2024

После ухода Renault из проекта, ВАЗ начал импортозамещение:

Возвращение к "своим" моторам и коробкам,

Новая Vesta NG — главный флагман,

Granta — остаётся самой дешёвой.

Что дальше?

Компания работает над новыми поколениями кроссоверов и даже электрокарами. Есть планы развивать модели на платформе LADA-CMF, но многое зависит от экономики и политической ситуации.

Вывод

От "копейки" до Vesta — это путь от железа в гараже до комфорта в салоне, от советской утопии до рыночной конкуренции. LADA остаётся национальным брендом, который пережил всё: перестройку, 90-е, иностранные альянсы и санкции — и, кажется, ещё не сказал последнего слова.