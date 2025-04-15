Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей

Рождение и усовершенствование легендарного ВАЗа — это не просто история автомобилей, а зеркало целой эпохи, от первых "копеек" до современных кроссоверов.
Давайте прокатимся по главным этапам, которые прошёл знаменитый завод АвтоВАЗ, от советской мечты до новых попыток стать конкурентом мировым брендам.
Именно с неё всё началось. Созданный на базе итальянской машины Fiat 124, ВАЗ-2101 стал национальным символом автомобилизации СССР.
Особенности:
Кузов был усилен, а двигатель адаптирован под низкосортный бензин. Получилась машина, которую чинят в поле, как автомат Калашникова.
2. ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и вся "классика"
ВАЗ-2106 (1976) — "шестёрка":
ВАЗ-2107 (1982) — "семёрка":
Эти машины были мечтой таксистов, дачников, гопников и женихов — в зависимости от комплектации и региона.
3. Нива (ВАЗ-2121) — 1977 год
Первая в мире массовая полноприводная легковушка. Советский ответ "Джипу": компактная, проходимая, простая.
До сих пор продаётся и едет по тем местам, куда другие не сунутся.
4. Самара и передний привод — 1984-2000-е
ВАЗ-2108, 2109, 21099 — эпоха перемен.
Это был заявка на модернизацию:
5. LADA 110, 111, 112 — 1995-2007
Поколение LADA "десяток" — попытка выйти на уровень иностранных конкурентов:
Но качество сборки, как часто бывало, не поспевало за амбициями.
6. "Приора", "Калина", "Гранта" — 2007-2018
Это уже переходный период:
7. LADA Vesta и X-Ray — 2015+
Vesta стала первым шагом к новому имиджу:
8. LADA Niva Travel, Vesta NG, Granta FL — 2021-2024
После ухода Renault из проекта, ВАЗ начал импортозамещение:
Компания работает над новыми поколениями кроссоверов и даже электрокарами. Есть планы развивать модели на платформе LADA-CMF, но многое зависит от экономики и политической ситуации.
От "копейки" до Vesta — это путь от железа в гараже до комфорта в салоне, от советской утопии до рыночной конкуренции. LADA остаётся национальным брендом, который пережил всё: перестройку, 90-е, иностранные альянсы и санкции — и, кажется, ещё не сказал последнего слова.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.