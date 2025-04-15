Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто

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В мире электромобилей, где эффективность становится новой валютой, китайский седан Roewe D6 совершил прорыв, установив мировой рекорд Гиннесса по самому низкому энергопотреблению среди серийных электромобилей.

Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Как передает издание CarNewsChina, на участке длиной почти 2000 километров через горы, перевалы и экстремальные погодные условия, этот автомобиль доказал, что электромобили могут быть не только экологичными, но и невероятно экономичными даже в самых жёстких условиях.

Во время пятидневного пробега по знаменитому шоссе Цинхай-Тибет, которое простирается на высоте более 4000 метров над уровнем моря, Roewe D6 продемонстрировал феноменальный результат: только 9,125 кВт·ч на 100 км пути.

Для сравнения: средний показатель большинства современных электромобилей составляет от 13 до 18 кВт·ч. Таким образом, китайский седан продемонстрировал эффективность, достойную инженерного шедевра.

Маршрут, по которому проходило испытание, — это не просто живописный путь через Гималаи. Это одно из самых сложных направлений в мире: вечная мерзлота, снежные бури, резкие перепады температуры и давления. Все эти факторы ставят под сомнение надёжность любого транспорта — тем более электрического.

Однако D6 не только выдержал испытание, но и превзошёл ожидания. Он прошёл 1 959,9 км без малейших технических сбоев, уверенно преодолевая горные перевалы и ледяные участки трассы.

Roewe D6 построен на базе второго поколения архитектуры Roewe Nebula, что уже делает его технологически продвинутым. Эффективности также способствует коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27Cd, что крайне низко даже по меркам седанов. Размеры автомобиля составляют 4792 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1496 мм в высоту, с колёсной базой 2750 мм — это делает D6 просторным, но при этом устойчивым на дороге.

Платформа будет предложена в двух версиях с запасом хода по циклу CLTC: 450 и 520 километров. Это делает автомобиль универсальным — как для городских поездок, так и для длительных маршрутов. Модель разработана с упором на эффективность и аэродинамику, при этом не жертвуя комфортабельностью или визуальной привлекательностью.

Несмотря на уже достигнутый рекорд, официальная премьера Roewe D6 ещё впереди — она состоится на Шанхайском автосалоне в конце месяца. Производитель — SAIC Motor, один из крупнейших китайских автогигантов, — делает на эту модель особую ставку. Roewe, как суббренд SAIC, начал свою историю в 2006 году, и к 2024 году показал уверенные результаты: 197 948 проданных автомобилей при целевом уровне в 200 000. В условиях глобальной конкуренции на рынке электрокаров такие показатели говорят о серьёзных амбициях.

Важно отметить, что пробег D6 — это не просто PR-акция. Установленный рекорд Гиннесса подтверждён независимыми экспертами и зафиксирован официально. Он стал символом не только китайских инженерных достижений, но и новой реальности, в которой энергоэффективность становится решающим фактором в выборе автомобиля. Если раньше внимание было сосредоточено на скорости и мощности, сегодня главным становится то, сколько километров можно проехать на одном заряде, особенно в реальных условиях эксплуатации.

Roewe D6 не просто установил рекорд — он задал новый стандарт эффективности для электромобилей. И если раньше казалось, что электромобили подходят лишь для ровных трасс и умеренного климата, теперь ясно: они могут справляться с настоящими испытаниями высотой, холодом и сложной дорогой. А значит, будущее уже наступило — и оно куда более энергоэффективное, чем мы думали.

Уточнения

«Roewe» — автомобильная марка, созданная китайским автопроизводителем SAIC Motor в 2006 году.

