Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто

4:31
Авто

В мире электромобилей, где эффективность становится новой валютой, китайский седан Roewe D6 совершил прорыв, установив мировой рекорд Гиннесса по самому низкому энергопотреблению среди серийных электромобилей.

китайский электрокар и гибрид Roewe ei6
Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Как передает издание CarNewsChina, на участке длиной почти 2000 километров через горы, перевалы и экстремальные погодные условия, этот автомобиль доказал, что электромобили могут быть не только экологичными, но и невероятно экономичными даже в самых жёстких условиях.

Во время пятидневного пробега по знаменитому шоссе Цинхай-Тибет, которое простирается на высоте более 4000 метров над уровнем моря, Roewe D6 продемонстрировал феноменальный результат: только 9,125 кВт·ч на 100 км пути.

Для сравнения: средний показатель большинства современных электромобилей составляет от 13 до 18 кВт·ч. Таким образом, китайский седан продемонстрировал эффективность, достойную инженерного шедевра.

Маршрут, по которому проходило испытание, — это не просто живописный путь через Гималаи. Это одно из самых сложных направлений в мире: вечная мерзлота, снежные бури, резкие перепады температуры и давления. Все эти факторы ставят под сомнение надёжность любого транспорта — тем более электрического.

Однако D6 не только выдержал испытание, но и превзошёл ожидания. Он прошёл 1 959,9 км без малейших технических сбоев, уверенно преодолевая горные перевалы и ледяные участки трассы.

Roewe D6 построен на базе второго поколения архитектуры Roewe Nebula, что уже делает его технологически продвинутым. Эффективности также способствует коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27Cd, что крайне низко даже по меркам седанов. Размеры автомобиля составляют 4792 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1496 мм в высоту, с колёсной базой 2750 мм — это делает D6 просторным, но при этом устойчивым на дороге.

Платформа будет предложена в двух версиях с запасом хода по циклу CLTC: 450 и 520 километров. Это делает автомобиль универсальным — как для городских поездок, так и для длительных маршрутов. Модель разработана с упором на эффективность и аэродинамику, при этом не жертвуя комфортабельностью или визуальной привлекательностью.

Несмотря на уже достигнутый рекорд, официальная премьера Roewe D6 ещё впереди — она состоится на Шанхайском автосалоне в конце месяца. Производитель — SAIC Motor, один из крупнейших китайских автогигантов, — делает на эту модель особую ставку. Roewe, как суббренд SAIC, начал свою историю в 2006 году, и к 2024 году показал уверенные результаты: 197 948 проданных автомобилей при целевом уровне в 200 000. В условиях глобальной конкуренции на рынке электрокаров такие показатели говорят о серьёзных амбициях.

Важно отметить, что пробег D6 — это не просто PR-акция. Установленный рекорд Гиннесса подтверждён независимыми экспертами и зафиксирован официально. Он стал символом не только китайских инженерных достижений, но и новой реальности, в которой энергоэффективность становится решающим фактором в выборе автомобиля. Если раньше внимание было сосредоточено на скорости и мощности, сегодня главным становится то, сколько километров можно проехать на одном заряде, особенно в реальных условиях эксплуатации.

Roewe D6 не просто установил рекорд — он задал новый стандарт эффективности для электромобилей. И если раньше казалось, что электромобили подходят лишь для ровных трасс и умеренного климата, теперь ясно: они могут справляться с настоящими испытаниями высотой, холодом и сложной дорогой. А значит, будущее уже наступило — и оно куда более энергоэффективное, чем мы думали.

Уточнения

«Roewe» — автомобильная марка, созданная китайским автопроизводителем SAIC Motor в 2006 году. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобили
Новости Все >
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Креатин без иллюзий: правда о "магическом" росте мышц
Час огня над Курском: дроны летели, как кометы, оставляя за собой руины
Новая золотая лихорадка? Goldman Sachs предрекает взлёт цены до $3700 к концу 2025
Мозг уменьшается у этих людей: серьезная ошибка может привести к сокращению объема серого вещества
Продажа без паники: как избавиться от машины и остаться в плюсе
Самое романтичное место Европы — и это не Париж
Укус комара может чесаться неделю — и это не случайность
Скумбрия исчезает: почему любимая рыба может пропасть с прилавков
Забудьте про поцелуи: что может скрываться за лаской с кошкой, о чем вам стоит узнать
Сейчас читают
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи
Еда и рецепты
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер Кровавая ночь в Курске: как один удар дронов ВСУ изменил правила игры — детали секретной стратегии Дмитрий Плотников
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Креатин без иллюзий: правда о "магическом" росте мышц
Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто
Сенсационная находка в Гибралтаре: что скрывает эрозионная впадина длиной с небоскрёб
Кровавая ночь в Курске: как один удар дронов ВСУ изменил правила игры — детали секретной стратегии
Час огня над Курском: дроны летели, как кометы, оставляя за собой руины
Новая золотая лихорадка? Goldman Sachs предрекает взлёт цены до $3700 к концу 2025
Мозг уменьшается у этих людей: серьезная ошибка может привести к сокращению объема серого вещества
Продажа без паники: как избавиться от машины и остаться в плюсе
Самое романтичное место Европы — и это не Париж
Укус комара может чесаться неделю — и это не случайность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.