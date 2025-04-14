Автобусы СССР. ЛиАЗ и ЛАЗ — любимцы советских пассажиров

Автобусы всегда занимали важное место в транспортной системе СССР, обеспечивая массовые перевозки пассажиров по городам, междугородним маршрутам и сельской местности.
Особое место занимают два бренда — ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) и ЛАЗ (Львовский автобусный завод), чьи автобусы были любимцами советских граждан и символами удобного и доступного транспорта для миллионов людей. Эти автобусы стали частью повседневной жизни, обеспечивая комфорт и доступность на протяжении десятилетий.
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) был основан в 1948 году в городе Ликино-Дулёво (Московская область). Завод специализировался на производстве автобусов и стал одним из ведущих производителей в СССР.
Популярные модели ЛиАЗ
ЛиАЗ-677. Этот автобус стал одним из самых знаковых и широко используемых в СССР. Производился с 1967 года и был доступен как в городских, так и в междугородных версиях. Он был прост в обслуживании и эксплуатации, что сделало его любимым среди водителей и пассажиров.
ЛиАЗ-5256. Модель, производившаяся с 1980-х годов, продолжала традицию удобных и мощных городских автобусов. Она использовалась на городских маршрутах и стала одной из самых узнаваемых моделей в советских и постсоветских городах.
Характеристики и особенности
Львовский автобусный завод (ЛАЗ) был основан в 1950 году. ЛАЗ специализировался на производстве как городских, так и междугородних автобусов. Автобусы отличались высокими характеристиками и комфортом, который оценивали как пассажиры, так и водители.
Популярные модели ЛАЗ
ЛАЗ-695. Эта модель стала одной из самых известных и массовых среди автобусов, производившихся в СССР. ЛАЗ-695 был удобным и просторным автобусом, который использовался на городских и пригородных маршрутах.
ЛАЗ-5202. Это автобус с более современным дизайном, который был популярен в 1970-80-е годы. Он использовался как в городах, так и на междугородных маршрутах.
Характеристики
Наследие и влияние на транспортную систему СССР
ЛиАЗ и ЛАЗ были важной частью транспортной системы СССР и оставили след в истории как одни из самых популярных и массовых моделей. Они стали неотъемлемой частью жизни советских граждан, обеспечивая доступность и удобство для пассажиров всех возрастов и социальных групп.
Автобусы ЛиАЗ и ЛАЗ действительно стали любимцами советского пассажира, сыграв ключевую роль в развитии общественного транспорта в СССР. Эти автобусы отличались не только высокой надёжностью и комфортом, но и доступностью для широких слоев населения.
Многие из этих автобусов до сих пор можно встретить на дорогах, что свидетельствует о долговечности и хорошем качестве советской транспортной техники.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.