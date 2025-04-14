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Дмитрий Плотников

Автобусы СССР. ЛиАЗ и ЛАЗ — любимцы советских пассажиров

4:29
Авто

Автобусы всегда занимали важное место в транспортной системе СССР, обеспечивая массовые перевозки пассажиров по городам, междугородним маршрутам и сельской местности.

"ЛИАЗ" автобус СССР
Фото: commons.wikimedia.org by User:ViTREC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
"ЛИАЗ" автобус СССР

Особое место занимают два бренда — ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) и ЛАЗ (Львовский автобусный завод), чьи автобусы были любимцами советских граждан и символами удобного и доступного транспорта для миллионов людей. Эти автобусы стали частью повседневной жизни, обеспечивая комфорт и доступность на протяжении десятилетий.

ЛиАЗ — автобус для каждого

История и начало производства

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) был основан в 1948 году в городе Ликино-Дулёво (Московская область). Завод специализировался на производстве автобусов и стал одним из ведущих производителей в СССР.

Популярные модели ЛиАЗ

ЛиАЗ-677. Этот автобус стал одним из самых знаковых и широко используемых в СССР. Производился с 1967 года и был доступен как в городских, так и в междугородных версиях. Он был прост в обслуживании и эксплуатации, что сделало его любимым среди водителей и пассажиров.

ЛиАЗ-5256. Модель, производившаяся с 1980-х годов, продолжала традицию удобных и мощных городских автобусов. Она использовалась на городских маршрутах и стала одной из самых узнаваемых моделей в советских и постсоветских городах.

 

Характеристики и особенности

  • Двигатель: ЛиАЗы были оснащены мощными дизельными двигателями, которые обеспечивали хорошую проходимость, особенно на сложных маршрутах.
  • Комфорт: автобусы ЛиАЗ имели комфортные для того времени салоны, с большим количеством сидячих мест и простыми в использовании дверями, что облегчало посадку и высадку пассажиров.
  • Долговечность: ЛиАЗы отличались высокой надёжностью и долговечностью, что позволяло автобусам работать на протяжении десятилетий, не теряя популярности.

ЛАЗ — техника из УССР

История и начало производства

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) был основан в 1950 году. ЛАЗ специализировался на производстве как городских, так и междугородних автобусов. Автобусы отличались высокими характеристиками и комфортом, который оценивали как пассажиры, так и водители.

Популярные модели ЛАЗ

ЛАЗ-695. Эта модель стала одной из самых известных и массовых среди автобусов, производившихся в СССР. ЛАЗ-695 был удобным и просторным автобусом, который использовался на городских и пригородных маршрутах.

 

ЛАЗ-5202. Это автобус с более современным дизайном, который был популярен в 1970-80-е годы. Он использовался как в городах, так и на междугородных маршрутах.

Характеристики

  • Удобство: автобусы ЛАЗ были известны просторными салонами и хорошими сиденьями, что позволяло пассажирам комфортно перемещаться даже на длительные расстояния.
  • Долговечность: ЛАЗы отличались долгим сроком службы. Автобусы этой марки использовались в СССР на протяжении нескольких десятилетий.

Наследие и влияние на транспортную систему СССР

ЛиАЗ и ЛАЗ были важной частью транспортной системы СССР и оставили след в истории как одни из самых популярных и массовых моделей. Они стали неотъемлемой частью жизни советских граждан, обеспечивая доступность и удобство для пассажиров всех возрастов и социальных групп.

Вывод

Автобусы ЛиАЗ и ЛАЗ действительно стали любимцами советского пассажира, сыграв ключевую роль в развитии общественного транспорта в СССР. Эти автобусы отличались не только высокой надёжностью и комфортом, но и доступностью для широких слоев населения.

Многие из этих автобусов до сих пор можно встретить на дорогах, что свидетельствует о долговечности и хорошем качестве советской транспортной техники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы ссср автобус
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