Опасная экономия: что произойдёт, если смешать не те масла в двигателе — последствия шокируют

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Автомобильный двигатель — сложный механизм, где важна каждая мелочь. Одной из таких "мелочей", пренебрежение которой может обернуться серьёзными проблемами, является моторное масло.

Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License масляный щуп

Водители нередко задаются вопросом: можно ли смешивать разные типы масел, каковы последствия такой практики, и почему замена масла остаётся обязательной даже при регулярной доливке. В этом материале мы разберёмся, что нужно знать об уходе за мотором, чтобы не заплатить за небрежность поломкой двигателя.

Смешение масел: допустимо, но осторожно

Если говорить кратко, масла, предназначенные для разных типов двигателей, смешивать категорически не рекомендуется. Например, продукты, предназначенные для двухтактных моторов (газонокосилки, скутеры), совершенно не подходят для использования в современных четырёхтактных бензиновых или дизельных двигателях автомобилей.

Однако масла, разработанные для одного и того же типа двигателя, могут быть смешаны, включая минеральные и синтетические. Водителю стоит учитывать несколько важных моментов:

Основной критерий — соответствие спецификациям производителя автомобиля.

Если новое масло уступает по своим свойствам требуемому, оно может не обеспечить должного уровня защиты двигателя.

Если доливается масло с более высокими показателями — проблемы, как правило, не возникает.

Это значит, что экстренная доливка "не своего" масла — не катастрофа, но в идеале стоит избегать смешивания продуктов с разной вязкостью, допусками и качеством присадок.

Почему замена масла важна, даже если доливать свежее

Никакая доливка не заменит полноценную замену масла. Причина кроется в том, что со временем моторное масло утрачивает свои свойства. Это происходит из-за:

Естественного старения состава.

Разрушения присадок и улучшителей вязкости.

Загрязнения от сажи, влаги, серы, механических частиц и других побочных продуктов сгорания топлива.

Попадания пыли из атмосферы и частиц износа внутренних деталей двигателя.

Особенно подвержены разбавлению масляной плёнки бензиновые двигатели, работающие на коротких дистанциях — в таком режиме несгоревшее топливо попадает в масло, понижая его вязкость.

В дизелях с сажевым фильтром ситуация аналогична: при определённых условиях часть дизеля проникает в картер. Всё это делает замену масла обязательной, даже если уровень кажется нормальным.

Менять масло самому? Не всегда хорошая идея

На первый взгляд, процедура замены масла кажется несложной. Однако современные автомобили спроектированы таким образом, что даже к сливной пробке не всегда можно получить доступ без специального подъёмника. Также требуется:

Специальный инструмент для откручивания пробки и замены фильтра.

Знание того, как утилизировать отработанное масло в соответствии с экологическими требованиями.

Свободное время и место для работы.

Поэтому эксперты не рекомендуют менять масло самостоятельно, особенно если автомобиль ещё на гарантии или не оснащён простыми конструктивными решениями.

Синтетика против минералки: в чём разница и что выбрать

Среди водителей не утихают споры: минеральное или синтетическое масло — что лучше? Ответ зависит от условий эксплуатации и требований производителя.

Вот в чём суть:

Минеральное масло получают из нефти путём рафинирования. Оно содержит различные углеводородные цепочки, непригодные компоненты удаляются на этапе производства. Такой продукт дешевле, но хуже ведёт себя при экстремальных температурах.

Синтетическое масло создаётся с нуля в лабораторных условиях, часто из природного газа. Его состав можно "собрать" под конкретные задачи, обеспечив, например, отличную работу при морозах и высоких нагрузках. Но и цена соответствующая.

Для современных автомобилей с турбонаддувом, системами Start/Stop и экологичными нормами предпочтительнее синтетика, хотя в старых и маломощных моторах вполне допустимо использовать минералку — главное, чтобы она соответствовала требуемым допускам.

Как правильно измерить уровень масла

Контроль уровня масла — это не раз в год, а регулярная процедура, особенно перед длительной поездкой. Вот как это делать правильно:

Заглушите прогретый двигатель.

Подождите 2-3 минуты, чтобы масло стекло в поддон.

Вытащите щуп, протрите его и снова вставьте до упора.

Снова достаньте и проверьте уровень.

Если отметка между "MIN" и "MAX" — всё в порядке.

Если на "MIN" — долейте подходящее масло, а если выше "MAX" — возможен перелив, который также опасен: может вызывать пенообразование и потерю смазочной способности.

Кстати, причиной слишком высокого уровня может быть попадание топлива в масло — тревожный симптом, требующий диагностики.