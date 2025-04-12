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Дмитрий Плотников

КамАЗ и ЗиЛ: братья по асфальту

3:01
Авто

Советские грузовики — это не просто техника. Это герои труда, которые перевозили стройматериалы, снабжали армию, участвовали в ралли и вытаскивали из сугробов легковушки.

КамАЗ и ЗиЛ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
КамАЗ и ЗиЛ

Среди них особенно выделяются ЗиЛ и КамАЗ — два титана, которые, несмотря на разницу в возрасте и назначении, шли по дорогам страны как братья по асфальту.

1. ЗиЛ — старший брат на фронте и в тылу

Завод имени Лихачёва начал выпускать грузовики ещё до войны. Легендарные ЗиЛ-157 и ЗиЛ-131 стали символами военной надёжности. ЗиЛовские кабины с характерным круглым капотом встречались и в городах, и в тайге.

Фишка: ЗиЛ — это грузовик с характером. Мягкая подвеска, полный привод, и мотор, который "пел" по-своему.

2. КамАЗ — ударник пятилетки

Камский автозавод (КамАЗ) начал свою историю в 1976 году, как ответ на растущие нужды советской промышленности. КамАЗы были мощнее, современнее, легче в управлении. Их ждали на стройках, в колхозах и в армии.

 

Интересно: один из главных проектов СССР 1970-х, завод строился силами всей страны.

3. Разные, но родные

Хотя ЗиЛ и КамАЗ создавались для разных целей, на дорогах они смотрелись как члены одной семьи: ЗиЛ — для ближних боёв, КамАЗ — для тяжёлых рейсов. Часто их можно было видеть в паре: один — тягач, второй — бортовой, на одной стройке, в одной колонне.

ЗиЛ — чаще армейский, коммунальный, для коротких расстояний.

КамАЗ — дальнобойщик, тягач, самосвал, и даже участник (и неоднократный победитель!) ралли "Дакар".

4. Символы эпохи

ЗиЛ служил Кремлю (легендарные лимузины и парадные кабриолеты тоже делали на том же заводе), а КамАЗ стал символом промышленной мощи — мощный, строгий, вечный.

Факт: КамАЗ до сих пор один из лидеров мирового ралли-рейда "Дакар". Настоящий танк на колёсах.

5. Наследие, которое живёт

Хотя ЗиЛ прекратил выпуск грузовиков в 2010-х, на дорогах до сих пор встречаются его представители — в коммунальных службах, пожарных частях, у частников.
А КамАЗ жив и развивается: от классических моделей до современных тягачей и электромобилей.

Вывод

КамАЗ и ЗиЛ — это два столпа советской и постсоветской грузовой легенды. Один дал стране прочную основу в тяжёлые послевоенные годы, другой — задал ритм индустриального будущего. Их история — это не только про машины, но про людей, эпоху и железную волю к труду.

камаз 4310 и зил 131
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы камаз автомобиль
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