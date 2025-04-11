Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

ВАЗ-2121 Нива — советский кроссовер, опередивший время

4:26
Авто

Когда в 1977 году с конвейера АвтоВАЗа сошёл первый ВАЗ-2121 "Нива", мир ещё не знал, что такое "кроссовер".

ваз-2121
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ваз-2121

Термин появится позже, а "Нива" уже была его живым воплощением — универсальный автомобиль, сочетающий комфорт легковушки и проходимость внедорожника. Этот советский феномен опередил своё время и до сих пор вызывает уважение у автолюбителей по всему миру.

Революционный дизайн и концепция

В отличие от традиционных внедорожников с рамной конструкцией, "Нива" получила несущий кузов — решение, редкое даже по мировым меркам того времени. Это обеспечило ей меньший вес, лучшую управляемость и комфорт, приближенный к обычной легковой машине.

Что важно: полный привод, постоянный и с блокировкой межосевого дифференциала — почти фантастика по меркам 70-х.

Для села и города

Советский Союз нуждался в машине, которая могла бы одинаково хорошо справляться и с городскими дорогами, и с сельским бездорожьем. Так появилась "Нива" — универсал для всех случаев жизни: фермеры, охотники, инженеры и даже госструктуры с удовольствием её использовали.

Интересно: "Нива" — первая полноприводная машина с независимой передней подвеской и комфортом легкового авто.

Признание за границей

"Нива" быстро вышла за пределы СССР: её покупали в Германии, Франции, Японии и даже в Латинской Америке. Для Европы она выглядела как внедорожный чудо-компакт, а цена и выносливость делали её популярной у фермеров и путешественников.

Факт: в ряде стран "Нива" продавалась под брендами Lada или VAZ и часто участвовала в ралли и экспедициях.

 

Военная и специальная служба

Невозможно не упомянуть использование "Нивы" в армии, милиции и даже МЧС. Благодаря компактности, хорошей проходимости и простоте ремонта, она служила в условиях, где другие машины сдавались.

Пример: в Афганистане, на Памире и в Арктике "Нивы" работали там, где техника западных производителей буксовала.

Наследие и культовый статус

Даже спустя десятилетия "Нива" остаётся живой легендой. Она до сих пор производится (в модернизированном виде), участвует в трофи-рейдах, реставрируется фанатами и бережно хранится в коллекциях.

Феномен: автомобиль, который не только пережил эпоху, но и стал её символом.

Экспортные версии

"Нива" пользовалась популярностью не только в СССР, но и за его пределами. Для удовлетворения потребностей зарубежных рынков были разработаны специальные модификации.

ВАЗ-21211. Оснащался 1,3-литровым двигателем мощностью 69 л. с., предназначенным для стран с высокими налогами на объём двигателя, таких как Бельгия.

ВАЗ-21212. Версия с правым рулём для рынков Британии и Японии. Эта модификация пользовалась спросом в странах с левосторонним движением.

ВАЗ-21215. Оснащался дизельным двигателем Peugeot XUD 9SD и производился с 1999 по 2007 год для экспорта. Отличался улучшенным обвесом, включая бамперы, спойлеры и легкосплавные диски.

ВАЗ-21216. Экспортная версия модели 21213 с правым рулём и карбюраторным двигателем.

ВАЗ-21217. Экспортная версия модели 21213 с двигателем объёмом 1,3 л.

Вывод

ВАЗ-2121 "Нива" — это не просто автомобиль. Это инженерный подвиг, отражение нужд времени и одновременно шаг в будущее. Пока мир ещё только придумывал кроссоверы, в СССР уже создали машину, способную быть и рабочей лошадкой, и городской компактной машиной, и покорителем бездорожья. Настоящая легенда, опередившая эпоху.

ВАЗ-2121 Нива. История создания советской автолегенды
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы ссср кроссовер автомобиль
Новости Все >
Разносчик заразы: кто и зачем требует стерилизовать YouTube
Он просто оставил номер под стеклом — и лишился всех денег
Гигантский астероид на пути к Земле — есть ли защита
Кулич на Пасху: ТОП-5 советов от бабушек СССР
Весна 2025: как одеваться, чтобы быть романтичной, но не приторной
Экономика Китая ищет новые пути: Россия может воспользоваться торговыми войнами
Видел фотографию с Путиным: премьер-министр Литвы обратился к Орбакайте с неожиданным требованием
ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать
Секретный остров Додеканеса: самый недорогой рай Эгейского моря ждёт своего туриста
Забудьте про вялые листья: секрет хранения салата, который работает
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Галлюцинации Киева и Запада на северокорейское почве. Как оправдать своё поражение Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Последние материалы
Галлюцинации Киева и Запада на северокорейское почве. Как оправдать своё поражение
Разносчик заразы: кто и зачем требует стерилизовать YouTube
Он просто оставил номер под стеклом — и лишился всех денег
Гигантский астероид на пути к Земле — есть ли защита
Кулич на Пасху: ТОП-5 советов от бабушек СССР
Весна 2025: как одеваться, чтобы быть романтичной, но не приторной
ВАЗ-2121 Нива — советский кроссовер, опередивший время
Экономика Китая ищет новые пути: Россия может воспользоваться торговыми войнами
Видел фотографию с Путиным: премьер-министр Литвы обратился к Орбакайте с неожиданным требованием
ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.