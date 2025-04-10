Эволюция легендарной Волги ГАЗ-21: от первой серии до последних модификаций

ГАЗ-21 "Волга" — это не просто автомобиль, это символ целой эпохи в Советском Союзе.
Её появление стало значительным шагом вперёд для отечественного автопрома, а долгая история производства была отмечена несколькими заметными этапами, отражавшими как дизайнерские веяния времени, так и технический прогресс.
Первое поколение ГАЗ-21 отличалось элегантным и прогрессивным для своего времени дизайном, во многом вдохновленным американскими автомобилями середины 1950-х годов. Характерными чертами были массивная хромированная решетка радиатора с большой пятиконечной звездой в центре (за что модель и получила прозвище "Звезда"), обилие хромированных деталей, покатая линия крыши и "плавники" на задних крыльях, хотя и в более сдержанном исполнении, чем у заокеанских аналогов.
Первоначально автомобиль оснащался нижнеклапанным двигателем объёмом 2.4 л и мощностью 65 л. с., доставшимся от "Победы" ГАЗ-М-20.
На некоторых ранних версиях устанавливалась автоматическая коробка передач, разработанная по образцу Ford-O-Matic, что было революционным для советского автопрома. Однако из-за сложности в производстве и обслуживании от неё впоследствии отказались в пользу трёхступенчатой механической коробки передач.
Подвеска была независимой пружинной спереди и зависимой рессорной сзади, что обеспечивало достаточно комфортную по тем временам езду.
Второе поколение "Волги" претерпело рестайлинг, наиболее заметным изменением стала новая решетка радиатора с шестнадцатью вертикальными прорезями, напоминающая "акулью пасть" (отсюда и прозвище). Уменьшилось количество хрома, изменились молдинги и некоторые элементы отделки.
Основным двигателем стал верхнеклапанный ЗМЗ-21 объёмом 2.5 л и мощностью 70 л. с., который отличался большей экономичностью и лучшими характеристиками.
Автоматическая коробка передач была упразднена.
Появились новые модификации, включая такси (ГАЗ-М-21А) и экспортные версии с правым рулем (ГАЗ-М-21Н).
Третья и самая массовая серия "Волги" получила ещё более сдержанный и лаконичный дизайн. Решетка радиатора стала состоять из множества тонких вертикальных хромированных прутьев ("китовый ус"). Исчезла фигурка оленя с капота, изменились форма задних фонарей и бамперов (исчезли "клыки"). Кузов стал выглядеть более современно и менее "американским".
Мощность двигателя ЗМЗ-21 постепенно увеличивалась до 75 и 80 л. с. Появились новые модификации, включая универсал ГАЗ-22, а также улучшенные экспортные версии.
В 1965 году модель получила обозначение ГАЗ-21Р (седан) и ГАЗ-21В (универсал), а экспортные версии — ГАЗ-21УС и ГАЗ-21С.
Несмотря на появление более современного ГАЗ-24, производство ГАЗ-21 продолжалось до 1970 года. За это время было выпущено множество различных модификаций, включая медицинские, почтовые, а также специальные версии для КГБ (ГАЗ-23 с двигателем V8).
Эволюция дизайна и технологий ГАЗ-21 отражала не только изменения в автомобильной моде, но и стремление советских инженеров к улучшению технических характеристик и адаптации автомобиля к нуждам различных категорий населения и условиям эксплуатации.
"Волга" ГАЗ-21 стала символом своего времени, воплощением мечты многих советских граждан о личном автомобиле и оставила яркий след в истории отечественного автопрома.
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