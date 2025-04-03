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Дмитрий Плотников

Как создавался КАМАЗ: история крупнейшего завода — путь от идеи до первых моделей

3:44
Авто

Сегодня ПАО "КАМАЗ” производит не только грузовые автомобили, но и автобусы, электробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты и тепловые мини-электростанции.

камаз
Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info
камаз

Основное производство остаётся в Набережных Челнах.

История

История легендарного Камского автомобильного завода (КАМАЗ) началась в 1960-х годах, когда в СССР возникла острая необходимость в мощных грузовиках для сельского хозяйства, строительства и армии. Существующие предприятия, такие как ЗИЛ и МАЗ, не могли покрыть растущие потребности страны. Было принято решение построить новый завод, способный выпускать до 150 тысяч грузовиков и 250 тысяч двигателей в год.

Проектирование и строительство

В 1969 году правительство СССР выбрало Набережные Челны (Татарская АССР) для строительства нового автозавода. Этот выбор был обусловлен удобным расположением города на реке Кама и доступностью трудовых ресурсов. Проектирование велось с учётом опыта ведущих мировых производителей, таких как Mercedes-Benz и Ford. Для ускорения строительства привлекли специалистов из более чем 100 организаций, а оборудование закупали в 19 странах, включая США, Францию, Германию и Японию.

Строительство началось в 1970 году. Масштабы проекта были колоссальными: на месте бывших степей выросли заводские корпуса, жилые кварталы для рабочих, дороги, школы и больницы. В 1974 году была запущена первая очередь производства.

 

Выпуск первых моделей

16 февраля 1976 года с конвейера сошел первый серийный КАМАЗ-5320 — классический капотный грузовик с двигателем мощностью 210 л. с. Он отличался грузоподъёмностью 8 тонн и хорошей проходимостью, что сделало его востребованным в сельском хозяйстве и строительстве.

Впоследствии появились новые модели:

  • КАМАЗ-5410 (седельный тягач)
  • КАМАЗ-5511 (самосвал).

К 1981 году завод произвел 100-тысячный грузовик, а через три года — уже 250-тысячный.

Испытания и успех

КАМАЗ быстро стал основным поставщиком грузовиков в СССР. В 1980-е годы его техника стала завоевывать международные рынки. В 1988 году завод представил автомобили на ралли "Париж — Дакар", что позже принесло компании мировую славу в автоспорте.

Испытания и восстановление

В 1993 году завод пережил катастрофу — сильный пожар уничтожил главный моторный цех, что парализовало производство. Однако предприятие быстро восстановилось благодаря поддержке государства и иностранных инвесторов. В последующие годы завод модернизировался, внедряя новые технологии.

Современный этап

Сегодня КАМАЗ — один из крупнейших производителей грузовиков в России и мире. Завод выпускает широкий ассортимент автомобилей, включая современные тягачи, электрогрузовики и беспилотные модели.

Таким образом, КАМАЗ прошел путь от масштабного советского проекта до глобального бренда, играющего ключевую роль в автомобильной промышленности России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы ссср камаз автомобиль
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