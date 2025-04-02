Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор

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Лакокрасочное покрытие (ЛКП) на автомобиля — это не просто красивая "обёртка” вашего транспортного средства. Это многослойная система защиты, от которой напрямую зависит срок службы кузова.

Фото: commons.wikimedia.org by Niemann333, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Opala Comodoro 1978

Игнорировать состояние ЛКП — значит запускать коррозию, снижать стоимость автомобиля и увеличивать затраты на ремонт в будущем. А о том, как уберечь это покрытия на вашей машине, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании "РОЛЬФ” Юлия Трушкова.

Юлия, расскажите подробнее о лакокрасочном покрытии и как его уберечь.

Давайте разберёмся по порядку. Что из себя представляет ЛКП?

Стандартное лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоёв:

Грунт — обеспечивает адгезию между металлом и краской, защищает от коррозии. Базовая эмаль — цветной слой, придающий автомобилю оттенок. Лак — прозрачный защитный слой, который отвечает за блеск и стойкость к ультрафиолету, химии и мелким механическим повреждениям.

Каждый слой важен, и повреждение одного — особенно лака — уже ведёт к разрушению всей системы.

Почему важно следить за ЛКП?

Защита от коррозии: если скол пробивает лак и краску до металла — он начинает ржаветь. Влага, соль, реагенты только ускоряют процесс.

Сохранение внешнего вида: даже небольшие притёртости и тусклый лак визуально старят авто.

Рыночная стоимость: машины с повреждённым покрытием теряют в цене до 20-30 процентов.

Профилактика дорогостоящего ремонта: устранить коррозию или перекрасить элементы — гораздо дороже, чем вовремя устранить скол или царапину.

Что делать при появлении сколов и притёртостей?

Во-первых, оценить глубину повреждения:

Царапина только на лаке? Можно полировать.

До краски или металла? Требуется локальный ремонт.

Во-вторых, не тянуть с устранением:

Чем дольше открытый металл под воздействием внешней среды — тем выше шанс развития коррозии.

Даже в тёплое время года влага и кислород запускают окисление.

В-третьих, можно провести локальный ремонт своими руками:

Очистить место повреждения.

Обезжирить.

Использовать карандаш-подкраску или набор с грунтом, краской и лаком.

После высыхания можно заполировать участок.

Как защитить ЛКП от преждевременного износа

Регулярная мойка:

Смывает агрессивную химию и пыль, которая работает как наждачка.

Лучше использовать бесконтактную мойку с нейтральным pH.

Обработка кузова защитными составами:

Воск (каждые 1-2 месяца): даёт гидрофобный эффект, защищает от ультрафиолета.

Керамика или кварц (на 1-3 года): более прочная защита, устойчива к щёлочам и мелким царапинам.

Антигравийная плёнка:

Идеальна для зон риска: капот, бамперы, арки, кромки дверей.

Не видно на кузове, но отлично держит удары гравия.

Парковка вдали от деревьев и кустов:

Смола, пыльца, птичий помёт — агрессивны к ЛКП.

Полировка и детейлинг:

Периодическая восстановительная полировка освежает лак, убирает мелкие царапины.

Вывод

ЛКП — это щит вашего автомобиля. Щит, который принимает на себя удары, химию, ультрафиолет и механические повреждения. Чем лучше он защищён — тем дольше живёт кузов. А значит — меньше трат, меньше проблем, выше цена при продаже.

Не оставляйте сколы без внимания. Не экономьте на защите.