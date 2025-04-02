Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) на автомобиля — это не просто красивая "обёртка” вашего транспортного средства. Это многослойная система защиты, от которой напрямую зависит срок службы кузова.
Фото: commons.wikimedia.org by Niemann333, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Opala Comodoro 1978
Игнорировать состояние ЛКП — значит запускать коррозию, снижать стоимость автомобиля и увеличивать затраты на ремонт в будущем. А о том, как уберечь это покрытия на вашей машине, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании "РОЛЬФ” Юлия Трушкова.
Юлия, расскажите подробнее о лакокрасочном покрытии и как его уберечь.
Давайте разберёмся по порядку. Что из себя представляет ЛКП?
Стандартное лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоёв:
Грунт — обеспечивает адгезию между металлом и краской, защищает от коррозии.
Лак — прозрачный защитный слой, который отвечает за блеск и стойкость к ультрафиолету, химии и мелким механическим повреждениям.
Каждый слой важен, и повреждение одного — особенно лака — уже ведёт к разрушению всей системы.
Почему важно следить за ЛКП?
Защита от коррозии: если скол пробивает лак и краску до металла — он начинает ржаветь. Влага, соль, реагенты только ускоряют процесс.
Сохранение внешнего вида: даже небольшие притёртости и тусклый лак визуально старят авто.
Рыночная стоимость: машины с повреждённым покрытием теряют в цене до 20-30 процентов.
Профилактика дорогостоящего ремонта: устранить коррозию или перекрасить элементы — гораздо дороже, чем вовремя устранить скол или царапину.
Что делать при появлении сколов и притёртостей?
Во-первых, оценить глубину повреждения:
Царапина только на лаке? Можно полировать.
До краски или металла? Требуется локальный ремонт.
Во-вторых, не тянуть с устранением:
Чем дольше открытый металл под воздействием внешней среды — тем выше шанс развития коррозии.
Даже в тёплое время года влага и кислород запускают окисление.
В-третьих, можно провести локальный ремонт своими руками:
Очистить место повреждения.
Обезжирить.
Использовать карандаш-подкраску или набор с грунтом, краской и лаком.
После высыхания можно заполировать участок.
Как защитить ЛКП от преждевременного износа
Регулярная мойка:
Смывает агрессивную химию и пыль, которая работает как наждачка.
Лучше использовать бесконтактную мойку с нейтральным pH.
Обработка кузова защитными составами:
Воск (каждые 1-2 месяца): даёт гидрофобный эффект, защищает от ультрафиолета.
Керамика или кварц (на 1-3 года): более прочная защита, устойчива к щёлочам и мелким царапинам.
Антигравийная плёнка:
Идеальна для зон риска: капот, бамперы, арки, кромки дверей.
Не видно на кузове, но отлично держит удары гравия.
Парковка вдали от деревьев и кустов:
Смола, пыльца, птичий помёт — агрессивны к ЛКП.
Полировка и детейлинг:
Периодическая восстановительная полировка освежает лак, убирает мелкие царапины.
Вывод
ЛКП — это щит вашего автомобиля. Щит, который принимает на себя удары, химию, ультрафиолет и механические повреждения. Чем лучше он защищён — тем дольше живёт кузов. А значит — меньше трат, меньше проблем, выше цена при продаже.
Не оставляйте сколы без внимания. Не экономьте на защите.