Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?  

Авто

Хотя в СССР автоспорт не был так развит, как в Европе или США, гонки всё же пользовались популярностью.

Гонки
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гонки

Советские гонщики соревновались на трассах, бездорожье, льду и даже в пустынях. Вот основные автоспортивные соревнования СССР — от ралли до шоссейных гонок.

1. Советские кольцевые гонки — битва "Москвичей" и "Лад"

Гонки по замкнутым асфальтированным трассам (автодромам). Основные трассы: Московская трасса в Мячково, трассы в Риге, Баку, Киеве, Минске.

Популярные машины: Москвич-412, ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ЗИЛ-112С.

В СССР проводились чемпионаты по шоссейно-кольцевым гонкам, где участвовали как серийные, так и специально подготовленные автомобили. Особое соперничество было между командами АЗЛК ("Москвич") и ВАЗ ("Лада"), которые готовили спортивные версии своих автомобилей.

Это были самые зрелищные и технически сложные соревнования.

2. Советское ралли — испытание на выносливость

Длинные гонки по пересечённой местности (лес, степь, горы). Известные соревнования: "Ралли СССР", "Золотые пески", "Тур по Карелии", "Белые ночи".

Популярные машины: Москвич-412, ВАЗ-2101, ГАЗ-24 "Волга".

Советские гонщики участвовали в многоэтапных соревнованиях, где нужно было не только ехать быстро, но и преодолевать трудные участки дорог. Советские машины адаптировали под ралли, усиливая подвеску и двигатель.

Это был самый массовый вид автоспорта, доступный даже для обычных автомобилистов.

3. Ледовые гонки — скорость на замёрзших трассах

Гонки по льду замёрзших рек и озёр. Где проходили: Москва (Чкаловский аэродром), Ленинград, Сибирь, Карелия.

Популярные машины: ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, Москвич-2140.

Зимой в СССР любили устраивать ледовые гонки, где машины соревновались на шипованных шинах. Это требовало особого мастерства, так как машины легко заносило.

Очень зрелищные заезды, где победу решали не только мощность, но и навыки пилота.

 

4. Автокросс — гонки по бездорожью

Гонки по грунтовым трассам с ямами, трамплинами и грязью. Где проводились: Подмосковье, Урал, Сибирь.

Популярные машины: ВАЗ-2101, Москвич-412, ГАЗ-69, УАЗ-469.

Автокросс был популярен среди любителей экстремального вождения. Машины нередко переворачивались, а трассы превращались в грязевые ванны.

Зрелищность, высокие скорости и эффектные прыжки.

5. Гонки грузовиков — уникальный автоспорт СССР

Соревнования на грузовиках ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ. Где проходили: Подмосковье, Татарстан, Сибирь.

Популярные машины: ГАЗ-51, ЗИЛ-130, КАМАЗ-4310.

Советские гонщики соревновались даже на грузовиках. В 1970-х появились гонки на КАМАЗах, что позже привело к успехам на международном ралли "Дакар".

Совмещали скорость и проходимость, доказывая надёжность советской техники.

Автоспорт в СССР был разнообразным — от классических кольцевых гонок до экстремальных заездов по бездорожью. Некоторые традиции сохранились и сегодня — например, ледовые гонки и ралли продолжают проводить в России.

Автоспорт в СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы ссср автомобиль
Новости Все >
Ваши любимые закуски могут стать еще вкуснее с этими мини-перцами — как выбрать лучший сорт
Обыкновенные кухонные запасы, которые превращают грядки в огуречный рай
Анна Михалкова раскрыла секрет своего успеха: если у тебя папа — Никита Михалков
Электрический Elroq vRS: когда компакт — не значит скучный
Потрясение с прибылью: как землетрясения рождают гигантские самородки
Кому доплачивают 122 тысячи и почему IT не в тренде — раскрываем секреты рынка труда
Артрит атакует? Узнайте, как один напиток может помочь уже через 6 недель
Когда эмоции на пике: эти техники борьбы со стрессом помогут успокоиться
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Как подросткам получать зарплату 80 тысяч? Вот, что нужно знать
Сейчас читают
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Садоводство, цветоводство
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Артрит атакует? Узнайте, как один напиток может помочь уже через 6 недель
Когда эмоции на пике: эти техники борьбы со стрессом помогут успокоиться
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Как подросткам получать зарплату 80 тысяч? Вот, что нужно знать
Ваша пенсия под угрозой: 4 причины, по которым выплаты могут остановиться
Никак не можешь добиться идеальных бровей? Вот четыре вещи, которые ты делаешь не так
Кедми: благодаря США спецоперация может закончиться на западных границах Украины
Ключи в заложниках: как ожидание квартир довело людей до штурма офиса
Где до сих пор лежат останки царской семьи? Историки требуют, чтобы раскопки продолжились
Застрявший кусочек остановил дыхание: муж экс-солистки Тату спас сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.