Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?

Хотя в СССР автоспорт не был так развит, как в Европе или США, гонки всё же пользовались популярностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гонки

Советские гонщики соревновались на трассах, бездорожье, льду и даже в пустынях. Вот основные автоспортивные соревнования СССР — от ралли до шоссейных гонок.

1. Советские кольцевые гонки — битва "Москвичей" и "Лад"

Гонки по замкнутым асфальтированным трассам (автодромам). Основные трассы: Московская трасса в Мячково, трассы в Риге, Баку, Киеве, Минске.

Популярные машины: Москвич-412, ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ЗИЛ-112С.

В СССР проводились чемпионаты по шоссейно-кольцевым гонкам, где участвовали как серийные, так и специально подготовленные автомобили. Особое соперничество было между командами АЗЛК ("Москвич") и ВАЗ ("Лада"), которые готовили спортивные версии своих автомобилей.

Это были самые зрелищные и технически сложные соревнования.

2. Советское ралли — испытание на выносливость

Длинные гонки по пересечённой местности (лес, степь, горы). Известные соревнования: "Ралли СССР", "Золотые пески", "Тур по Карелии", "Белые ночи".

Популярные машины: Москвич-412, ВАЗ-2101, ГАЗ-24 "Волга".

Советские гонщики участвовали в многоэтапных соревнованиях, где нужно было не только ехать быстро, но и преодолевать трудные участки дорог. Советские машины адаптировали под ралли, усиливая подвеску и двигатель.

Это был самый массовый вид автоспорта, доступный даже для обычных автомобилистов.

3. Ледовые гонки — скорость на замёрзших трассах

Гонки по льду замёрзших рек и озёр. Где проходили: Москва (Чкаловский аэродром), Ленинград, Сибирь, Карелия.

Популярные машины: ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, Москвич-2140.

Зимой в СССР любили устраивать ледовые гонки, где машины соревновались на шипованных шинах. Это требовало особого мастерства, так как машины легко заносило.

Очень зрелищные заезды, где победу решали не только мощность, но и навыки пилота.

4. Автокросс — гонки по бездорожью

Гонки по грунтовым трассам с ямами, трамплинами и грязью. Где проводились: Подмосковье, Урал, Сибирь.

Популярные машины: ВАЗ-2101, Москвич-412, ГАЗ-69, УАЗ-469.

Автокросс был популярен среди любителей экстремального вождения. Машины нередко переворачивались, а трассы превращались в грязевые ванны.

Зрелищность, высокие скорости и эффектные прыжки.

5. Гонки грузовиков — уникальный автоспорт СССР

Соревнования на грузовиках ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ. Где проходили: Подмосковье, Татарстан, Сибирь.

Популярные машины: ГАЗ-51, ЗИЛ-130, КАМАЗ-4310.

Советские гонщики соревновались даже на грузовиках. В 1970-х появились гонки на КАМАЗах, что позже привело к успехам на международном ралли "Дакар".

Совмещали скорость и проходимость, доказывая надёжность советской техники.

Автоспорт в СССР был разнообразным — от классических кольцевых гонок до экстремальных заездов по бездорожью. Некоторые традиции сохранились и сегодня — например, ледовые гонки и ралли продолжают проводить в России.