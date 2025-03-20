ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором

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Советская техника славилась своей выносливостью и способностью работать "на последнем издыхании".

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Voskhod 03

Особенно это касалось мотоциклов — многие из них продолжали ехать даже тогда, когда двигатель уже давно требовал капитального ремонта. Вот ТОП-5 мотоциклов СССР, которые ездили даже с "умирающим" мотором, и нередко вытягивали хозяина из самых суровых условий.

1. "Урал" М-72 и его модификации (М-67, М-72М)

Технические особенности: оппозитный двухцилиндровый двигатель с нижним расположением клапанов. Это обеспечивало высокий крутящий момент на низких оборотах, что было критически важно для тяжёлого мотоцикла с коляской.

Живучесть: конструкция двигателя была максимально упрощена, что делало его устойчивым к перегрузкам и некачественному топливу. Чугунные цилиндры и картер обеспечивали высокую износостойкость.

Особенности эксплуатации: часто использовался в сельской местности, где условия эксплуатации были крайне тяжёлыми. Простота обслуживания позволяла ремонтировать двигатель "в поле".

2. "ИЖ-Планета" (серии 3, 4, 5)

Технические особенности: одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением. Простая конструкция, минимальное количество деталей.

Живучесть: двигатель бацка был "неубиваемым" благодаря своей простоте. Он мог работать даже при значительном износе цилиндро-поршневой группы.

Особенности эксплуатации: широко использовался в сельской местности и в небольших городах. Простота обслуживания позволяла владельцам самостоятельно проводить ремонт.

3. "ИЖ-Юпитер" (серии 3, 4, 5)

Технические особенности: двухцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением. Отличался большей мощностью, чем "Планета".

Живучесть: несмотря на более сложную конструкцию, двигатель "Юпитера" был достаточно надёжным. При правильном обслуживании он мог работать долгое время без капитального ремонта.

Особенности эксплуатации: использовался для поездок на дальние расстояния и для перевозки грузов. Требовал более тщательного обслуживания, чем "Планета".

4. "Минск" (ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.115)

Технические особенности: одноцилиндровый двухтактный двигатель малого объёма. Отличался экономичностью и простотой.

Живучесть: двигатель "Минска" был очень надёжным и неприхотливым. Он мог работать даже при минимальном обслуживании.

Особенности эксплуатации: использовался для поездок на короткие расстояния и для выполнения хозяйственных работ. Был популярен среди молодёжи и в сельской местности.

5. "Восход" (3, 3М)

Технические особенности: одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением. Отличался высокой оборотистостью.

Живучесть: двигатель "Восхода" был достаточно надёжным, но требовал более тщательного обслуживания, чем двигатели "ИЖ" или "Минска". Даже с умирающим поршнем и "плавающим" зажиганием мог продолжать движение.

Особенности эксплуатации: использовался для поездок на средние расстояния и для спортивных целей. Был популярен среди молодёжи.

Эти мотоциклы доказали свою надёжность в самых разных условиях эксплуатации.