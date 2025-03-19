Какие привычки водителя разрушают автомобиль?

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Автомобиль — это не только двигатель, подвеска и трансмиссия.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Часто водители портят машину своими повседневными привычками, даже не подозревая об этом. Резкие старты, езда на нейтралке, отсутствие прогрева — это лишь часть проблем. Но есть и другие факторы, которые влияют на состояние авто: загрязнение салона, курение, неправильное использование климатической системы. О них в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании "РОЛЬФ” Юлия Трушкова.

Итак, вот технические ошибки, которые вредят автомобилю.

1. Резкие старты и торможения

• Быстро изнашиваются тормозные колодки, сцепление и подвеска.

• Повышается расход топлива.

Как правильно: плавный разгон и торможение увеличат ресурс узлов и сэкономят топливо.

2. Пренебрежение прогревом двигателя

• Масло не успевает разойтись по системе.

• В холодное время увеличивается нагрузка на двигатель.

Как правильно: первые минуты после старта двигайтесь в щадящем режиме.

3. Перекручивание или занижение оборотов двигателя

• Высокие обороты перегревают двигатель.

• Постоянная езда на низких оборотах приводит к детонации и перегрузке коленвала.

Как правильно: держите обороты в оптимальном диапазоне (2000-4000 для бензина, 1500-3000 для дизеля).

4. Торможение на нейтралке

• Автомобиль теряет управляемость.

• Тормоза перегреваются и изнашиваются быстрее.

Как правильно: используйте торможение двигателем, снижая передачу перед спуском.

5. Постоянно держать ногу на сцеплении

• Быстро изнашивается выжимной подшипник и диск сцепления.

Как правильно: убирайте ногу с педали после переключения передачи.

6. Игнорирование ручника на АКПП

• Из-за нагрузки на фиксаторы коробки передач возможна поломка АКПП.

Как правильно: при парковке всегда используйте стояночный тормоз.

7. Несвоевременная замена жидкостей и фильтров

• Со временем жидкости теряют свойства, что ведет к перегреву и износу узлов.

Как правильно: соблюдайте регламент ТО и используйте качественные жидкости.

Бытовые привычки, которые портят машину

8. Курение в салоне

• Запах табака въедается в обшивку, и вывести его крайне сложно.

• Смола оседает на пластике и стеклах, оставляя липкий налёт.

• Пепел может прожечь обивку кресел и коврики.

Как правильно: если не можете отказаться от курения, используйте портативные очистители воздуха и регулярно проветривайте салон.

9. Употребление пищи за рулём

• Крошки попадают в вентиляцию и механизмы сидений.

• Напитки могут пролиться на обивку и оставить пятна.

• Остатки пищи создают неприятный запах и могут стать причиной появления плесени.

Как правильно: если приходится есть в машине, используйте контейнеры и следите за чистотой.

10. Перевозка животных без защиты салона

• Когти царапают сиденья и двери.

• Шерсть забивается в вентиляцию и тканевые элементы.

• Повышается влажность, что может привести к появлению плесени.

Как правильно: используйте защитные чехлы и автогамаки для перевозки животных.

11. Хранение мусора в салоне

• В салоне появляются неприятные запахи.

• Пролитые напитки вызывают коррозию металлических элементов.

• Забитые воздуховоды ухудшают работу кондиционера.

Как правильно: регулярно убирайте мусор и чистите салон.

12. Оставление машины на солнце

• Лакокрасочное покрытие выгорает.

• Пластиковые элементы в салоне трескаются и деформируются.

• В салоне скапливаются вредные испарения от нагретых материалов.

Как правильно: паркуйтесь в тени или используйте солнцезащитные экраны.

13. Игнорирование кондиционера зимой

• Если не включать кондиционер зимой, в системе накапливается влага, что может привести к появлению грибка.

• Уплотнители компрессора пересыхают, что грозит утечкой хладагента.

Как правильно: раз в неделю включайте кондиционер на 5-10 минут, даже зимой.

Разрушать автомобиль можно не только агрессивной ездой, но и повседневными мелочами. Грязный салон, курение, редкое использование кондиционера — все это постепенно снижает комфорт и долговечность машины.