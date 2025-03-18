Альтернативные виды топлива для авто: от газа и электричества до пара и ядерных установок

Когда речь заходит о топливе для автомобилей, большинство сразу вспоминает бензин и дизель.
Однако технологии не стоят на месте, и существует множество альтернатив — от уже привычного газа и электричества до экзотических решений вроде паровых двигателей и даже ядерных установок.
А о том, какие основные виды альтернативного топлива существуют, об их преимуществах и недостатках, а также перспективах использования, в беседе с медиахолдингом Pravda. Ru рассказала директор по сервису компании "РОЛЬФ” Юлия Трушкова.
Юлия, расскажите о каждом.
Итак, №1 — это газовое топливо: сжиженный нефтяной газ (LPG) и сжатый природный газ (CNG). LPG (пропан-бутан) и CNG (метан) — одни из самых распространенных альтернатив бензину и дизелю.
Преимущества
Недостатки
Распространённость
LPG более популярен в Европе и СНГ, CNG встречается реже из-за сложностей хранения.
2. Электричество: электромобили (BEV) и гибриды (PHEV)
Электромобили (BEV) используют исключительно электричество, а гибриды (PHEV) — комбинацию электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания.
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Активно растет благодаря субсидиям и расширению сети зарядных станций.
3. Биотопливо: биоэтанол и биодизель
Биоэтанол получают из растений (кукуруза, сахарный тростник), а биодизель — из растительных масел.
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Популярен в Бразилии и США благодаря поддержке сельского хозяйства.
4. Водородное топливо: топливные элементы (FCEV)
Водородные автомобили используют топливные элементы для выработки электричества.
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Ограничена Японией, Южной Кореей и Калифорнией (США).
5. Синтетическое топливо (e-fuel)
Производится из углекислого газа и водорода с использованием возобновляемой энергии.
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Имеет перспективы в авиации и для грузового транспорта.
6. Паровые двигатели: возвращение к истокам?
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Используются только в ретро-автомобилях и экспериментальных проектах.
7. Ядерные установки: атомные автомобили мечты
Преимущества
Недостатки
Распространённость
Ограничена военной техникой и крупными судами. В автомобилях не используется.
1. Газ (LPG, CNG): самая доступная альтернатива благодаря развитой инфраструктуре.
2. Электричество: быстро набирает популярность за счет субсидий и удобства.
3. Биотопливо: актуально в сельскохозяйственных регионах.
4. Водород и синтетическое топливо: перспективны, но ограничены высокой стоимостью.
5. Паровые и ядерные двигатели: остаются скорее частью истории и научной фантастики.
На практике будущее за электричеством, водородом и синтетическим топливом, которые могут обеспечить баланс между экологичностью и удобством эксплуатации.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.