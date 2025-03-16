Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня

Несмотря на развал Советского Союза и тяжёлые 1990-е годы, некоторые крупнейшие автомобильные заводы сохранились.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗИЛ-130В в Северске, Томская область

Хотя многие сменили собственников, структуру или специализацию. А кто же остался и в каком качестве?

Вот кто из автозаводов бывшего СССР продолжает работать сегодня и в каком виде.

1. АвтоВАЗ (ВАЗ, г. Тольятти)

Тогда: крупнейший завод СССР, производитель ВАЗ-2101 и всей линейки "Жигулей".

Сегодня: выпускает автомобили под маркой LADA (Granta, Vesta, Niva и др.).

Собственник:

До 2022 года — альянс Renault-Nissan.

Сейчас — вновь российское государство через концерн "АвтоВАЗ", компания Renault полностью вышла. Продолжает оставаться крупнейшим автозаводом России.

2. ГАЗ (Горьковский автозавод, Нижний Новгород)

Тогда: выпускал легковые "Волги", грузовики, автобусы.

Сегодня: производит коммерческие автомобили "ГАЗель", "Соболь", "Валдай". Выпуск легковых автомобилей прекращён.

Собственник: холдинг "Группа ГАЗ" (Олег Дерипаска). Завод модернизирован, экспортирует продукцию.

3. УАЗ (Ульяновский автозавод)

Тогда: производил внедорожники УАЗ-469, "буханку" и другие.

Сегодня: всё ещё производит UAZ Patriot, Hunter, "буханку", обновлённые версии.

Собственник: входит в "Соллерс" (бывший Sollers Auto). Концептуально — почти не изменился, работает стабильно.

4. КАМАЗ (Набережные Челны)

Тогда: флагман советского грузового автопрома.

Сегодня: крупнейший производитель грузовиков в России (КАМАЗ-5490, КАМАЗ-6520 и др.), участвует в военных и оборонных заказах.

Совместные проекты с Daimler (до 2022 г), теперь акцент на импортозамещение.

Собственник: частично государство, частично — частные инвесторы.

5. МАЗ (Минский автозавод, Белорусия)

Тогда и сейчас: выпускает грузовики, автобусы и спецтехнику. Продолжает работать под государственным контролем Белоруссии.

Экспортирует технику в СНГ, Азию, Африку.

6. ЗиЛ (Москва) — не выжил

Тогда: легендарный производитель грузовиков и лимузинов для Кремля.

После 2000-х: производство свернуто, последняя машина сошла с конвейера в 2012 году.

Что сейчас: завод полностью снесён. На его месте строятся жилые кварталы "ЗИЛАРТ", культурные объекты и ТЦК. Сохранилась лишь часть зданий — "ЗИЛ Культурный Центр" в отреставрированном цеху.

7. БелАЗ (Белоруссия)

Производитель карьерных самосвалов (в том числе гигантских машин грузоподъёмностью до 450 тонн).

Продолжает работу и активно экспортирует продукцию. Госкомпания под контролем Минска.

8. АЗЛК/"Москвич" (Москва)

Тогда: производил "Москвичи".

Был закрыт, но в 2022 году возрождён под брендом "Москвич" на базе бывшего завода Renault. Сейчас по сути идёт сборка китайских машин JAC под российским брендом "Москвич".

9. РАФ (Рижская автобусная фабрика, Латвия)

Тогда: производитель всех советских микроавтобусов (РАФ-2203 "Латвия" и др.).

После 1990-х: не выдержал конкуренции, закрыт в 1998 году.

Что сейчас: территория завода разделена между частными компаниями, здания частично демонтированы. РАФ как бренд не существует. Были попытки возродить марку в виде электробусов, но безуспешно.

Вывод

Из десятков заводов СССР полноценно выжили единицы, и лишь ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ остаются ключевыми игроками. Остальные — либо закрыты, либо перепрофилированы, либо номинально существуют, но полностью зависят от зарубежных технологий и платформ.