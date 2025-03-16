Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня

Несмотря на развал Советского Союза и тяжёлые 1990-е годы, некоторые крупнейшие автомобильные заводы сохранились.
Хотя многие сменили собственников, структуру или специализацию. А кто же остался и в каком качестве?
Вот кто из автозаводов бывшего СССР продолжает работать сегодня и в каком виде.
1. АвтоВАЗ (ВАЗ, г. Тольятти)
Тогда: крупнейший завод СССР, производитель ВАЗ-2101 и всей линейки "Жигулей".
Сегодня: выпускает автомобили под маркой LADA (Granta, Vesta, Niva и др.).
Собственник:
До 2022 года — альянс Renault-Nissan.
Сейчас — вновь российское государство через концерн "АвтоВАЗ", компания Renault полностью вышла. Продолжает оставаться крупнейшим автозаводом России.
2. ГАЗ (Горьковский автозавод, Нижний Новгород)
Тогда: выпускал легковые "Волги", грузовики, автобусы.
Сегодня: производит коммерческие автомобили "ГАЗель", "Соболь", "Валдай". Выпуск легковых автомобилей прекращён.
Собственник: холдинг "Группа ГАЗ" (Олег Дерипаска). Завод модернизирован, экспортирует продукцию.
3. УАЗ (Ульяновский автозавод)
Тогда: производил внедорожники УАЗ-469, "буханку" и другие.
Сегодня: всё ещё производит UAZ Patriot, Hunter, "буханку", обновлённые версии.
Собственник: входит в "Соллерс" (бывший Sollers Auto). Концептуально — почти не изменился, работает стабильно.
4. КАМАЗ (Набережные Челны)
Тогда: флагман советского грузового автопрома.
Сегодня: крупнейший производитель грузовиков в России (КАМАЗ-5490, КАМАЗ-6520 и др.), участвует в военных и оборонных заказах.
Совместные проекты с Daimler (до 2022 г), теперь акцент на импортозамещение.
Собственник: частично государство, частично — частные инвесторы.
5. МАЗ (Минский автозавод, Белорусия)
Тогда и сейчас: выпускает грузовики, автобусы и спецтехнику. Продолжает работать под государственным контролем Белоруссии.
Экспортирует технику в СНГ, Азию, Африку.
6. ЗиЛ (Москва) — не выжил
Тогда: легендарный производитель грузовиков и лимузинов для Кремля.
После 2000-х: производство свернуто, последняя машина сошла с конвейера в 2012 году.
Что сейчас: завод полностью снесён. На его месте строятся жилые кварталы "ЗИЛАРТ", культурные объекты и ТЦК. Сохранилась лишь часть зданий — "ЗИЛ Культурный Центр" в отреставрированном цеху.
7. БелАЗ (Белоруссия)
Производитель карьерных самосвалов (в том числе гигантских машин грузоподъёмностью до 450 тонн).
Продолжает работу и активно экспортирует продукцию. Госкомпания под контролем Минска.
8. АЗЛК/"Москвич" (Москва)
Тогда: производил "Москвичи".
Был закрыт, но в 2022 году возрождён под брендом "Москвич" на базе бывшего завода Renault. Сейчас по сути идёт сборка китайских машин JAC под российским брендом "Москвич".
9. РАФ (Рижская автобусная фабрика, Латвия)
Тогда: производитель всех советских микроавтобусов (РАФ-2203 "Латвия" и др.).
После 1990-х: не выдержал конкуренции, закрыт в 1998 году.
Что сейчас: территория завода разделена между частными компаниями, здания частично демонтированы. РАФ как бренд не существует. Были попытки возродить марку в виде электробусов, но безуспешно.
Из десятков заводов СССР полноценно выжили единицы, и лишь ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ остаются ключевыми игроками. Остальные — либо закрыты, либо перепрофилированы, либо номинально существуют, но полностью зависят от зарубежных технологий и платформ.
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