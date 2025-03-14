От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке

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Сегодня электромобили уверенно завоевывают рынок, но их доминирование в будущем еще не гарантировано. Интересно, что аналогичная борьба между бензиновыми и электрическими автомобилями уже происходила более века назад. В начале XX века электромобили составляли значительную часть автомобильного рынка, но постепенно они были вытеснены бензиновыми машинами. Вопрос в том, почему это произошло: из-за технических недостатков, отсутствия инфраструктуры или социальных факторов?

Фото: Wikimedia Commons by Alden Jewell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ реклама электрического автомобиля «The New Light Baker Electric Coupe» 1910-х годов

Электромобили в начале XX века

В 1900 году лишь 22% автомобилей в США работали на бензине, тогда как остальные были либо электрическими, либо паровыми. На тот момент электромобили обладали рядом преимуществ: они были тише, не требовали сложного обслуживания и не нуждались в механическом заводе с помощью рукоятки. Более того, их запас хода в 1910-х годах уже достигал 135 километров, что было вполне достаточно для городских поездок.

Тем не менее, бензиновые автомобили начали набирать популярность. Одной из ключевых причин этого стал выпуск Ford Model T, который благодаря конвейерному производству стал массовым и доступным. Он оказался дешевле большинства электрических моделей, что сделало его более привлекательным для широкого круга покупателей.

Некоторые исследователи считают, что электромобили утратили популярность не только из-за технических факторов, но и из-за социальных стереотипов. В 1990-х годах историк Вирджиния Шарфф предположила, что электромобили начали ассоциироваться с женской аудиторией.

Действительно, в 1910-х годах 77% электромобилей продавались женщинам.

Производители автомобилей начали продвигать их как безопасный и удобный городской транспорт, что соответствовало тогдашним представлениям о женских ролях в обществе. Эта стратегия помогла некоторым брендам продержаться дольше. Например, компания Detroit Electric, ориентировавшаяся на женщин-покупателей, выпустила более 13 000 машин и дожила до 1920-х годов.

Ситуация изменилась в 1912 году, когда инженер Чарльз Кеттеринг разработал электрический стартер для автомобилей. До этого бензиновые машины заводились вручную с помощью рукоятки, что требовало физических усилий. Новый механизм изначально рассматривался как "женское" удобство, но его практичность оказалась столь очевидной, что он стал стандартом для всех автомобилей.

Когда Ford Model T получил электростартер в 1919 году, бензиновые автомобили окончательно подорвали позиции электромобилей. Теперь они стали столь же удобными, но при этом значительно более доступными и универсальными.

Почему электромобили исчезли?

Хотя технические ограничения электромобилей, такие как дальность хода и отсутствие зарядной инфраструктуры, сыграли свою роль, маркетинг и социальные факторы также повлияли на их судьбу. Когда бензиновые автомобили переняли "женские" удобства (стеклоочистители, стартеры, закрытые кузовы), электромобили потеряли свое уникальное преимущество.

К тому же, к 1920-м годам викторианские представления о женских ролях начали устаревать, и связь электромобилей с традиционными гендерными стереотипами сыграла им не на руку.

История электромобилей показывает, что социальные и культурные факторы могут существенно влиять на развитие технологий. Сегодня женщины составляют половину покупателей новых автомобилей в США, а возобновляемые технологии часто воспринимаются как более "экологичные" и "заботливые" — характеристики, которые раньше считались женскими.

При этом парадоксально, что некоторые современные производители электромобилей используют риторику мужественности и традиционных ценностей, как будто пытаясь переписать историю.

История электромобилей демонстрирует, что технический прогресс не всегда движется логично. Социальные нормы, маркетинговые стратегии и инфраструктурные решения играют ключевую роль в определении победителей и проигравших среди технологий.

Если мы хотим, чтобы инновации действительно работали на всех, они должны быть инклюзивными и ориентированными на массового потребителя. Именно это поможет избежать повторения ошибок прошлого и сделать транспорт будущего удобным, доступным и экологичным.

Уточнения

Чарльз Ке́ттеринг (англ. Charles Kettering, полное имя — Чарльз Фра́нклин Ке́ттеринг (англ. Charles Franklin Kettering), также известен как Чарльз «Босс» Кеттеринг (англ. Charles "Boss" Kettering); 1876—1958) — американский инженер, изобретатель и предприниматель, обладатель 186 патентов.

