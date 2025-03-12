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Дмитрий Плотников

ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому

3:25
Авто

Автомобили с простой конструкцией и минимальной электроникой — настоящая находка для тех, кто предпочитает всё делать своими руками.

Лада Гранта
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Лада Гранта

Такие машины можно починить прямо в гараже, без дорогого сервиса и специального оборудования. Вот ТОП-8 машин, которые считаются самыми простыми в ремонте и обслуживании. Характерно, что тут не только отечественные авто, но и иномарки.

1. LADA Granta

Современная "рабочая лошадка" с минимальным количеством сложных систем. Многие узлы легко доступны, а запасные части стоят недорого. Двигатель, подвеска, тормозная система — всё можно отремонтировать самостоятельно с базовым набором инструментов. Если, конечно, руки есть и "соображалка".

2. LADA Niva Legend (4x4)

Настоящий конструктор для автолюбителей. Простая механика, отсутствие излишней электроники и доступ ко всем агрегатам делают Niva идеальной для самостоятельного ремонта. Машина буквально создана для того, чтобы её обслуживали в гараже.

3. УАЗ "Буханка" и "Хантер"

Эти автомобили — классика по части простоты и ремонтопригодности. Всё устроено предельно понятно, детали крупные, не требуют спецоборудования. Многие владельцы УАЗов держат их в порядке своими руками десятилетиями.

4. Москвич-412 (и его потомки)

Старые советские "Москвичи" до сих пор встречаются на дорогах. Их ремонт напоминает сборку конструктора: никаких блоков управления, всё на болтах, легко диагностируется и ремонтируется.

Москвич-412

Многие автолюбители держат такие машины как дачные или учебные.

5. ВАЗ-2101-2107 (классика)

Легендарные "Жигули" — это школа самостоятельного ремонта для миллионов советских и российских водителей. Двигатель перебирается прямо на даче, подвеска — без подъёмника, а запчасти можно найти на любом рынке. Простота — главный плюс этих автомобилей.

6. Renault Logan (первого поколения)

Эта иномарка отличается простотой конструкции и надёжностью. Запчасти для него широко доступны и стоят недорого. Ну а в интернете можно найти множество руководств и видеоуроков по ремонту этой модели.

7. Kia Ceed (первого поколения)

Автомобиль отличается выносливостью и простотой конструкции. Бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 считаются очень надёжными, что упрощает ремонт.

В целом этот южнокорейский автомобиль считается достаточно ремонтопригодным.

8. Volkswagen Polo

Этот автомобиль имеет относительно простую конструкцию и широко распространён, что облегчает поиск запчастей и информации по ремонту.

Существует множество руководств и видеоуроков по ремонту Polo.

Необходимо отметить, что даже с простыми в ремонте автомобилями некоторые виды работ, такие как ремонт силового агрегата или трансмиссии, могут потребовать смекалки, а также специальных знаний и специнструментов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы ремонт автомобиль
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