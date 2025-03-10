Какие автозаводы СССР сегодня больше не работают

Многие автозаводы, которые активно работали в советские годы, сегодня либо полностью закрыты, либо перепрофилированы, либо перешли под контроль других компаний.
Вот список самых известных заводов-гигантов СССР, которые либо прекратили существование, либо утратили былое значение.
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)
В советское время — крупнейший производитель городских автобусов (ЛиАЗ-677 и др.). Закрыт в 1996 году, затем частично возрождён в составе холдинга "Группа ГАЗ", но в прежнем виде как самостоятельное предприятие больше не существует.
ЛуАЗ — Луцкий автомобильный завод (Украина)
Завод производил лёгкие внедорожники ЛуАЗ-969 "Волынь" и модификации.
После распада Союза выпуск свернули, затем украинское правительство попыталось запустить автомобили ZAZ-LuAZ, но безуспешно.
Полностью закрыт в 2000-х, территория сдана под склады и промбазы.
ЕрАЗ — Ереванский автомобильный завод (Армения)
Известен по выпуску фургонов и микроавтобусов ЕрАЗ-762 ("Хлебовоз") и ЕрАЗ-3730.
После 1990-х предприятие стремительно пришло в упадок. Окончательно прекратил работу в 2002 году, оборудование распродано.
РАФ — Рижская автобусная фабрика Латвия)
Производитель легендарных микроавтобусов РАФ-2203 "Латвия". Они служили в такси, в "скорой", в милиции.
После распада СССР предприятие утратило финансирование, не смогло конкурировать с иномарками. Закрыто в 1998 году, здания частично демонтированы.
ЗМА — Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны)
Завод был создан для выпуска Оки (ВАЗ-1111). В 2000-х вошёл в структуру КаМАЗа, позже выпуск автомобилей свернули.
2010-х используется как сборочная площадка китайских авто, но как самостоятельный автозавод ЗМА фактически перестал существовать*.
ТагАЗ — Таганрогский автомобильный завод (не СССР, но типичный пример постсоветского упадка)
Создан в 1990-х на волне приватизации, но представлял собой попытку реанимировать автопром в стиле СССР.
Производил Daewoo, Hyundai, потом китайские модели. Обанкротился в 2014 году, цеха пустуют.
СеАЗ — Серпуховский автозавод
В советское время — выпуск автомобилей для инвалидов (СеАЗ-1111 "Ока" в 1990-х).
После 2000-х производство остановилось. Завод официально закрыт в 2013 году.
Кутаисский автомобильный завод — КАЗ (Грузия)
Этот завод, когда-то расположенный в Грузинской ССР, производил грузовики "Колхида".
После распада СССР и последовавших конфликтов завод прекратил свою работу.
ИЖ/ИжАвто (Ижевск)
Когда-то выпускал "Москвичи" ИЖ, позднее — ИЖ-2126 "Ода". После 2000-х вошёл в структуру АвтоВАЗа.
Сегодня предприятие работает как ижевский филиал АвтоВАЗа, выпускает LADA Vesta и др.
АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола/"Москвич")
Когда-то завод "Москвичей" был один из крупнейших в СССР. После 1990-х пришёл в упадок, в 2000-х полностью остановлен.
Сейчас власти возродили бренд "Москвич" на базе бывшего завода Renault (на площадке АЗЛК). Выпускаются машины под маркой "Москвич" — по сути это китайские JAC, собранные в Москве.
Сам завод модернизирован, но исторический дух утерян.
ЗИЛ
Легендарный производитель грузовиков и лимузинов для Кремля.
После 2000-х: производство свёрнуто, последняя машина сошла с конвейера в 2012 году. Сейчас завод полностью снесён, на его месте строятся жилые кварталы, культурные объекты и ТРК.
Сохранилась лишь часть зданий — "ЗИЛ Культурный Центр" в отреставрированном цеху.
Советский автопром в большинстве своём не выдержал рыночной конкуренции 1990-2000-х годов. Устаревшие технологии, отсутствие инвестиций и смена транспортных предпочтений привели к закрытию десятков заводов.
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