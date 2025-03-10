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Дмитрий Плотников

Какие автозаводы СССР сегодня больше не работают

4:49
Авто

Многие автозаводы, которые активно работали в советские годы, сегодня либо полностью закрыты, либо перепрофилированы, либо перешли под контроль других компаний.

Auto ErAZ-762 Istra Lenin street О227НУ790 2024-06 1718555419
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Auto ErAZ-762 Istra Lenin street О227НУ790 2024-06 1718555419

Вот список самых известных заводов-гигантов СССР, которые либо прекратили существование, либо утратили былое значение.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)

В советское время — крупнейший производитель городских автобусов (ЛиАЗ-677 и др.). Закрыт в 1996 году, затем частично возрождён в составе холдинга "Группа ГАЗ", но в прежнем виде как самостоятельное предприятие больше не существует.

ЛуАЗ — Луцкий автомобильный завод (Украина)

Завод производил лёгкие внедорожники ЛуАЗ-969 "Волынь" и модификации.

После распада Союза выпуск свернули, затем украинское правительство попыталось запустить автомобили ZAZ-LuAZ, но безуспешно.

Полностью закрыт в 2000-х, территория сдана под склады и промбазы.

ЕрАЗ — Ереванский автомобильный завод (Армения)

Известен по выпуску фургонов и микроавтобусов ЕрАЗ-762 ("Хлебовоз") и ЕрАЗ-3730.

После 1990-х предприятие стремительно пришло в упадок. Окончательно прекратил работу в 2002 году, оборудование распродано.

РАФ — Рижская автобусная фабрика Латвия)

Производитель легендарных микроавтобусов РАФ-2203 "Латвия". Они служили в такси, в "скорой", в милиции.

После распада СССР предприятие утратило финансирование, не смогло конкурировать с иномарками. Закрыто в 1998 году, здания частично демонтированы.

ЗМА — Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны)

Завод был создан для выпуска Оки (ВАЗ-1111). В 2000-х вошёл в структуру КаМАЗа, позже выпуск автомобилей свернули.

2010-х используется как сборочная площадка китайских авто, но как самостоятельный автозавод ЗМА фактически перестал существовать*.

ТагАЗ — Таганрогский автомобильный завод (не СССР, но типичный пример постсоветского упадка)

Создан в 1990-х на волне приватизации, но представлял собой попытку реанимировать автопром в стиле СССР.

Производил Daewoo, Hyundai, потом китайские модели. Обанкротился в 2014 году, цеха пустуют.

СеАЗ — Серпуховский автозавод

В советское время — выпуск автомобилей для инвалидов (СеАЗ-1111 "Ока" в 1990-х).

После 2000-х производство остановилось. Завод официально закрыт в 2013 году.

Кутаисский автомобильный завод — КАЗ (Грузия)

Этот завод, когда-то расположенный в Грузинской ССР, производил грузовики "Колхида".

После распада СССР и последовавших конфликтов завод прекратил свою работу.

ИЖ/ИжАвто (Ижевск)

Когда-то выпускал "Москвичи" ИЖ, позднее — ИЖ-2126 "Ода". После 2000-х вошёл в структуру АвтоВАЗа.

Сегодня предприятие работает как ижевский филиал АвтоВАЗа, выпускает LADA Vesta и др.

АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола/"Москвич")

Когда-то завод "Москвичей" был один из крупнейших в СССР. После 1990-х пришёл в упадок, в 2000-х полностью остановлен.

Сейчас власти возродили бренд "Москвич" на базе бывшего завода Renault (на площадке АЗЛК). Выпускаются машины под маркой "Москвич" — по сути это китайские JAC, собранные в Москве.

Сам завод модернизирован, но исторический дух утерян.

ЗИЛ

Легендарный производитель грузовиков и лимузинов для Кремля.

После 2000-х: производство свёрнуто, последняя машина сошла с конвейера в 2012 году. Сейчас завод полностью снесён, на его месте строятся жилые кварталы, культурные объекты и ТРК.

Сохранилась лишь часть зданий — "ЗИЛ Культурный Центр" в отреставрированном цеху.

Вывод

Советский автопром в большинстве своём не выдержал рыночной конкуренции 1990-2000-х годов. Устаревшие технологии, отсутствие инвестиций и смена транспортных предпочтений привели к закрытию десятков заводов.

Самые крупные автозаводы СССР которые заброшены сегодня
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы рига ссср россия ереван автопром
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