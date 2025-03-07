ВАЗ-2105 — пятёрка с плюсом советского автопрома

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В начале 80-х в стране, где автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом статуса, появился он.

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2105, Molėtų technikos muziejus

Это был не просто очередной "Жигуль", это была революция в мире советского автопрома.

Имя ему ВАЗ-2105.

История создания

А что же сделало "пятерку" особенной? Представьте себе: угловатые формы вместо плавных линий предшественников, новый уровень комфорта и, что особенно важно — хромированные элементы сменила стильная черная отделка. Это был настоящий модный автомобиль своего времени!

А что самое интересное, что изначально "пятерка" задумывалась как замена легендарной "копейки" (ВАЗ-2101). Инженеры не просто модернизировали старую модель — они создали совершенно новый автомобиль, сохранив при этом ту самую "душу" классических "Жигулей".

Интересный факт: алюминиевые бамперы проектировались с оглядкой на американские стандарты безопасности. В то время, когда многие даже не задумывались о защите при столкновении, советские инженеры уже думали о безопасности своих будущих владельцев.

"Пятерка" стала настоящей легендой: на её базе создали целую семью автомобилей — от роскошного седана 2107 до практичного универсала 2104. А в Европе её знали под именами Lada Nova и Lada Riva, особенно популярной она была в Великобритании.

30 лет непрерывного производства — это ли не показатель успеха? Более двух миллионов автомобилей нашли своих владельцев, и каждый из них получил частичку той самой "пятерки" — надёжности, простоты и неубиваемости, за которые так ценили эти автомобили.

В конце 2000-х, когда многие уже считали "классику" устаревшей, именно ВАЗ-2105 оставался самым доступным новым автомобилем на российском рынке. И даже когда производство прекратилось в 2010 году, эти автомобили продолжали радовать своих владельцев, доказывая, что настоящая классика вечна.

Вот такая она — история ВАЗ-2105, рассказанная без штампов и клише, с акцентом на те детали, которые делают эту машину по-настоящему уникальной страницей в истории отечественного автопрома.

О чем речь

ВАЗ-2105 — это один из самых узнаваемых автомобилей СССР, выпускавшийся с 1980 по 2010 годы. Он входил в семейство классических "Жигулей" и представлял собой модернизированную версию ВАЗ-2101. "Пятёрка" отличалась *современным (по меркам 80-х) дизайном, улучшенным комфортом и надёжностью.

Ключевые особенности

Дизайн — строгие, угловатые формы, новые пластиковые бамперы и горизонтальная решётка радиатора.

Передняя панель — новая приборная панель с удобным расположением кнопок и рычагов.

Двигатели — базовая версия 1.2 л (64 л. с.), также были 1.3 л, 1.5 л и 1.6 л.

Расход топлива — в среднем 7-9 л/100 км, но в городе мог доходить до 11 литров.

Коробка передач — 4-ступенчатая "механика" (в более поздних версиях — 5-ступенчатая).

Плюсы ВАЗ-2105

Простая и надёжная конструкция, которую можно отремонтировать "в поле". Доступные запчасти и неприхотливость в обслуживании. Удобный и мягкий ход, особенно по плохим дорогам. Была одной из самых доступных машин СССР — стоила около 8 000 рублей.

Минусы ВАЗ-2105

Слабая антикоррозийная защита — кузов быстро ржавел. Плохая шумоизоляция — в салоне часто было шумно. Скромная динамика — разгон до 100 км/ч занимал 15-17 секунд. Стареющая конструкция — уже в 90-е годы машина морально устарела.

ВАЗ-2105 в народе

Этот автомобиль по-прежнему встречается на дорогах России и стран СНГ. Его любят за простоту, дешевизну и возможность тюнинга. В 90-е и 2000-е "пятёрка" часто использовалась в такси и уличных гонках. Последние экземпляры ВАЗ-2105 сошли с конвейера в 2010 году.

Вывод

ВАЗ-2105 — это легенда советского автопрома, которая сочетала простоту, надёжность и доступность. Несмотря на свои недостатки, "пятёрка" осталась народным автомобилем и до сих пор пользуется уважением среди автолюбителей.