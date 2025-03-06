ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза

Этот автомобиль был первым массовым универсалом в СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ VAZ-2102 0632

Имя ему ВАЗ-2102. А выпускалась эта легковушка с увеличенным багажником с 1971-й по 1986 год.

До появления "двушки" автопром Советского Союза с таким же кузовом выпускал "Москвичи" и "Волги". Однако те не пользовались спросом, и выпускались небольшими партиями. К тому же "Волга" была не по карману большинству советских граждан. Вот и выходит, что ВАЗ-2102 удачно занял пустовавшую нишу.

За основу "двойки" был взят седан ВАЗ-2101. А значит, в "двойке" был установлен и движок "копейки", правда, передача числа главной пары чуть изменилась. Разумеется, в подвеске были усиленные пружины и амортизаторы.

Находка для дачника

Машина полюбилась рядовому советскому гражданину. Прежде всего из-за того, что в стране было очень много дачников. Огромный багажник на 375 литров, а при раскладывании заднего дивана — все 1300 литров, позволял увозить на дачу старую мебель, а с дачи домой дары огорода. А если учесть, что на крыше можно было установить дополнительный багажник, то машина превращалась в настоящий "грузовой лайнер".

Правда, для городской жизни советские автолюбители предпочитали всё же брать "копейку" или более поздние модели Волжского автомобильного завода.

Кстати, кроме СССР "двушка" нашла своего покупателя и за границей. Ведь в Европе легковые автомобили с кузовом "вагон" всегда любили. А тут ещё и не высокая цена, по сравнению с аналогами из Европы. И советский работяга был успешен не только в странах социалистического лагеря (Польше, Болгарии, Венгрии, Югославии), но и на капиталистическом западе — в Австрии, Франции, ФРГ и тому подобное.

За 15 лет было выпущено около 667 тысяч автомобилей ВАЗ-2102.

О чём речь

ВАЗ-2102 — советский заднеприводный автомобиль с кузовом типа "универсал". Он выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1971 по 1986 год.

ВАЗ-2102 был разработан на базе ВАЗ-2101 "Жигули" и имел ряд отличий, включая увеличенный багажник, складывающиеся задние сиденья и усиленную подвеску. Автомобиль был популярен в СССР благодаря своей практичности и доступной цене.

"Двушка" выпускалась в нескольких модификациях, включая:

ВАЗ-2102 — базовая модель с двигателем объёмом 1,2 литра.

ВАЗ-21021 — модификация с двигателем объёмом 1,3 литра.

ВАЗ-21023 — модификация с двигателем объёмом 1,5 литра.

ВАЗ-2102 был экспортирован во многие страны мира, где продавался под марками Lada 1200 Combi, Lada 1300 Combi и Lada 1500 Combi.

Автомобиль был снят с производства в 1986 году, но до сих пор пользуется популярностью среди любителей ретро-автомобилей.

Основные технические характеристики автомобиля ВАЗ-2102

Длина: 4059 мм,

Ширина: 1611 мм,

Высота: 1440 мм,

Колесная база: 2424 мм,

Дорожный просвет: 170 мм,

Снаряженная масса: 1010 кг,

Максимальная скорость: 140 км/час,

Разгон до 100 км/час: 18 секунд,

Расход топлива: 9,5 литров на 100 км.

Вывод

ВАЗ-2102 был надёжным и практичным автомобилем, который пользовался популярностью в СССР и за его пределами. "Двушка" машина в некотором роде эпохальная, ведь как раз с началом её выпуска автолюбители Советского Союза всерьёз заинтересовались кузовом "универсал", или как его ещё называют, "вагон".