Как сэкономить при замене зимней резины на летнюю и когда это лучше делать

Своевременная замена шин не только повышает безопасность водителя и пассажиров автомобиля, но и помогает сэкономить.
Важно помнить, что использование неподходящей сезонной резины не только нарушает закон, но и существенно снижает безопасность движения, а также приводит к преждевременному износу шин и дополнительным финансовым затратам.
Про основные рекомендации про смене шин, в разговоре с медиахолдингом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании "РОЛЬФ” Юлия Трушкова.
Оптимальные сроки замены
Температурный режим: летняя резина рассчитана на температуру от +7°C и выше. Зимние шины в тёплую погоду быстро изнашиваются и увеличивают расход топлива.
Региональные особенности
Контроль прогноза погоды: не спешите с заменой, если возможны возвратные заморозки или снегопады.
Способы сэкономить
Самостоятельная замена:
Если есть навыки, домкрат и баллонный ключ, можно сэкономить 500-1500 рублей за услуги сервиса.
Акции и скидки
Покупка шин вне сезона
Всесезонные шины
Подходят для регионов с мягкими зимами и нежарким летом. Экономят на сезонной замене, но могут уступать в эффективности специализированным шинам.
Советы по хранению
Правила хранения
Экономия на хранении
Дополнительные лайфхаки
Групповая замена: организуйте замену для нескольких автомобилей сразу — некоторые сервисы дают скидку за объём.
Проверка резины перед установкой
Экономия на топливе: летняя резина снижает расход на 5-10 процентов по сравнению с зимней в теплый сезон.
Когда не стоит экономить
После смены резины важно адаптироваться к новому стилю вождения, так как характеристики управляемости авто меняются. Не рекомендуется сразу активно маневрировать — дайте себе время привыкнуть к новым условиям.
Оптимальное время для замены — устойчивое потепление до +7-10 градусов по Цельсию. Экономить лучше за счёт планирования: покупайте шины заранее, используйте акции и правильно храните колёса. Не забывайте, что ваша безопасность (и ваших пассажиров) важнее любых сбережений — выбирайте проверенные сервисы и следите за состоянием резины.
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